Titanic की Rose 17 की उम्र में कर चुकीं ये कांड! 33 साल बाद कबूला सच, बोलीं-‘मैंने कई लड़कियों को…’

एक्टर लियोनार्डो डिकैप्रियो की पॉपुलर रोमांटिक फिल्म Titanic की एक्ट्रेस केट विंसलेट ने हाल ही में अपने पहले लाइफ से जुड़े एक जरूरी एक्सपीरियंस को शेयर किया है. एक्ट्रेस ने इसका खुलासा टीम डीकिंस के पॉडकास्ट पर किया है, जहां उन्होंने सेम सेक्स के साथ अपने इंटिमेट एक्सपीरियंस को शेयर किया है. एक्ट्रेस ने कहा कि अपने टीनएज के आखिरी सालों में ‘क्यूरियस’ इंसान थीं और वो 1994 की फिल्म 'हेवेनली क्रीएचर्स' में अपने किरदार से खुद को जुड़ा हुआ महसूस कर रही थीं. जो दो टीनएज लड़कियों के बीच सब कुछ खत्म कर देने वाले और जुनूनी रिश्ते के बारे में थी, जो कि ‘फीमेल फर्स्ट यूके' की रिपोर्ट में बताया गया है.

केट ने किया लड़कियों को किस

द टेलीग्राफ के मुताबिक, टीम डीकिंस पॉडकास्ट में एक्ट्रेस केट विंसलेट ने बताया, ‘मैं कुछ ऐसा शेयर करूंगी जो मैंने पहले कभी शेयर नहीं किया.’ एक्ट्रेस ने कहा, ‘एक यंग टीनएजर के तौर पर मेरे कुछ पहले इंटिमेट एक्सपीरियंस असल में लड़कियों के साथ थे. मैंने कुछ लड़कियों को किस किया था, मैंने कुछ लड़कों को भी किस किया था, लेकिन मैं किसी भी दिशा में खास आगे नहीं बढ़ी थी. लेकिन अपनी जिंदगी के उस दौर पर मैं ये जानना चाहती थी और मुझे लगता है कि उन दो लड़कियों के बीच जो बहुत गहरा रिश्ता था उसे मैं बहुत अच्छे से समझती थी. मैं तुरंत उस दुनिया में खिंची चली गई, जिसमें वो थीं, जो जाहिर है उन दोनों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक साबित हुई.’

Add Zee News as a Preferred Source

महज 17 साल में किया था ये सब एक्सपीरियंस

केट विंसलेट ने आगे बताया कि ‘मेरा मतलब है कि उन्होंने किसी का मर्डर कर दिया क्योंकि उन्हें सच में विश्वास था कि वह इंसान उन्हें एक साथ रहने से रोक रहा था. और जबकि बेशक मैं उस बात को पूरी तरह से नहीं समझ सकती थी, मैं यह समझ सकती थी कि जब आप इतने कमजोर होते हैं तो सिर्फ एक दूसरे इंसान से एक यंग दिमाग कितना इफेक्ट हो सकता है.’ आपको बता दें कि केट फिल्म की शूटिंग के दौरान महज 17 साल की थीं. उन्होंने कहा, ‘मुझे पता है कि मैं एक अलग इंसान बनकर वापस आई, क्योंकि मैंने अपनी सीख और जिंदगी के अनुभव और उस शानदार देश में रहकर बहुत कुछ सीखा था.’