32 साल पहले क्लाइमेक्स से पहले एक्ट्रेस की हो गई थी मौत, दोबारा हुई शूटिंग, बॉक्स ऑफिस पर फिल्म हुई सुपरहिट

32 साल पहले साल 1994 में रिलीज फिल्म लाड़ला बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हुई थी. फिल्म में अनिल कपूर के साथ लीड रोल में श्रीदेवी और रवीना टंडन थी. फिल्म ने थिएटर में जमकर नोट कमाए थे. क्या आप जानते हैं श्रीदेवी फिल्म की लीड एक्ट्रेस नहीं थी, उन्हें फिल्म बाद में मिली थी.
फिल्म लाडला की कहानी अनीस बज्मी ने लिखी थी. फिल्म की मेकिंग काफी दर्दनाक है. दरअसल फिल्म क्लाइमेक्स शूट से पहले लीड एक्ट्रेस की मौत हो गई थी जिसके बाद फिल्म को दोबारा शूट करना पड़ा था.
फिल्म की लीड एक्ट्रेस श्रीदेवी नहीं दिव्या भारती थी. दिव्या भारत ने फिल्म का लगभग 90 से 95 प्रतिशत शूटिंग पूरी कर ली थी. फिल्म का क्लाइमेक्स सीन सूट करना रह गया था. सीन को शूट करने से पहले ही दिव्या भारती का निधन हो गया था. ऐसे में फिल्म की शूटिंग फिर से करनी पड़ी थी.
जूम को दिए इंटरव्यू में राइटर अनीस बज्मी ने फिल्म मेकिंग को याद करते हुए बताया कि- हमने दिव्या भारती के साथ फिल्म की पूरी शूटिंग की थी. उनका काम बहुत ही अच्छा था, लेकिन क्लाइमेक्स सीन शूट करने से पहले ही उनका निधन हो गया. ऐसे में हम लोगों को समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए. 2 महीने तक कोई शूट नहीं किया. प्रोड्यूसर भी परेशान थे क्योंकि फिल्म की शूटिंग हो चुकी थी. ऐसे में फिल्म मेकर्स को काफी टाइम लगा ये बात समझने में की फिल्म को दोबारा शूट करना पड़ेगा. इसके बाद श्री देवी को कास्ट किया गया.
अनीस ने बताया है कि एक्ट्रेस ने अपनी मौत से पहले कौन सा सीन शूट किया था. अनीस के बोला- फिल्म की शूटिंग चेन्नई में हो रही थी. दिव्या की मौत से एक दिन पहले हमने साथ में शूट किया था. उस सीन में दिव्या कैमरे के फोकस से बाहर जाती है. एक मास्क लगाए हुआ आदमी उसे खींच रहा होता है. एक्ट्रेस का डायलॉग था 'मुझे बचाओ'. इसके के अगले दिन पूरी टीम को पता चला कि उनका निधन हो गया.