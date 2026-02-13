'सिंगल, रेडी तो मिंगल', मृणाल ठाकुर ने रिलेशनशिप को लेकर तोड़ी चुप्पी; एक्ट्रेस ने खुद दिया अपडेट

कुछ समय से सोशल मीडिया पर मृणाल और साउथ एक्टर धनुष के रिश्ते और शादी के बारे में काफी अफवाहें उड़ी थीं. हालांकि, अभिनेत्री ने अपने इस जवाब से अफवाहों पर विराम लगा दिया है. रवि उदयावर द्वारा निर्देशित, यह एक आधुनिक, यथार्थवादी प्रेम कहानी है.
बॉलीवुड एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर और एक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी अपनी अपकमिंग रोमांटिक फिल्म 'दो दीवाने शहर में' के प्रोमोशन में लगे हैं. साथ ही एक्ट्रेस इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में हैं. दरअसल, अपनी फिल्म के प्रोमोशन के लिए दोनों स्टार्स अक्षय कुमार के गेम शो 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' के आने वाले एपिसोड में नजर आने वाले हैं. इस दौरान एक्ट्रेस ने खुलासा किया कि वह फिलहाल किसी रिलेशनशिप में नहीं है.
'सिंगल' हैं मृणाल ठाकुर
अक्षय कुमार इस एपिसोड में मृणाल की टांग खींचते हुए पूछते हैं, 'मृणाल, सोशल मीडिया पर आपके बारे में काफी चर्चा चल रही है. आपका अभी रिलेशनशिप स्टेट्स क्या है?" ये सुनकर मृणाल ने बिना झिझक कहती हैं, 'मैं अभी सिंगल हूं और मिंगल होने के लिए तैयार हूं.'
अक्षय ने इस पल को जाने नहीं दिया और दर्शकों में से एक आदमी को उठने के लिए कहा. उस आदमी ने तुरंत जवाब दिया कि वह शादीशुदा है. अक्षय ने उसे देखकर मजेदार जवाब देते हुए कहा, "मैं मिंगल करने के लिए नहीं बुला रहा था."
रिलेशनशिप को लेकर तोड़ी चुप्पी
बता दें कि कुछ समय से सोशल मीडिया पर मृणाल और साउथ एक्टर धनुष के रिश्ते और शादी के बारे में काफी अफवाहें उड़ी थीं. हालांकि, अभिनेत्री ने अपने इस जवाब से अफवाहों पर विराम लगा दिया है. रवि उदयावर द्वारा निर्देशित, यह एक आधुनिक, यथार्थवादी प्रेम कहानी है. इस फिल्म में सिद्धांत चतुर्वेदी और मृणाल ठाकुर मुख्य भूमिकाओं में हैं. इन दोनों के अलावा फिल्म में ईला अरुण, जॉय सेनगुप्ता, आयशा रजा, विराज गेहलानी, संदीपा धर, दीपराज राणा, मोना अम्बेगांवकर, अचिंत कौर और नवीन कौशिक भी नजर आएंगे.
फिल्म के कुछ गाने रिलीज हो चुके हैं, जिन्हें लोगों की तरफ से काफी प्यार मिल रहा है. वहीं, सोशल मीडिया पर भी फिल्म को लेकर काफी क्रेज देखा जा रहा है. अब देखना होगा कि फिल्म को दर्शक कितना प्यार देते हैं. संजय लीला भंसाली के भंसाली प्रोडक्शंस और जी स्टूडियोज के बैनर तले बनी रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'दो दीवाने शहर में' 20 फरवरी को रिलीज होगी.
