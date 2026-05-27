Advertisement
trendingNow13230532
Hindi Newsबॉलीवुडसेल्फी मैंने ले ली फेम ढिंचैक पूजा ने गुपचुप रचाई शादी, दूल्हे संग शेयर की फोटो; वेडिंग फोटो वायरल होते ही आई कमेंट्स की बाढ़

'सेल्फी मैंने ले ली' फेम ढिंचैक पूजा ने गुपचुप रचाई शादी, दूल्हे संग शेयर की फोटो; वेडिंग फोटो वायरल होते ही आई कमेंट्स की बाढ़

Dhinchak Pooja Wedding Photo: ढिंचैक पूजा, जिनको क्रिज पॉप क्वीन के नाम से भी जाना जाता है. उनके गानों पर यूट्यूब पर काफी व्यूज हैं.लेकिन आज हम उनके गानों के बारे इमं बात नहीं करेंगे. बल्कि इन दिनों वह अपनी शादी की खबरों को लेकर चर्चा में हैं. 

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: May 27, 2026, 05:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'सेल्फी मैंने ले ली' फेम ढिंचैक पूजा ने गुपचुप रचाई शादी, दूल्हे संग शेयर की फोटो; वेडिंग फोटो वायरल होते ही आई कमेंट्स की बाढ़

'सेल्फी मैंने ले ली आज' गाने से चर्चा में आईं ढिंचैक पूजा एक बार फिर सुर्खियों में हैं. इस बार वजह उनका नया गाना या वीडियो नहीं, बल्कि शादी की वायरल तस्वीरें हैं. हाल ही में ढिंचैक पूजा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ तस्वीरें शेयर कीं. इस्मने वह दुल्हन के लुक में नजर आ रही हैं. साथ ही उनका दूल्हा भी दिखाई दे रहा है. तस्वीरें सामने आते ही सोशल मीडिया पर वायरल गई हैं. इन पोस्ट पर यूजर्स तरह-तरह के रिएक्शन देने लगे.

ढिंचैक पूजा ने गुपचुप रचाई शादी

दरअसल, अब अपने क्रिंज गानों के लिए फेमस ढिंचैक पूजा दुल्हन बनी हैं. उनकी शादी हो गई है. पूजा ने वेडिंग वीडियो पोस्ट किया है.अपने क्रिंज वीडियोज और गानों के लिए फेमस ढिंचैक पूजा दुल्हन बनी हैं. उनकी शादी हो गई है. पूजा ने वेडिंग वीडियो पोस्ट किया है. ढिंचैक पूजा लाल जोड़े में सजी धजी नजर आ रही हैं. वो स्माइल करते हुए पोज दे रही हैं. उन्होंने दूल्हे राजा की भी झलक दिखाई.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ये भी पढ़ें: दवाइयों से गंजा हुआ 43 साल का ये सिंगर...बाइपोलर डिसऑर्डर से वजन हुआ 105 KG

Add Zee News as a Preferred Source

इस फोटो में ढिंचैक पूजा लाल रंग के शादी के जोड़े में नजर आ रही हैं. साथ ही उन्होंने जूलरी और मेकअप के साथ पूरा ब्राइडल लुक अपनाया हुआ है. वहीं उनके साथ खड़ा शख्स भी शेरवानी पहने नजर आ रहा है. तस्वीरें देखने के बाद कई लोगों ने उन्हें शादी की बधाई दे रहे हैं, जबकि कई यूजर्स उन्हें ट्रोल भी करने लगे. कुछ लोगों ने इसे पब्लिसिटी स्टंट बताया तो कुछ ने मजेदार मीम्स शेयर करने शुरू कर दिए.

वेडिंग फोटो पर आए ऐसे रिएक्शन

कुछ यूजर्स का मानना वो प्रैंक कर रही हैं. उन्होंने अपनी क्रिंज आवाज में कोई गाना शूट किया है. इसकी फोटोज शेयर कर वो शादी का ड्रामा क्रिएट कर रही हैं. एक यूजर ने लिखा, 'अब गाएंगी शादी मैंने कर ली आज. शादी मैंने कर ली आज.' एक एनी यूजर ने लिखा,  'ये सबसे बड़ा जोक है. ये शादी नहीं ड्रामा है.' हालांकि कई लोग ऐसे भी हैं जो पूजा को बधाई दे रहे हैं. हालांकि, सच क्या है जल्द ही मालूम चल जाएगा. पूजा ने इंस्टा पर इसी ब्राइडल लुक में कुछ दिन पहले भी वीडियो पोस्ट किए थे. 7 दिन पहले संगीत का भी वीडियो शेयर किया था. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ये भी पढ़ें:  नहीं रहे बंगाली फिल्ममेकर अनिक दत्ता, घर की छत से गिरने से हुई मौत 

बता दें कि ढिंचैक पूजा पहले भी कई बार अपने अलग अंदाज और वायरल कंटेंट की वजह से चर्चा में रह चुकी हैं. उनके गाने सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते रहे हैं. हालांकि उन्हें कई बार ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद उनकी फैन फॉलोइंग लगातार बनी हुई है. ढिंचैक पूजा के वर्कफ्रंट की बात करें तो वो बिग बॉस 11 में दिखी थीं. उनके क्रिंज गाने सेल्फी मैंने ले ली आज, दिलों का स्कूटर फेमस हैं.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

Dhinchak Pooja

Trending news

ईद पर सोसाइटी में बकरों को लेकर जंग, कुर्बानी के विरोध में सुअर ले आए प्रदर्शनकारी
Maharashtra
ईद पर सोसाइटी में बकरों को लेकर जंग, कुर्बानी के विरोध में सुअर ले आए प्रदर्शनकारी
भारत के इस शहर को कहते हैं पहाड़ों की रानी, हर साल विदेशों से घूमने आते हैं लोग
hills city
भारत के इस शहर को कहते हैं पहाड़ों की रानी, हर साल विदेशों से घूमने आते हैं लोग
भयंकर गर्मी से पंजाब के अस्पतालों में बढ़ी भीड़, 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' बनी सहारा
Punjab Heatwave
भयंकर गर्मी से पंजाब के अस्पतालों में बढ़ी भीड़, 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' बनी सहारा
केरलम के पूर्व CM के घर रेड डालने गए ED अफसरों पर हमला, समर्थकों ने तोड़ी गाड़ियां
keralam
केरलम के पूर्व CM के घर रेड डालने गए ED अफसरों पर हमला, समर्थकों ने तोड़ी गाड़ियां
दो घंटे धूप में रहे तो जा सकती है जान! वेट-बल्ब लिमिट के करीब हीटवेव
India Heatwave 2026
दो घंटे धूप में रहे तो जा सकती है जान! वेट-बल्ब लिमिट के करीब हीटवेव
दिल्ली में क्या तय हुआ? सिद्धारमैया की चुप्पी ने बढ़ाया सस्पेंस, बोले- कल बताएंगे
Karnataka CM
दिल्ली में क्या तय हुआ? सिद्धारमैया की चुप्पी ने बढ़ाया सस्पेंस, बोले- कल बताएंगे
एवरेस्ट से उतरते समय हमेशा के लिए सो गए अरुण तिवारी, परिवार ने वहीं क्यों छोड़ दिया?
Mount Everest
एवरेस्ट से उतरते समय हमेशा के लिए सो गए अरुण तिवारी, परिवार ने वहीं क्यों छोड़ दिया?
चिलचिलाती धूप और चढ़ते पारे के बीच PM मोदी का बड़ा संदेश, X पर दिया ये गुरुमंत्र
PM Modi
चिलचिलाती धूप और चढ़ते पारे के बीच PM मोदी का बड़ा संदेश, X पर दिया ये गुरुमंत्र
भारत में इबोला की दस्तक! बेंगलुरु एयरपोर्ट पर महिला को क्यों किया क्वारंटीन?
Ebola virus
भारत में इबोला की दस्तक! बेंगलुरु एयरपोर्ट पर महिला को क्यों किया क्वारंटीन?
SIR में नाम हटाने का मतलब नागरिकता खत्म करना नहीं...SC बोला- यह चुनाव आयोग का अधिकार
Supreme Court
SIR में नाम हटाने का मतलब नागरिकता खत्म करना नहीं...SC बोला- यह चुनाव आयोग का अधिकार