5 मिनट तक एक्टर सरेआम सेट पर 15 साल की रेखा को करता रहा KISS, आंखों से छलकते रहे आंसू, लेकिन फिर भी डायरेक्टर ने नहीं बोला CUT

Rekha Untold Story: हिंदी सिनेमा की दिग्गज अदाकारा रेखा हमेशा से सुर्खियों में रही हैं. आज वे बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत और स्टाइलिश एक्ट्रेसेस में गिनी जाती हैं. लेकिन उनका शुरुआता फिल्मी सफर में कई मुश्किलें और विवाद जुड़ा रहा. एक समय पर उन्हें उनके लुक्स को लेकर खूब आलोचना झेलनी पड़ी थी. धीरे-धीरे रेखा ने खुद को इतना निखारा कि आज भी वे हर जगह अपनी खूबसूरती से सबका ध्यान खींच लेती हैं. लेकिन उनके जीवन में कई विवाद भी बार-बार सामने आते रहे.

आज हम आपको रेखा के करियर की शुरुआत में हुए उस विवाद के बारे में बताने जा रहे हैं जो हिंदी सिनेमा के एक बड़े सुपरस्टार बिस्वजीत चटर्जी से जुड़ा है. ये किस्सा उनकी फिल्म 'अंजाना सफर' की शूटिंग के दौरान का है. जिसने रेखा को तोड़ दिया था. उस समय रेखा केवल 15 साल की थीं. फिल्म के निर्देशक राजा नवाथे और निर्माता कुलजीत पाल ने एक रोमांटिक सीन की प्लानिंग की थी, लेकिन इसके बारे में रेखा को ज्यादा बताया नहीं गया था. इस किस्से का जिक्र यासिर उस्मान की किताब में भी है.

फिल्म के सेट पर किया जबरन KISS

'रेखा: द अनटोल्ड स्टोरी' में इस घटना के बारे में विस्तार से बताया गया है. फिल्म 'अंजाना सफर' की शूटिंग के दौरान अचानक बिस्वजीत ने रेखा को पकड़कर उन्हें किस कर लिया. हैरानी की बात ये है कि इस सीन के बारे में किसी ने रेखा को बताया ही नहीं था. कैमरा लगातार चलता रहा और निर्देशक ने ‘कट’ भी नहीं बोला. रेखा को ये सब बिल्कुल समझ नहीं आया और वो हैरान रह गईं. पूरे सेट पर लोग सीटियां और तालियां बजा रहे थे. लगभग 5 मिनट तक ये चलता रहा.

इस सीन से टूट गई थीं एक्ट्रेस

उस समय रेखा की आंखें बंद थीं और उनमें आंसू भरे थे. ये घटना उनके लिए बेहद दर्दनाक साबित हुई. बाद में जब रेखा ने इस बारे में बात की, तो उन्होंने कहा कि ये सब अचानक हुआ और वो तैयार नहीं थीं. उनके मुताबिक, 'मैंने ऐसा नहीं किया, मुझसे ये जबरदस्ती करवाया गया'. रेखा को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनका शोषण हुआ. वहीं, बिस्वजीत का कहना था कि ये सब निर्देशक के कहने पर हुआ और ये फिल्म के लिए जरूरी था. हालांकि, बाद में खुद निर्माता ने एक दावा भी किया था.

15 की उम्र में बुलाई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस

निर्माता कुलजीत पाल का दावा था कि इस सीन के बारे में रेखा को जानकारी थी और उन्होंने ही इसकी मंजूरी दी थी. इस घटना के बाद रेखा की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जहां पत्रकारों ने उनसे कई सवाल पूछे. एक रिपोर्टर ने पूछा, 'क्या आप किसिंग सीन के पक्ष में हैं?'. रेखा ने मुस्कुराते हुए कहा, 'हां, लेकिन तब, जब हीरोइन स्लैक्स पहनी हो'. ये जवाब सबको उलझा गया, कोई समझ नहीं पाया कि ये मजाक था या कुछ और. साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने हिंदी फिल्मों को इसलिए चुना क्योंकि साउथ फिल्मों में ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे.