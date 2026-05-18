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Hindi Newsबॉलीवुडहर्ष गुजराल ने आखिर क्यों अचानक बंद किया लाइव शो? नए पोस्ट ने बढ़ाया बड़ा सस्पेंस

हर्ष गुजराल ने आखिर क्यों अचानक बंद किया लाइव शो? नए पोस्ट ने बढ़ाया बड़ा सस्पेंस

स्टैंड-अप कॉमेडियन हर्ष गुजराल इन दिनों लगातार चर्चा में बने हुए हैं. वह जल्द ही टीवी के सबसे चर्चित और स्टंट बेस्ड रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी' में नजर आने वाले हैं. शो में उनकी एंट्री की खबर सामने आने के बाद से ही उनके फैंस काफी उत्साहित हैं.

Written By  Swati Singh|Last Updated: May 18, 2026, 08:03 PM IST
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हर्ष गुजराल ने आखिर क्यों अचानक बंद किया लाइव शो? नए पोस्ट ने बढ़ाया बड़ा सस्पेंस

स्टैंड-अप कॉमेडियन हर्ष गुजराल इन दिनों लगातार चर्चा में बने हुए हैं. वह जल्द ही टीवी के सबसे चर्चित और स्टंट बेस्ड रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी' में नजर आने वाले हैं. शो में उनकी एंट्री की खबर सामने आने के बाद से ही उनके फैंस काफी उत्साहित हैं. इसी बीच हर्ष गुजराल ने इंस्टाग्राम पर एक ऐसा पोस्ट किया, जिसने उनके चाहने वालों के बीच उत्सुकता और बढ़ा दी. पोस्ट में उन्होंने अपने लाइव शो को कुछ समय के लिए रोकने की जानकारी दी और इसके पीछे की वजह भी बताई.

हर्ष गुजराल ने शेयर किया पोस्ट 

हर्ष गुजराल ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट में लिखा, "अगले कुछ दिनों तक लाइव शो नहीं होंगे क्योंकि अब हम 'खतरों के खिलाड़ी' के रोमांचक सफर पर निकल रहे हैं. मुझे उम्मीद है कि इस सीजन में हम ऐसा प्रदर्शन करेंगे, जिससे आप सभी को गर्व महसूस होगा. हम पहले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा पागलपन भरे अंदाज और धमाकेदार तरीके से वापसी करने की कोशिश करेंगे.''

पोस्ट में हर्ष ने अपने फैंस के प्यार और समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद भी कहा. उन्होंने लिखा, ''लोगों का लगातार साथ और हौसला ही हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत है. आगे भी इसी तरह प्यार बनाए रखे. बहुत जल्द हम फिर से लाइव शो के जरिए मुलाकात करेंगे.''

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नए पोस्ट ने बढ़ाया बड़ा सस्पेंस 

दरअसल, 'खतरों के खिलाड़ी' भारतीय टेलीविजन का सबसे चर्चित स्टंट-आधारित रियलिटी शो है. इस शो के हर सीजन में अलग-अलग फील्ड से जुड़े लोकप्रिय चेहरे हिस्सा लेते हैं और अपने डर का सामना करते दिखाई देते हैं. इस बार शो की थीम 'डर का नया दौर' है. इस सीजन की शूटिंग साउथ अफ्रीका के केपटाउन में होने वाली है. शो में रुबीना दिलैक, करण वाही, गौरव खन्ना, ऋत्विक धनजानी, अविका गोर और हर्ष गुजराल समेत कई चर्चित चेहरे नजर आने वाले हैं. यह शो जल्द ही कलर्स टीवी पर प्रसारित होगा.

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Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

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