33 साल की हसीना, चाइल्ड आर्टिस्ट से शुरू किया सफर, बेस्ट फीमेल डेब्यू का मिला अवॉर्ड, अब तक कर चुकी 50 से ज्यादा फिल्मों में काम

Hansika Motwani: एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी एक जानी-मानी एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में की थी. उन्होंने अपनी एक्टिंग से हर किसी का दिल जीता है और दक्षिण साउथ फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई है. हंसिका मोटवानी ने अपने करियर की शुरुआत टीवी शो शाका लाका बूम बूम से की थी. इसके बाद, उन्होंने ऋतिक रोशन की फिल्म कोई मिल गया में अपनी एक्टिंग का जौहर दिखाया. उनकी पहली तेलुगु फिल्म देसमुदुरु थी, जिसे पुरी जगन्नाध ने डायरेक्ट किया था. इस फिल्म के लिए उन्हें साउथ के फिल्म फेयर का बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवॉर्ड मिला था.

हंसिका की सफलता

हंसिका मोटवानी ने तमिल, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी और मलयालम जैसी कई भाषाओं में काम किया है. उनकी फिल्में जैसे कि एंगेयुम काधल और ओरु कल ओरु कन्नाड़ी ने दर्शकों का दिल जीता है. हंसिका का अभिनय कौशल और उनकी काबिलियत ने उन्हें एक लंबा-चौड़ा फैन बेस दिलाया है.

साल 2022 में की थी बॉयफ्रेंड से शादी

हंसिका मोटवानी ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड सोहेल कथूरिया से 4 दिसंबर 2022 को शादी की थी. एक इंटरव्यू में हंसिका ने बताया था कि कैसे उनकी लाइफ में सोहेल की एंट्री हुई थी. हंसिका ने प्यार और शादी में अपने विश्वास पर जोर दिया और कहा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ना चाहती हैं जिसे वह हमेशा के लिए अपना मान सकें. उन्होंने कहा, मुझे किसी को फिर से हां कहने में कम से कम 7-8 साल लग गए. हंसिका ने प्यार और शादी में अपने दृढ़ विश्वास पर जोर दिया और कहा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ना चाहती हैं, जिसे वह हमेशा के लिए अपना मान सकें. सोहेल कथूरिया के आने के बाद ही उन्होंने फिर से अपने दिल के दरवाजे खोले, उन्होंने उनसे बात की.

वहीं हंसिका और सोहेल कथूरिया की शादी पर एक वेब सीरीज भी बनी है, जिसका नाम है 'हंसिका लव शादी ड्रामा'. इसे आप जियो हॉट स्टार पर देख सकते हैं. इस वेब सीरीज में हंसिका और सोहेल की प्रेम कहानी और शादी की यात्रा को दिखाया गया है. (एजेंसी)