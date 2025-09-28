32 साल एक्ट्रेस ने सुभाष घई पर लगाए गंभीर आरोप, बोलीं- ‘नशे में की गंदी हरकते करतें, मेरे लिप्स पर KISS करने...’

Nehal Vadolia Allegations On Subhash Ghai: हिंदी सिनेमा में कई फिल्ममेकर्स हैं, जिन्होंने हिट फिल्मों की लाइन लगाई. उन्हीं में से एक मशहूर फिल्ममेकर सुभाष घई भी हैं, जिन्होंने हिंदी सिनेमा में कई हिट फिल्में दी हैं. 'राम लखन', 'करमा', 'परदेस', 'खलनायक' और 'ताल' जैसी फिल्मों से उन्होंने दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई. इसलिए उन्हें अक्सर हिंदी सिनेमा का दूसरा शोमैन कहा जाता है. उन्होंने माधुरी दीक्षित, मीनाक्षी शेषाद्री, मनीषा कोइराला, ऐश्वर्या राय, महिमा चौधरी, डिंपल कपाड़िया, नूतन, और सिमी गरेवाल के साथ काम किया.

लेकिन हाल ही में एक 32 साल की एक्ट्रेस ने उन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसने सभी रो हैरान कर दिया. हम बात कर रहे हैं एजाज खान के विवादित रियलिटी शो 'हाउस अरेस्ट' से नेम-फेम कमाने वाली एक्ट्रेस नेहल वडोलिया की. उन्होंने ही फिल्ममेकर पर गंभीर आरोप लगाए हैं. नेहल का कहना है कि सुभाष घई ने उन्हें अपने घर बुलाकर उनके साथ गलत व्यवहार किया. हाल ही में नेहल ने गलाटा इंडिया को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने शो और इंडस्ट्री में अपने एक्सपीरियंस शेयर किए.

नेहल वडोलिया ने लगाए गंभीर आरोप

साथ ही उन्होंने सुभाष घई के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए. नेहल ने कहा कि उस समय वे सुभाष घई के मैनेजर को डेट कर रही थीं और उनके बीच रिश्ता नया-नया था. नेहल वडोलिया ने बताया कि उनके और उनके बॉयफ्रेंड के बीच कोई फिजिकल रिलेशन नहीं था. दोनों बस जानना चाहते थे कि उनका रिश्ता किस दिशा में जाएगा. इसी दौरान उनके बॉयफ्रेंड ने उन्हें बताया कि वे सुभाष घई के मैनेजर हैं. एक दिन उनके बॉयफ्रेंड ने कहा कि वे सुभाष घई के घर पार्टी करेंगे.

कौन हैं मौनी रॉय की बेस्ट फ्रेंड? 10 साल से इंडस्ट्री पर कर रहीं राज, 2023 से निभा रहीं दोस्ती

फिल्ममेकर के मैनेजर को कर रही थीं डेट

नेहल ने बताया कि उस दिन पार्टी के दौरान सुभाष घई ने उनके साथ अजीब व्यवहार किया. नेहल ने कहा कि पार्टी के दौरान वे और उनके बॉयफ्रेंड कमरे में शराब पी रहे थे. तभी उनके हाथ से कुछ गिर गया और सुभाष घई ने उन्हें बालकनी दिखाने की बात कही. नेहल बताती हैं कि इसके बाद सुभाष घई उनके बहुत करीब आए और कई अजीब बातें करने लगे. उन्होंने नेहल की तारीफ करते हुए उन्हें सेक्सी और सुंदर बताया, जिससे नेहल काफी असहज महसूस करने लगीं.

फिल्ममेकर ने करवाया अनकंफर्टेबल फील

नेहल ने आगे कहा कि अनकंफर्टेबल महसूस करने के बाद वे वाशरूम चली गईं. वहां उनके बॉयफ्रेंड भी मौजूद थे. लेकिन सुभाष घई उनके पास से गुजरते हुए उनके गाल पर होंठ लगा बैठे. इसके चलते नेहल बहुत परेशान हो गईं. उन्होंने बताया कि इस घटना में उनकी थूक भी उनके गाल पर लगी. नेहल ने ये सब अपने बॉयफ्रेंड को बताया और उनसे कहा कि उन्हें पहले से पता होना चाहिए था. आखिर में नेहल ने बताया कि इस घटना के बाद उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड से भी रिश्ता तोड़ लिया.

तोड़ दिया बॉयफ्रेंड से रिश्ता

नेहल का कहना है कि उन्हें इस बात का भरोसा नहीं था कि उनके बॉयफ्रेंड और सुभाष घई का रिश्ता उन्हें सुरक्षित रखेगा. नेहल के इस खुलासे ने बॉलीवुड में हलचल मचा दी है. अब ये मामला सोशल मीडिया और मीडिया में काफी चर्चा में है और लोग इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. बता दें. नेहल ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 2018 में टीवी शो 'मंगलम दंगलम' से की थी. इसके बाद उन्होंने कई वेब सीरीज 'गंदी बात सीजन 3', 'मस्तराम', 'जूली', 'दुनाली' और 'इमली' में काम किया.