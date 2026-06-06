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यंग एक्टर के निधन से हिली फिल्म इंडस्ट्री, 33 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा; सदमे में फैंस

33 साल के फेमस चाइनीज एक्टर जिन जे का निधन हो गया, जिससे उनके फैंस गहरे सदमे में हैं. इस खबर की पुष्टि उनकी एजेंसी द्वारा की गई है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jun 06, 2026, 07:46 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 08:05 PM IST
यंग एक्टर के निधन से हिली फिल्म इंडस्ट्री, 33 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा; सदमे में फैंस

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यू में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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