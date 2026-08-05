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अनुष्का शर्मा का ₹320000000 का आलीशान आशियाना, लेकिन लिविंग रूम में नहीं एक भी TV; विराट कोहली संग ऐसे बिताती हैं सुकून के पल

Anushka Sharma-Virat Kohli Home Inside Photos: बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और विराट कोहली का अलीबाग वाला 32 करोड़ रुपये का घर काफी लग्जरी लुक देता है. कपल के इतने बड़े घर में एक भी टीवी नहीं है. आइए, इस घर की खासियत आपको बताते हैं.

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 05, 2026, 11:02 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 11:02 PM IST
अनुष्का शर्मा का ₹320000000 का आलीशान आशियाना, लेकिन लिविंग रूम में नहीं एक भी TV; विराट कोहली संग ऐसे बिताती हैं सुकून के पल

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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