/यंग एक्टर के निधन से हिली फिल्म इंडस्ट्री, 33 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा; सदमे में फैंस

चाइनीज एक्टर जिन जे का 33 साल की कम उम्र में निधन हो गया है. उनके निधन की खबर से पूरे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मातम पसर गया है. एक्टर की एजेंसी शेंगशी गुआंगनियन कल्चर कंपनी लिमिटेड ने आज 6 जून को इस खबर की पुष्टि की है. उनके मुताबिक, एक्टर का निधन चीन के हांग्जो में बने उनके घर पर हुआ है. हालांकि, उनकी टीम द्वारा निधन के पीछे की असली वजह अभी तक नहीं बताई गई है.
एक्टर जिन जे की एजेंसी ने ऑफिशियली स्टेटमेंट देते हुए इस खबर की पुष्टि की है. इस दौरान उन्होंने लिखा, ‘हम बहुत दुख के साथ ये बता रहे हैं कि हमारे साथ काम करने वाले एक्टर जिन जे (झांग जियावेई) का 4 जून, 2026 को चीन के हांग्जो में बने उनके घर पर निधन हो गया है.’ एजेंसी की ओर से उनके परिवार और फैंस के लिए गहरी संवेदना व्यक्त की गई है.
ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, एक्टर की एजेंसी ने इस मुश्किल दौर में उनके परिवार की प्राइवेसी का सम्मान करने की भी अपील की है. टीम ने सोशल मीडिया यूजर्स और न्यूज आउटलेट्स से रिक्वेस्ट की है कि वो बिना किसी फैक्ट्स के किसी भी खबर, ऑनलाइन रूमर्स को अपने पेज पर न लगाएं. ताकि एक्टर के करीबी लोग शांति से उन्हें अंतिम विदाई दे सकें.
यंग एक्टर जिन जे की अचानक हुए मौत की खबर किसी को सच मानना उनके फैंस के लिए काफी मुश्किल हो रहा है. वहीं ये खबर आग की तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैल रही है, जिसके बाद एक्टर के फैंस और चाहने वाले उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं. सोशल मीडिया पर यूजर्स उन्हें एक मेहनती एक्टर, सच्चे इंसान और शांत स्वभाव व्यक्ति के रूप में याद कर रहे हैं.
आपको बता दें कि जिन जे ने अपने करियर की शुरुआत एक मॉडल के रूप में की थी, जिसके कुछ समय बाद उन्होंने एक्टिंग वर्ल्ड में एंट्री की और मेनस्ट्रीम टीवी सीरीज से जल्द ही कामयाबी हासिल कर ली. जिन जे ने 'हेलो जोआन', 'फॉरगेट यू रिमेंबर लव', 'बिगन अगेन', 'लीगली रोमांस', 'ब्यूटी रीबॉर्न' और 'डोंट नेगोशिएट विद योर बॉस' जैसे कई रोमांटिक शोज में काम किया और फैंस के दिल में अपनी एक खास जगह बनाई.