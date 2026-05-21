करण कुंद्रा-तेजस्वी प्रकाश की बेबी प्लान पर बड़ा हिंट, खुद एक्ट्रेस ने बताया; नेहा धूपिया-अंगद बेदी भी रह गए हैरान!

टीवी की चर्चित एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश ने हाल ही में करण कुंद्रा संग अपनी पर्सनल लाइफ और फ्यूचर प्लान्स को लेकर ऐसी बात छेड़ दी, जिसे सुनकर नेहा धूपिया और अंगद बेदी भी चौंक गए. बातचीत के दौरान माहौल अचानक दिलचस्प बन गया और फैंस अब जानना चाहते हैं कि आखिर तेजस्वी ने ऐसा क्या कहा.
Trending Photos
करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश टीवी के पॉपुलर कपल्स में शुमार हैं. चार साल की डेटिंग के बाद करण कुंद्रा ने तेजस्वी को प्रपोज कर दिया, जिसके बाद से बधाइयों का तांता देखने को मिल रहा है. वहीं, अब नेहा धूपिया और अंगद बेदी के शो में इस जोड़ी से बेबी प्लानिंग को लेकर जवाब दिया है.
बता दें कि बिग बॉस सीजन 15 के बाद ये कपल को कई शो जैसे लाफ्टर शेफ, और रिएलटी शो में साथ देखा गया है. फैंस ने इन्हें 'तेजरन' नाम दिया है. जल्द ही नेटफ्लिक्स पर तेजरन का नया रिएलटी शो, 'देसी ब्लिंग' शुरू होने जा रहा है. इसी बीच नेहा धूपिया और अंगद बेदी के चैट शो 'डबल डेट' में तेजस्वी से उनके और करण के बेबी प्लान के बारे में सवाल किया गया. यहां नेहा पूछती हैं, 'आप लोग बच्चे पैदा करने का प्लान कब कर रहे हैं?' इस पर तेजस्वी ने चुलबुले अंदाज में जवाब दिया, 'प्लान कर के बच्चे होने होते तो आपके होते प्लान करके.'
तेजस्वी का ये जवाब सुन नेहा और अंगद दोनों को हंस पड़े. वहीं, इस पर अंगद कहते हैं, 'मुझे ये सवाल पसंद आया', और नेहा ने कहा, 'कुछ लोगों के प्लान करके भी होते हैं.' तब तेजस्वी आगे कहती हैं, 'अनप्लैन करके हम भी वही करेंगे लगता है मुझे.... लगता है ऐसा ही होना है.'
तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा की लव स्टोरी 'बिग बॉस 15' से शुरू हुई थी. शुरुआत में दोनों अच्छे दोस्त बने, लेकिन जल्द ही यह दोस्ती प्यार में बदल गई और करण ने शो के अंदर ही तेजस्वी के लिए अपने प्यार का इजहार किया था. करण ने रियलिटी शो 'देसी ब्लिंग' के दौरान पूरी टीम के साथ मिलकर तेजस्वी प्रकाश के लिए एक ग्रैंड सरप्राइज प्लान किया. जैसे ही तेजस्वी वहां पहुंचीं, उन्होंने पानी पर बड़े अक्षरों में लिखा हुआ 'विल यू मैरी मी?' देखा. यह सुनते ही तेजस्वी भावुक हो गईं और उन्होंने कहा कि उनके हाथ कांप रहे हैं.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.