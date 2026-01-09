33 साल की हसीना ने न्यूकमर्स को दिए करियर टिप्स, बताई इंडस्ट्री की सच्चाई, बोली- 'रिजेक्शन से मत डरिए'

Adah Sharma: 'द केरल स्टोरी' जैसी सफल फिल्म का हिस्सा रहीं एक्ट्रेस अदा शर्मा ने एक्टिंग करियर में लंबा सफर तय किया है. उनकी कुछ फिल्में सुपरहिट रहीं, जबकि कुछ बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाईं. अदा का कहना है कि फिल्म इंडस्ट्री उतार-चढ़ाव से भरी है. उन्होंने न्यूकमर्स को भी सफलता के टिप्स दिए. अदा ने नए कलाकारों को बताया कि करियर के मुश्किल दौर में घबराने की जरूरत नहीं है. बस फोकस बनाए रखें और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें. मेहनत, धैर्य और सकारात्मकता के साथ चुनौतियों का सामना किया जा सकता है.

न्यूकमर्स को हसीना ने दिए करियर टिप्स

अदा शर्मा ने हाल ही में नए कलाकारों को सफलता के मंत्र दिए. अदा ने इंडस्ट्री की कठिनाइयों पर खुलकर बात की और सलाह दी कि यहां आने से पहले पूरी तरह आश्वस्त होना चाहिए. अदा शर्मा ने कहा, 'न्यूकमर्स को मेरी सलाह है कि अगर वे इंडस्ट्री जॉइन करना चाहते हैं, तो उन्हें आश्वस्त होना चाहिए कि मुश्किलों के दौर में भी उनका डटकर मुकाबला करना सफलता दिलाएगा. इंडस्ट्री में बहुत सारे उतार-चढ़ाव हैं. आप सिर्फ फाइनल मूवी देखते हैं, लेकिन उस मूवी या रोल तक पहुंचने के लिए कितने ऑडिशंस देने पड़ते हैं, कितने रिजेक्शन झेलने पड़ते हैं, कितने दिन बिना काम के गुजरते हैं और कितने सालों तक रुक-रुककर इंतजार करना पड़ता है.'

तमाम मुश्किलों के बाद शायद एक ब्रेक मिलता

उन्होंने आगे बताया, 'इन तमाम मुश्किलों के बाद शायद एक ब्रेक मिलता है, लेकिन वह कब मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है. एक ब्रेक सुपरहिट होने के बाद भी अगली फिल्म कब मिलेगी, यह भी पता नहीं होता. ऐसे में मन को मजबूत रखना बहुत जरूरी है. जब चीजें ठीक नहीं चल रही होंगी, तो बहुत से लोग सलाह देंगे कि यह नहीं करना चाहिए था, तुम इस सेक्टर में गलत आ गए. ऐसे समय में डिप्रेशन में न जाएं, इसके लिए अपना मन मजबूत रखें.'

सफलता की कोई निश्चित समय सीमा नहीं

इंडस्ट्री में सफलता की कोई निश्चित समय सीमा नहीं होती और रिजेक्शन आम बात है. अदा शर्मा ने सुझाव दिया कि बाकी कई शौक जरूर रखें, जो मन को शांत रखने में मदद करते हैं. खासकर जब काम नहीं चल रहा हो या जीवन में मुश्किलें हों, तब ये हॉबीज बहुत काम आती हैं. अदा खुद का उदाहरण देते हुए बोलीं 'जैसे मैं म्यूजिक करती हूं, पियानो बजाती हूं, फ्लूट बजाती हूं या डांस करती हूं. कोई भी ऐसी हॉबी रखें, जिससे आप अपना दिमाग शांत रख सकें. (एजेंसी)