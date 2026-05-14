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Hindi Newsबॉलीवुडलगातार फ्लॉप देने के बाद भी जुनैद खान को मिल रहा काम, खुद खोला राज, बोले- ‘टैलेंट नहीं, आमिर खान के बेटे होने का मिल रहा फायदा...’

लगातार फ्लॉप देने के बाद भी जुनैद खान को मिल रहा काम, खुद खोला राज, बोले- ‘टैलेंट नहीं, आमिर खान के बेटे होने का मिल रहा फायदा...’

Junaid Khan: आमिर खान के बेटे जुनैद खान ने हाल ही में नेपोटिज्म, स्टार किड्स और अपनी फ्लॉप फिल्मों को लेकर खुलकर बात की है. उन्होंने माना कि इंडस्ट्री में पहचान का फायदा मिलता है और इसी वजह से उन्हें लगातार काम भी मिल रहा है. जुनैद के बयान के बाद सोशल मीडिया पर नई बहस छिड़ गई है. वहीं उन्होंने अपनी फिल्म ‘एक दिन’ और पिता आमिर खान के रिएक्शन पर भी दिलचस्प बातें बताई हैं.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: May 14, 2026, 09:31 AM IST
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Junaid Khan on Flop Movies
Junaid Khan on Flop Movies

Junaid Khan on Flop Movies: आमिर खान के बेटे जुनैद खान इन दिनों अपनी फिल्मों को लेकर चर्चा में हैं. उनकी फिल्म ‘लवयापा’ के बाद हाल ही में रिलीज हुई ‘एक दिन’ भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई. फिल्म से मेकर्स और टीम को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन दर्शकों का वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला जैसा सोचा गया था. अब जुनैद खान ने पहली बार खुलकर नेपोटिज्म और स्टार किड्स को मिलने वाले मौकों पर बात की है. उन्होंने माना कि इंडस्ट्री में पहचान होने का फायदा जरूर मिलता है.

हाल ही में विक्की लालवानी को दिए इंटरव्यू में जुनैद खान ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर्स वही कलाकार चुनते हैं जिन्हें आसानी से बेचा जा सके. उनके मुताबिक फिल्मों में कई बार एक्टिंग से ज्यादा मार्केटिंग को अहमियत दी जाती है. जुनैद ने कहा, ‘प्रोड्यूसर्स को अपनी फिल्म बेचनी होती है, इसलिए वो उसी इंसान को चुनते हैं जिसे लोग पहले से जानते हों’. उनके बयान अब वायरल हो रहे हैं. उन्होंने ये भी कहा कि कई बार सही कलाकार की जगह उस चेहरे को लिया जाता है, जिसे प्रमोट करना आसान हो.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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इनसाइडर-आउटसाइडर बहस पर बोले जुनैद खान

जुनैद खान ने साफ कहा कि वो फिल्म इंडस्ट्री में इनसाइडर और आउटसाइडर वाली बहस को ज्यादा अहम नहीं मानते. उनका कहना है कि किसी भी फिल्म में उसी कलाकार को मौका मिलना चाहिए जो किरदार में सबसे सही लगे. उन्होंने कहा, ‘सिर्फ इसलिए किसी को कास्ट मत करो, क्योंकि उसे बेचना आसान है. उस एक्टर को चुनो जो रोल के हिसाब से फिट बैठता हो’. जुनैद ने ये भी माना कि स्टार किड होने का फायदा उन्हें जरूर मिलता है और लोग उन्हें आमिर खान के बेटे के तौर पर पहचानते हैं.

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नेपोटिज्म पर खुलकर बोले जुनैद खान

नेपोटिज्म को लेकर जुनैद खान ने काफी खुलकर और ईमानदारी से अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि उन्हें इस शब्द से कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि इसमें सच्चाई है. जुनैद ने माना कि उन्हें काम इसलिए मिलता है, क्योंकि वो आमिर खान के बेटे हैं. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, ‘सर, अभी 2 फ्लॉप के बाद भी काम मिल रहा है, काम करने दीजिए ना’. जुनैद का ये बयान अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग उनकी ये सादगी और बेबाक होकर सच बोलना काफी पसंद भी आ रहा है. 

फिल्म से थीं बड़ी उम्मीदें

फिल्म ‘एक दिन’ को लेकर जुनैद खान ने कहा कि पूरी टीम को इससे काफी उम्मीदें थीं. उनका मानना था कि फिल्म दर्शकों को पसंद आएगी और थिएटर्स में अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका. जुनैद ने कहा कि कई बार फिल्मों के साथ ऐसा हो जाता है. उन्होंने बताया कि उन्हें खुद ये फिल्म काफी पसंद आई थी और पूरी टीम ने इसे पूरी मेहनत और दिल से बनाया था. हालांकि, कुछ लोगों ने फिल्म की तारीफ भी की, लेकिन जितना प्यार और रिस्पॉन्स टीम को उम्मीद थी, उतना दर्शकों से नहीं मिल पाया.

आमिर खान भी हुए थे परेशान

फिल्म ‘एक दिन’ में जुनैद खान के साथ साई पल्लवी भी नजर आई थीं. इस फिल्म को आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस ने बनाया था. जुनैद खान ने बताया कि फिल्म के खराब प्रदर्शन से आमिर खान भी काफी परेशान हो गए थे. उन्होंने कहा कि इतने सालों से इंडस्ट्री में काम करने के बाद भी आमिर खान अपनी फिल्मों को लेकर टेंशन लेते हैं. हालांकि, वे खुद को जल्दी संभाल लेते हैं और फिर दोबारा अपने काम में जुट जाते हैं. वहीं, अब जुनैद खान जल्द ही तमन्ना भाटिया के साथ फिल्म ‘रागिनी एमएमएस 3’ में नजर आने वाले हैं.

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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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