Advertisement
trendingNow13048166
Hindi NewsबॉलीवुडNora Fatehi Car Accident : गनीमत रही कि... नोरा फतेही के सिर के सीटी स्कैन में क्या आया, अब कैसी है एक्ट्रेस की हालत?

Nora Fatehi Car Accident : गनीमत रही कि... नोरा फतेही के सिर के सीटी स्कैन में क्या आया, अब कैसी है एक्ट्रेस की हालत?

Nora Fatehi Car Accident : बॉलीवुड एक्ट्रेस और डांसर नोरी फतेही को लेकर नई अपडेट सामने आई है. कल शाम मुंबई में उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया है. वो एक म्यूजिक फेस्टिवल पार्ट बनने के लिए जा रही थी. उसी वक्त एक्ट्रेस इस हादसे का शिकार हो गईं. आइए जानते हैं पूरा मामला

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Dec 21, 2025, 07:02 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Nora Fatehi Car Accident : गनीमत रही कि... नोरा फतेही के सिर के सीटी स्कैन में क्या आया, अब कैसी है एक्ट्रेस की हालत?

Nora Fatehi Car Accident : बॉलीवुड पॉपुलर डांसर और एक्ट्रेस नोरा फतेही की कार का मुंबई में एक्सीडेंट हो गया. एक्ट्रेस एक फ्रेंच म्यूजिक प्रोड्यूसर और डीजे डेविड गुएटा के एक कार्यक्रम का पार्ट बनने के लिए अपने घर से निकली थीं. उसी दौरान एक्ट्रेस एक भयानक हादसे का शिकार हो गईं. खबरों की मानें तो एक शराबी ड्राइवर ने अपनी कार से उनकी कार को जोरदार टक्कर मार दी. लेकिन राहत की बात ये है कि इस हादसे में एक्ट्रेस नोरा को ज्यादा चोट नहीं लगी है और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया है.

 

नोरा फतेही के साथ हुआ हादसा
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, एक्ट्रेस नोरा फतेही का शनिवार को मुंबई में एक सड़क हादसा हो गया. वह मुंबई में डेविड गुएटा के कॉन्सर्ट में अपनी तय परफॉर्मेंस के लिए सनबर्न फेस्टिवल जा रही थी, तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उनकी कार को काफी नुकसान पहुंचा है. एक सोर्स ने बताया कि एक नशे में धुत ड्राइवर ने उनकी कार में टक्कर मार दी, जिसके बाद उनकी टीम तुरंत उन्हें पास के अस्पताल ले आई. इस सड़क हादसे में नोरा को हल्की चोट आई है और डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है. लेकिन नोरा ने काम पर लौटने की जिद की और सनबर्न 2025 में अपनी परफॉर्मेंस दी.

Add Zee News as a Preferred Source

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nora Fatehi (@norafatehi)

 

सिर में लगी है चोट
सूत्र के मुताबिक, 'नोरा फतेही एक कार दुर्घटना का शिकार हो गईं, जब वह डेविड गुएटा के साथ अपने तय परफॉर्मेंस के लिए सनबर्न फेस्टिवल जा रही थीं, तभी एक नशे में धुत ड्राइवर ने उनकी कार में टक्कर मार दी. उनकी टीम तुरंत उन्हें पास के अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने हेमरेजिक चोट या अंदरूनी ब्लीडिंग का पता लगाने के लिए सीटी स्कैन किया. डॉक्टरों ने पुष्टि की है कि टक्कर से नोरा को सिर में हल्की चोट लगी है.' लेकिन सिर के अंदर किसी भी प्रकार की इंटरनल ब्लीडिंग के साइन नहीं मिले है, डॉक्टरों में के मुताबिक चिंता की कोई बात नहीं है. 

चोट के बाद भी काम पर लौटीं
इनसाइडर ने आगे बताया कि आराम करने की मेडिकल सलाह के बावजूद, नोरा ने काम पर लौटने और अपनी प्रोफेशनल कमिटमेंट्स को पूरा करने पर जोर दिया. उन्होंने शनिवार को सनबर्न फेस्टिवल में अपनी तय परफॉर्मेंस दी. नोरा सनबर्न 2025 में डेविड गुएटा के साथ स्टेज पर आने वाली थी, ताकि अपने आने वाले इंटरनेशनल सिंगल की एक झलक दे सकें, जो उनके और अमेरिकन सिंगर सिएरा के साथ एक कोलैबोरेशन है, जिसमें उनकी आवाज सुनने को मिलेगी. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

...और पढ़ें

TAGS

nora fatehi car accident

Trending news

मसूरी से भी ठंडी दिल्ली झेल रही है डबल अटैक! घने कोहरे के बीच बढ़ा AQI, उड़ानें रद्द
cold day alert
मसूरी से भी ठंडी दिल्ली झेल रही है डबल अटैक! घने कोहरे के बीच बढ़ा AQI, उड़ानें रद्द
HC ने पैगंबर मोहम्मद के उपदेश की मदद से लिया चौंकाने वाला फैसला, वकील को मिल गई राहत
Madras High Court
HC ने पैगंबर मोहम्मद के उपदेश की मदद से लिया चौंकाने वाला फैसला, वकील को मिल गई राहत
क्यों कोलकाता में नाराज हो गए थे Lionel Messi? SIT की जांच में आयोजक ने बताई वजह
Lionel Messi
क्यों कोलकाता में नाराज हो गए थे Lionel Messi? SIT की जांच में आयोजक ने बताई वजह
दो करोड़ कैश के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल गिरफ्तार, पत्नी पर भी कसा शिकंजा; CBI का एक्शन
CBI
दो करोड़ कैश के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल गिरफ्तार, पत्नी पर भी कसा शिकंजा; CBI का एक्शन
DNA: हाथियों ले रहे साथी की मौत का बदला, कौन-कौन से जानवर लेते हैं प्रतिशोध
DNA
DNA: हाथियों ले रहे साथी की मौत का बदला, कौन-कौन से जानवर लेते हैं प्रतिशोध
चुनाव से पहले बढ़ा सियासी पारा, बंगाल में मौलानाओं का सियासी फतवा आ गया!
DNA
चुनाव से पहले बढ़ा सियासी पारा, बंगाल में मौलानाओं का सियासी फतवा आ गया!
अल-शरा को ट्रंप का समर्थन, सीरिया में बम बरसाकर अमेरिका फिर से दोहराने जा रहा गलती!
DNA Analysis
अल-शरा को ट्रंप का समर्थन, सीरिया में बम बरसाकर अमेरिका फिर से दोहराने जा रहा गलती!
पंजाब में शिक्षा क्रांति, चौथे मेगा पैरेंट्स-टीचर मीट में 23 लाख से अधिक की भागीदारी
Punjab
पंजाब में शिक्षा क्रांति, चौथे मेगा पैरेंट्स-टीचर मीट में 23 लाख से अधिक की भागीदारी
दिल्ली ब्लास्ट के बाद घाटी में किरायेदारों पर सख्ती, पुलिस ने लॉन्च किया Web Portal
hindi Jammu and Kashmir news
दिल्ली ब्लास्ट के बाद घाटी में किरायेदारों पर सख्ती, पुलिस ने लॉन्च किया Web Portal
रात... होटल का कमरा और एक ट्विस्ट! नर्स की गलती ने उसे दिया जिंदगी भर का दर्द
Rape
रात... होटल का कमरा और एक ट्विस्ट! नर्स की गलती ने उसे दिया जिंदगी भर का दर्द