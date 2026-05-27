'सेल्फी मैंने ले ली' फेम ढिंचैक पूजा ने गुपचुप रचाई शादी, दूल्हे संग शेयर की फोटो; वेडिंग फोटो वायरल होते ही आई कमेंट्स की बाढ़

Dhinchak Pooja Wedding Photo: ढिंचैक पूजा, जिनको क्रिज पॉप क्वीन के नाम से भी जाना जाता है. उनके गानों पर यूट्यूब पर काफी व्यूज हैं.लेकिन आज हम उनके गानों के बारे इमं बात नहीं करेंगे. बल्कि इन दिनों वह अपनी शादी की खबरों को लेकर चर्चा में हैं.
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'सेल्फी मैंने ले ली आज' गाने से चर्चा में आईं ढिंचैक पूजा एक बार फिर सुर्खियों में हैं. इस बार वजह उनका नया गाना या वीडियो नहीं, बल्कि शादी की वायरल तस्वीरें हैं. हाल ही में ढिंचैक पूजा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ तस्वीरें शेयर कीं. इस्मने वह दुल्हन के लुक में नजर आ रही हैं. साथ ही उनका दूल्हा भी दिखाई दे रहा है. तस्वीरें सामने आते ही सोशल मीडिया पर वायरल गई हैं. इन पोस्ट पर यूजर्स तरह-तरह के रिएक्शन देने लगे.
दरअसल, अब अपने क्रिंज गानों के लिए फेमस ढिंचैक पूजा दुल्हन बनी हैं. उनकी शादी हो गई है. पूजा ने वेडिंग वीडियो पोस्ट किया है.अपने क्रिंज वीडियोज और गानों के लिए फेमस ढिंचैक पूजा दुल्हन बनी हैं. उनकी शादी हो गई है. पूजा ने वेडिंग वीडियो पोस्ट किया है. ढिंचैक पूजा लाल जोड़े में सजी धजी नजर आ रही हैं. वो स्माइल करते हुए पोज दे रही हैं. उन्होंने दूल्हे राजा की भी झलक दिखाई.
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इस फोटो में ढिंचैक पूजा लाल रंग के शादी के जोड़े में नजर आ रही हैं. साथ ही उन्होंने जूलरी और मेकअप के साथ पूरा ब्राइडल लुक अपनाया हुआ है. वहीं उनके साथ खड़ा शख्स भी शेरवानी पहने नजर आ रहा है. तस्वीरें देखने के बाद कई लोगों ने उन्हें शादी की बधाई दे रहे हैं, जबकि कई यूजर्स उन्हें ट्रोल भी करने लगे. कुछ लोगों ने इसे पब्लिसिटी स्टंट बताया तो कुछ ने मजेदार मीम्स शेयर करने शुरू कर दिए.
कुछ यूजर्स का मानना वो प्रैंक कर रही हैं. उन्होंने अपनी क्रिंज आवाज में कोई गाना शूट किया है. इसकी फोटोज शेयर कर वो शादी का ड्रामा क्रिएट कर रही हैं. एक यूजर ने लिखा, 'अब गाएंगी शादी मैंने कर ली आज. शादी मैंने कर ली आज.' एक एनी यूजर ने लिखा, 'ये सबसे बड़ा जोक है. ये शादी नहीं ड्रामा है.' हालांकि कई लोग ऐसे भी हैं जो पूजा को बधाई दे रहे हैं. हालांकि, सच क्या है जल्द ही मालूम चल जाएगा. पूजा ने इंस्टा पर इसी ब्राइडल लुक में कुछ दिन पहले भी वीडियो पोस्ट किए थे. 7 दिन पहले संगीत का भी वीडियो शेयर किया था.
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बता दें कि ढिंचैक पूजा पहले भी कई बार अपने अलग अंदाज और वायरल कंटेंट की वजह से चर्चा में रह चुकी हैं. उनके गाने सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते रहे हैं. हालांकि उन्हें कई बार ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद उनकी फैन फॉलोइंग लगातार बनी हुई है. ढिंचैक पूजा के वर्कफ्रंट की बात करें तो वो बिग बॉस 11 में दिखी थीं. उनके क्रिंज गाने सेल्फी मैंने ले ली आज, दिलों का स्कूटर फेमस हैं.
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