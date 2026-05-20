'वन-टाइम चीटिंग' है ओके', शादी के रिश्ते में धोखे पर क्या बोलीं रकुल प्रीत सिंह; पहले पति ने शादी को कहा था 'सिचुएशनशिप'

रकुल प्रीत सिंह का एक इंटरव्यू फिर वायरल हो रहा है, जिसमें वह सारा अली खान और आयुष्मान खुराना के साथ रिश्तों और चीटिंग पर बात करती नजर आईं. रकुल ने कहा कि धोखा गलत है, लेकिन जिंदगी में कभी-कभी एक गलती को माफ किया जा सकता है.
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बीते दिनों जैकी भगनानी ने रकुल प्रीत सिंह के साथ अपनी शादी को 'सिचुएशनशिप' बताया था, जिसकी वजह से वो चर्चा में आ गए थे. वहीं अब पति और एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह ने हाल ही में चीटिंग पर बात की है. इस दौरान एक्ट्रेस ने स्वीकार किया कि एक बार की 'गलती' को कभी-कभी माफ किया जा सकता है. अपनी फिल्म के प्रमोशन के दौरान रकुल ने एक इंटरव्यू में चीटिंग के मुद्दे पर चर्चा की. जब रकुल से पूछा गया कि क्या किसी रिश्ते में धोखा देना जस्टिफाई हो सकता है, तो उन्होंने तुरंत 'नहीं' में जवाब दिया.
इस पर एक्ट्रेस सारा बीच में ही कहती हैं, 'कम से कम माफी तो मांगनी चाहिए, लेकिन यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है.' वहीं, इस बात पर रकुल ने सहमति जताई. हालांकि, आयुष्मान ने एक अलग पाइंट रखते हुए कहा कि 'शादी के अपने रूल्स होते हैं. साथ ही, अगर ईमानदारी से माफी मांगी गई है, तो क्यों नहीं?' तब रकुल कहती हैं, 'यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि चीटिंग किस हद तक हुई है... किस हद तक? अगर धोखा देना आदत बन गई है...' रकुल अपनी बात पूरी कर पातीं उससे पहले सारा ने उन्हें बीच में ही रोक दिया और पूछा कि क्या एक बार धोखा देना जायज़ माना जा सकता है? रकुल ने कहा कि उन्हें यह जायज नहीं लगता.
फिर एक्ट्रेस आगे कहती हैं, 'लेकिन अगर किसी से एक बार गलती हुई है तो जिदगी बहुत लंबी है और एक गलती के लिए माफ न करना सही नहीं है… इसके बाद उन्होंने मजाक में कहा ये बात मेरे निजी रिश्ते पर लागू नहीं होती. प्लीज नोट.' आयुष्मान ने भी कुछ ऐसा ही कहा, 'इंसान गलतियां करते हैं. लेकिन अगर वे सचमुच माफी मांग रहे हैं, और अगर आप उस इंसान के लिए सहानुभूति रखते हैं… तो ज़िंदगी बहुत लंबी है.' इस पर सारा ने कहा कि वह माफ तो कर सकती हैं, लेकिन भूल नहीं सकतीं, जिस पर रकुल ने कहा कि उन्हें लगता है कि अगर कोई माफ़ कर देता है, तो उसे आखिरकार भूलना ही पड़ता है.
यह घटना रकुल और उनके पति जैकी भगनानी के पर्सनल लाइफ के सवालों के घेरे में आने के कुछ दिनों बाद हुई है, जब जैकी ने उनकी शादी को लेकर ‘सिचुएशनशिप’ वाला कमेंट किया था. रकुल को हाल ही में आयुष्मान खुराना, वामिका गब्बी और सारा अली खान के साथ 'पति पत्नी और वो दो' में देखा गया था. यह फिल्म 'पति पत्नी और वो' की अगली कड़ी है, जिसमें कार्तिक आर्यन, भूमि पेडनेकर और अनन्या पांडे नजर आए थे.
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