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Hindi Newsबॉलीवुडकरण कुंद्रा ने घुटनों पर बैठ तेजस्वी प्रकाश को किया प्रपोज, दुबई में पहनाई अंगूठी; डायमंड रिंग देख इमोशनल हुईं एक्ट्रेस

करण कुंद्रा ने घुटनों पर बैठ तेजस्वी प्रकाश को किया प्रपोज, दुबई में पहनाई अंगूठी; डायमंड रिंग देख इमोशनल हुईं एक्ट्रेस

Karan Kundrra-Tejasswi Prakash Proposal Video: टीवी एक्टर करण कुंद्रा ने अपनी गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश को चार साल की डेटिंग के बाद प्रपोज कर दिया है. उन्होंने डायमंड रिंग पहनाकर तेजस्वी को प्रपोज किया.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: May 20, 2026, 07:57 PM IST
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करण कुंद्रा ने घुटनों पर बैठ तेजस्वी प्रकाश को किया प्रपोज, दुबई में पहनाई अंगूठी; डायमंड रिंग देख इमोशनल हुईं एक्ट्रेस

टीवी इंडस्ट्री के लोकप्रिय कपल करण कुंद्रा (Karan Kundrra) और तेजस्वी प्रकाश (Tejasswi Prakash) लंबे समय से अपने रिश्ते को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. दोनों की शादी को लेकर कई बार अफवाहें सामने आईं, लेकिन कपल ने कभी खुलकर इस पर बात नहीं की. लेकिन अब जल्द ही फैंस का इंतजार खत्म हो सकता है. दरअसल, हाल ही में दोनों का एक रोमांटिक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर फैंस काफी खुश नजर आ रहे हैं. दरअसल, करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश ने अपने रिश्ते को एक कदम आगे लेकर जाने का फैसला लिया है. करण ने तेजस्वी प्रकाश को प्रपोज कर दिया है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो 

दरअसल, करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो देसी ब्लिंग (Desi Bling) में नजर आए हैं. ये शो ‘दुबई ब्लिंग’ का स्पिन-ऑफ बताया जा रहा है, जिसका प्रीमियर 20 मई को हुआ. शो में कई बड़े बिजनेस और सोशल सर्कल से जुड़े चेहरे दिखाई दे रहे हैं. इसी शो के एक एपिसोड में करण ने तेजस्वी के लिए बेहद खास और शानदार सरप्राइज प्लान किया. कपल के प्रपोजल मोमेंट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आ गई हैं.

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एपिसोड में देखने को मिला कि करण कुंद्रा ने तेजस्वी प्रकाश को स्पेशल फील कराने के लिए ग्रैंड प्रपोजल की तैयारी की थी. इस दौरान शानदार डेकोरेशन, रोमांटिक माहौल और करीबी दोस्तों की मौजूदगी ने पूरे पल को और यादगार बना दिया. दुबई के रेगिस्तान में करण कुंद्रा ने अपनी क्यूट गर्लफ्रें तेजस्वी प्रकाश को प्रपोज किया है. इस मौके पर कपल ने एकदम रॉयल लुक कैरी किया है और करण ने तेजस्वी को हीरे की अंगूठी पहनाई. इस तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि इस मौके पर तेजस्वी काफी ज्यादा इमोशनल भी हो गईं. तेजस्वी की आंखों से आंसू छलक पड़े. इस मौके पर करण कुंद्रा अपनी लेडीलव को चुप करवाने की कोशिश भी करते दिखे.

शो में करण और तेजस्वी के अलावा कई चर्चित चेहरे भी नजर आए. इसमें रिजवान साजन, सतीश सनपाल, अदेल साजन, सना साजन, तबिंदा सनपाल, पामेला सेरेना, द्युति पारक, इरिना किनाख, अलीजे मिर्जा, लैली मिर्जा और जानवी गौर जैसे नाम शामिल हैं. सभी ने मिलकर करण के इस खास प्लान को सफल बनाने में मदद की. एपिसोड में दिखाई गई भव्य पार्टी और लग्जरी सेटअप ने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

तेजरण फैंस खूब कर रहे हैं कॉमेंट्स 

 करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश की जोड़ी टीवी की सबसे पसंदीदा जोड़ियों में गिनी जाती है. दोनों की मुलाकात रियलिटी शो Bigg Boss 15 (बिग बॉस 15) में हुई थी, जिसके बाद दोनों एक-दूसरे के करीब आए. शो खत्म होने के बाद भी उनका रिश्ता मजबूत बना रहा. फैंस दोनों को प्यार से ‘तेजरण’ कहकर बुलाते हैं. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें और वीडियो अक्सर वायरल होते रहते हैं.

अब ‘देसी ब्लिंग’ में करण के रोमांटिक प्रपोजल के बाद फैंस उनकी शादी को लेकर और ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं. तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा की फोटोज सोशल मीडिया तहलका मचा रही हैं. इन फोटोज को देखकर फैंस खुश हो गए हैं और इन पर भऱ भरकर कमेंट कर रहे हैं. कई लोगों ने कपल को बधाई दी है. वहीं, कुछ लोग अब कपल की शादी की तारीख भी पूछ रहे हैं.

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About the Author
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Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

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