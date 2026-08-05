/अनुष्का शर्मा का ₹320000000 का आलीशान आशियाना, लेकिन लिविंग रूम में नहीं एक भी TV; विराट कोहली संग ऐसे बिताती हैं सुकून के पल

Anushka Sharma-Virat Kohli Home Inside Photos: एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और उनके पति विराट कोहली बॉलीवुड और क्रिकेट की दुनिया के सबसे पॉपुलर और पसंदीदा कपल्स में से एक हैं. दोनों को साथ में फैंस काफी पसंद करते हैं. कपल न केवल अपने काम, बल्कि लाइफस्टाइल के मामले में भी लोगों के लिए काफी इंस्पिरेशन है.
भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने अलीबाग में अपना सपनों का घर तैयार किया है. कपल ने पहले 19 करोड़ रुपये में एक प्रॉपर्टी खरीदी थी और उसके बाद इसे एक शानदार हॉलिडे होम में बदलने के लिए 13 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च किए, जिससे इसकी कुल लागत 32 करोड़ रुपये हो गई. यह विला 10,000 वर्ग फुट जमीन पर बना है और इसे एक अंतरराष्ट्रीय आर्किटेक्चर फर्म ने डिजाइन किया है.
इस विला का डिजाइन कैलिफोर्निया और कोंकण की डिजाइन से प्रेरित है. घर के निर्माण में कीमती पत्थरों, विदेशी इटालियन मार्बल, रॉ ट्रैवर्टाइन और तुर्किश लाइमस्टोन जैसी प्राकृतिक सामग्रियों का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे एक गर्म लेकिन आलीशान एहसास देती हैं. घर के मुख्य हिस्से में सफेद और मिट्टी के रंगों (Earthy Tones) का इस्तेमाल किया गया है, जो शांति का अनुभव कराते हैं.
इस घर की सबसे अनोखी बात यह है कि इसके लिविंग रूम में कोई टेलीविजन नहीं है. विराट कोहली के अनुसार, यह स्थान विशेष रूप से बातचीत और पारिवारिक जुड़ाव के लिए बनाया गया है. यहां की छतें काफी ऊंची हैं और बड़ी कांच की खिड़कियां हैं, जिससे भरपूर सूरज की रोशनी अंदर आती है, जो विराट को बेहद पसंद है.
विराट के लिए इस घर का डाइनिंग एरिया बहुत मायने रखता है, क्योंकि वे बचपन में क्रिकेट की प्रैक्टिस के कारण परिवार के साथ बैठकर खाना नहीं खा पाते थे. अब वे इस पल को बहुत महत्व देते हैं. विराट का मानना है कि अब उनके जीवन में परिवार सबसे ऊपर है और काम उसका एक छोटा-सा हिस्सा है. वे अपनी बेटी के साथ समय बिताने और उसे बड़ा होते देखने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते.
यह घर पूरी तरह से ऑटोमेटेड है और इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है. इसमें सर्केडियन लाइटिंग, गैस-लीक डिटेक्टर, बेहतर वेंटिलेशन और वॉटर फिल्ट्रेशन सिस्टम लगे हैं. विला में ऐसा स्विमिंग पूल और जकूज़ी है, जिसके पानी का तापमान मौसम और जरूरत के हिसाब से बदला जा सकता है.
विराट कोहली के लिए मास्टर बेडरूम वह जगह है, जहां वे बाहरी दुनिया से पूरी तरह 'स्विच ऑफ' कर पाते हैं. घर के बाकी हिस्सों की तरह इसे भी शांत माहौल और मिट्टी के रंगों से सजाया गया है. हालांकि, लिविंग रूम में टीवी नहीं है, लेकिन मास्टर बेडरूम में एक टीवी वॉल है, जिसे इटालियन मार्बल से फिनिश किया गया है, जो कमरे को लग्जरी लुक देता है.