हिट-एंड-रन केस में फंसी 32 साल की ये हसीना, बाइक को टक्कर मारकर भाग गई थी एक्ट्रेस; पुलिस ने दर्ज किया मामला

Actress Divya Suresh Bengaluru Hit And Run Case: बेंगलुरु में कुछ हफ्ते पहले हुए हिट-एंड-रन मामले में पुलिस ने नई जानकारी सामने आई है. इस अपडेट के बाद कन्नड़ अभिनेत्री दिव्या सुरेश की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. दरअसल, पुलिस ने बताया कि दुर्घटना में शामिल कार कथित रूप से कन्नड़ अभिनेत्री दिव्या सुरेश चला रही थीं. बेंगलुरु में हिट एंड रन केस 4 अक्टूबर की सुबह हुआ था. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक जिस वाहन से दुर्घटना हुई, वह एक्ट्रेस के नाम पर पंजीकृत है. पुलिस के अनुसार किरण नाम की एक महिला अपनी दो चचेरी बहनों अनुषा और अनीथा के साथ मोटरसाइकिल से जा रही थी. तभी उन्हें एक तेज रफ्तार काली कार ने टक्कर मार दी. कार एक महिला चला रही थी, जो टक्कर के बाद मौके से फरार हो गई. इस हादसे में किरण (25) और अनुषा (24) को मामूली चोटें आईं, उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं पड़ी. लेकिन अनीथा (33) का पैर टूट गया, जिन्हें बीजीएस अस्पताल में भर्ती कर सर्जरी कराई गई. यह जानकारी शिकायत में दर्ज की गई थी.

पुलिस ने खंगाला CCTV

पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की पुष्टि के बाद बिग बॉस कन्नड़ की प्रसिद्ध अभिनेत्री के खिलाफ मामला दर्ज किया है. जिसमें 4 अक्टूबर को रात करीब 1:30 बजे निथ्या होटल के पास उनकी गाड़ी एक मोटरसाइकिल से टकराती दिखाई दे रही थी और फिर वह मौके से भाग निकलीं. 25 वर्षीय किरण जी द्वारा 7 अक्टूबर को दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, वह अपनी चचेरी बहनों, अनुषा (33) और अनीता (24) के साथ मोटरसाइकिल पर सवार थे, तभी एक तेज रफ्तार काली कार ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी. टक्कर से तीनों सड़क पर गिर गए. अनीता के पैर में गंभीर फ्रैक्चर हो गया और उन्हें इलाज के लिए पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि किरण और अनुषा को मामूली चोटें आईं. किरण ने पुलिस को बताया कि उन्होंने शिकायत दर्ज कराने में देरी की क्योंकि दुर्घटना के बाद के दिनों में वह अनीता की चिकित्सा में व्यस्त थे. प्राथमिकी में कहा गया है कि चालक पीड़ितों की मदद के लिए रुके बिना ही गाड़ी की गति बढ़ा दी.

कौन हैं दिव्या सुरेश?

दिव्या सुरेश कन्नड़ फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री और मॉडल हैं. उनके लाखों फॉलोअर्स स्ट्रीमिंग वीडियो साइट्स पर हैं और वह पहले टिकटॉक क्रिएटर भी रह चुकी हैं. दिव्या ने 2021 में किच्चा सुदीप द्वारा प्रस्तुत बिग बॉस कन्नड़ 8 में हिस्सा लिया था. पूर्व प्रो कबड्डी खिलाड़ी दिव्या ने कर्नाटक में राज्य स्तरीय टूर्नामेंट में भाग लिया. उनका जन्म 16 जनवरी 1993 को कर्नाटक के उरुदुगा गांव, तीर्थहल्ली में हुआ. उन्होंने अपने शुरुआती सालों की पढ़ाई उरुदुगा गांव के बाल्यावस्था शिक्षा कक्षाओं में की और बाद में होली क्रॉस स्कूल से सीनियर प्रॉम में अच्छा प्रदर्शन किया.