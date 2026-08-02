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32 साल पहले क्लाइमेक्स से पहले एक्ट्रेस की हो गई थी मौत, दोबारा हुई शूटिंग, बॉक्स ऑफिस पर फिल्म हुई सुपरहिट

साल 1994 की सुपरहिट फिल्म लाडला के क्लाइमेक्स शूट से पहले लीड एक्ट्रेस की मौत हो गई थी. जिसके बाद फिल्म को दोबारा शूट करना पड़ा था.

Written ByShilpa
Published: Aug 02, 2026, 07:35 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 07:35 AM IST
32 साल पहले क्लाइमेक्स से पहले एक्ट्रेस की हो गई थी मौत, दोबारा हुई शूटिंग, बॉक्स ऑफिस पर फिल्म हुई सुपरहिट

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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