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Hindi Newsबॉलीवुडहार से डरती है राहा! आलिया भट्ट को सता रही बेटी की चिंता, सद्गुरु से पूछा- क्या मैं अच्छी मां हूं?

'हार से डरती है राहा!' आलिया भट्ट को सता रही बेटी की चिंता, सद्गुरु से पूछा- 'क्या मैं अच्छी मां हूं?'

Alia Bhatt On Daughter Raha: बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट इन दिनों अपना मदरहुड एंजॉय कर रही हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी बेटी राहा के फेल होने के डर के बारे में बात की. एक्ट्रेस ने बताया कि उनकी बेटी हमेशा जीतना चाहती है और अगर कोई फर्स्ट आ जाता है तो उसे चीटर बताती है.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Apr 14, 2026, 04:01 PM IST
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'हार से डरती है राहा!' आलिया भट्ट को सता रही बेटी की चिंता, सद्गुरु से पूछा- 'क्या मैं अच्छी मां हूं?'

Alia Bhatt On Daughter Raha: बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट इन दिनों अपने काम के साथ बेटी राहा की परवरिश पर पूरा ध्यान रख रही हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने मदरहुड और एक पैरेंट के डर के बारे में बात की. एक्ट्रेस खुद को एक अच्छी मां बनाने की जद्दोजहद में लगी हैं. इस बारे में एक्ट्रेस ने अपने सद्गुरु से सुझाव मांगा. आलिया ने सद्गुरु से पूछा कि क्या वह एक अच्छी मां बनने में फेल हो रही हैं. इस दौरान एक्ट्रेस ने अपनी बेटी राहा के फेल होने के डर के बारे में भी बताया. उन्होंने बताया कि राहा हमेशा जीतना चाहती है और जीतने वाले को चीटर बताती है.

सद्गुरु से आलिया भट्ट ने किया सवाल

हाल ही में आलिया भट्ट ने सद्गुरु से पेरेंटिंग और बेटी राहा की परवरिश को लेकर सवाल किया था. आलिया ने कहा, 'मैं एक साढ़े तीन साल की लड़की की मां हूं और वही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है. लेकिन मैं हर समय चिंता में रहती हूं. एक बार मेरे पिता महेश भट्ट ने मुझसे पूछा था कि एक मां होना कैसा महसूस होता है और मैंने कहा था कि यह खुशी और फिक्र का मिला-जुला एहसास है. मैं हर बार बस यही सोचती हूं कि क्या मैं एक अच्छी मां हूं?'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

परवरिश को लेकर एक्ट्रेस ने किया सद्गुरु से सवाल

वहीं, एक्ट्रेस ने सद्गुरु से पूछा कि उनके और दूसरे पेरेंट्स के लिए उनकी क्या सलाह है, क्योंकि बच्चे बहुत क्यूरियस होते हैं और जिंदगी के कुछ साल वे आपसे ही सीखते हैं? इस पर सद्गुरु ने जवाब दिया, जिसे सुनने के बाद आलिया भी अपनी हंसी नहीं रोक पाईं. सद्गुरु ने कहा, 'क्या हो अगर आप पैरेंट ही न हों?' उन्होंने आगे कहा कि मुझे नहीं लगता कि आप अपने भीतर से यह चिंता निकाल पाएंगी. जब आपके बच्चे होते हैं तो आपका सबसे पहला विचार यही होता है कि उसे कुछ सिखाना है. सद्गुरु ने आलिया से पूछा कि आप, मैं और आपके बच्चे में सबसे ज्यादा खुशहाल कौन है? इस पर आलिया ने जवाब दिया- उनकी बेटी राहा.

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जीतने वाले को चीटर बताती है राहा

सद्गुरु से आलिया ने इस बात पर जोर देते हुए पूछा कि कैसे छोटी सी उम्र में राहा के मन में हमेशा जीतने की इच्छा रहती है. आलिया ने कहा, 'हम सब असफलता से डरते हैं. अब जैसे-जैसे राहा बड़ी हो रही है, वह हमेशा जीतना चाहती है. अगर कोई और जीत जाता है तो वह कहती है कि उन्होंने धोखा दिया है. मैं उससे कहती हूं-नहीं, वे पहले आए हैं.' इस पर सद्गुरु ने सलाह दी कि जब आपके पास बच्चा हो तो सबसे पहले यह विचार छोड़ दें कि आपको उन्हें कुछ सिखाना है. आपको बस बच्चे को देखना, सुनना और उसका अवलोकन करना है, क्योंकि वे आपसे कहीं अधिक जीवन के करीब होते हैं.

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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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