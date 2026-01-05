Advertisement
trendingNow13064836
Hindi Newsबॉलीवुडनए साल पर अदा शर्मा का नया लुक, चेहरे पर लपेटी अनगिनत पत्तियां; सांस लेना भी हुआ मुश्किल

नए साल पर अदा शर्मा का नया लुक, चेहरे पर लपेटी अनगिनत पत्तियां; सांस लेना भी हुआ मुश्किल

अदा शर्मा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वे अपनी अपकमिंग फिल्म के लिए लुक टेस्ट करती दिख रही हैं. वीडियो में दिखाई दे रहा है कि अभिनेत्री के चेहरे पर सफेद पट्टी से लेयरिंग की जा रही है और कई लिक्विड भी डाले गए हैं, जिसके बाद गोरिल्ला के चेहरे को बनाने की कोशिश की जा रही है. लुक के लिए अभिनेत्री और टीम को पूरे दो घंटे लगे और इन दो घंटों में अभिनेत्री को सांस लेने में भी परेशानी हुई.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Jan 05, 2026, 10:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नए साल पर अदा शर्मा का नया लुक, चेहरे पर लपेटी अनगिनत पत्तियां; सांस लेना भी हुआ मुश्किल

फिल्मों में किसी भी किरदार को जीवंत करने के लिए सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, बल्कि लुक का परफेक्ट होना भी बहुत जरूरी होता है. किसी भी किरदार के लुक को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जैसे अमिताभ बच्चन ने फिल्म 'पा' में ऑरो के किरदार के लिए की थी. उनके चेहरे पर कई लेयरिंग के साथ लुक को जीवंत किया गया था, लेकिन अब अदा शर्मा भी परफेक्ट लुक पाने के लिए बहुत मेहनत करती दिख रही हैं.

नए साल पर अदा शर्मा का नया लुक

अदा शर्मा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वे अपनी अपकमिंग फिल्म के लिए लुक टेस्ट करती दिख रही हैं. वीडियो में दिखाई दे रहा है कि अभिनेत्री के चेहरे पर सफेद पट्टी से लेयरिंग की जा रही है और कई लिक्विड भी डाले गए हैं, जिसके बाद गोरिल्ला के चेहरे को बनाने की कोशिश की जा रही है. लुक के लिए अभिनेत्री और टीम को पूरे दो घंटे लगे और इन दो घंटों में अभिनेत्री को सांस लेने में भी परेशानी हुई.

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने वीडियो शेयर कर लिखा, "एक्टर बनना है तो सांस लेना छोड़ दो. नया साल, नया चेहरा. नया साल, नया काल, वही हाल. फोन उठाना मेरी क्षमता के बाहर है, और ये लगातार 2 घंटे तक रहा है. मैं गंभीर रूप से क्लॉस्ट्रोफोबिक हूं, लेकिन प्यार के लिए क्या करना पड़ता है?" कैप्शन से साफ है कि अदा को लुक क्रिएट करते समय काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन अपने प्यार यानी एक्टिंग के लिए वे हर हद को पार कर सकती हैं. वहीं, यूजर्स भी अदा की हिम्मत की दाद दे रहे हैं.

एक यूजर ने लिखा, "मेरा तो वीडियो देखकर ही दम घूट रहा है, आपने ये किया कैसे." एक अन्य यूजर ने लिखा, "नए साल पर आपका लेमिनेशन वाला लुक धमाकेदार है, ऐसे ही मेहनत करते रहिए."

सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं अदा शर्मा 

बता दें कि अदा शर्मा सोशल मीडिया पर ऐसी ही अतरंगी वीडियो के लिए जानी जाती हैं. इससे पहले उन्होंने अप्पू कुट्टी नाम के हाथी को लेकर वीडियो पोस्ट किया था. अभिनेत्री का कहना था कि अगर वे किसी और एनिमल से बात करती हैं या प्यार जताती हैं तो अप्पू कुट्टी नाराज हो जाता है और उसे मनाना बहुत मुश्किल है. अदा शर्मा को 'केरला स्टोरी' से प्रसिद्धि मिली थी, और उन्होंने विद्युत जामवाल की फिल्म 'कमांडो' में भी काम किया था. आखिरी बार उन्हें 'रीटा सान्याल' नाम की वेब सीरीज में देखा गया था, लेकिन अब वे अपनी अपकमिंग फिल्म की तैयारियों में जुटी हैं.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

actress adah sharma

Trending news

कांग्रेस विधायक पर मारपीट का आरोप, बैंक कर्मचारी ने दर्ज की FIR
Karnataka News
कांग्रेस विधायक पर मारपीट का आरोप, बैंक कर्मचारी ने दर्ज की FIR
70 साल, अरबों रुपये बर्बाद! भारत के किस सपने को लेकर विदेशी कंपनी ने किया 'खेला'
Thorium
70 साल, अरबों रुपये बर्बाद! भारत के किस सपने को लेकर विदेशी कंपनी ने किया 'खेला'
कश्मीर में चूहों का आतंक, डल झील के पास जमीन खोदकर दीवार को झुकाया; जिम्मेदार कौन?
hindi Jammu and Kashmir news
कश्मीर में चूहों का आतंक, डल झील के पास जमीन खोदकर दीवार को झुकाया; जिम्मेदार कौन?
वेनेजुएला के बाद US के इस दुश्मन देश में ऐसा क्या हुआ? भारत सरकार ने जारी की चेतावनी
MEA
वेनेजुएला के बाद US के इस दुश्मन देश में ऐसा क्या हुआ? भारत सरकार ने जारी की चेतावनी
दिल्ली ब्लास्ट के आतंकियों के पास थे घोस्ट सिम, ऐसे करते थे PAK हैंडलर्स से बात
Kashmir news
दिल्ली ब्लास्ट के आतंकियों के पास थे घोस्ट सिम, ऐसे करते थे PAK हैंडलर्स से बात
चीन ने पैंगोंग के पास क्या किया? सैटेलाइट इमेज में दिखा; भारत के लिए खतरे की घंटी!
Pangong Tso
चीन ने पैंगोंग के पास क्या किया? सैटेलाइट इमेज में दिखा; भारत के लिए खतरे की घंटी!
'ममता बनर्जी अपने फायदे के लिए कुछ भी...', हुमांयू कबीर का TMC चीफ पर हमला
West Bengal
'ममता बनर्जी अपने फायदे के लिए कुछ भी...', हुमांयू कबीर का TMC चीफ पर हमला
मीटिंग रूम में हाथापाई पर उतरे भाजपा-कांग्रेस के नेता, एक-दूसरे को जमकर दीं गालियां
Karnataka Meeting
मीटिंग रूम में हाथापाई पर उतरे भाजपा-कांग्रेस के नेता, एक-दूसरे को जमकर दीं गालियां
'आपने भगवान को भी नहीं छोड़ा', सबरीमाला सोना चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट की फटकार
Sabarimala gold theft case
'आपने भगवान को भी नहीं छोड़ा', सबरीमाला सोना चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट की फटकार
शादी समारोह में बैठे थे AAP के सरपंच, दो बदमाश आए और गोली मारकर की हत्या
AAP Sarpanch Murder
शादी समारोह में बैठे थे AAP के सरपंच, दो बदमाश आए और गोली मारकर की हत्या