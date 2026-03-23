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Hindi Newsबॉलीवुडअल्लू अर्जुन, महेश बाबू ही नहीं… 33 साल की नेशनल अवॉर्ड विनिंग एक्ट्रेस भी हुईं ‘जसकीरत’ की फैन, रणवीर सिंह की ‘धुरंधर 2’ का क्रेज बरकरार

अल्लू अर्जुन, महेश बाबू ही नहीं… 33 साल की नेशनल अवॉर्ड विनिंग एक्ट्रेस भी हुईं ‘जसकीरत’ की फैन, रणवीर सिंह की ‘धुरंधर 2’ का क्रेज बरकरार

रणवीर सिंह की ‘धुरंधर 2’ का क्रेज खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है. जहां लोग पहले भाग से ही नहीं उबर पा रहे थे, इसी बीच आदित्य धर ने दूसरा पार्ट रिलीज कर के सबके होश उड़ा दिए. वहीं रणवीर सिंह के ‘जसकीरत’ किरदार को लोग भुला नहीं पा रहे हैं. अल्लू अर्जुन, महेश बाबू और करण जौहर के बाद अब एक नेशनल अवॉर्ड विनिंग एक्ट्रेस भी इस किरदार की फैन बन गई हैं. 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Mar 23, 2026, 06:41 AM IST
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अल्लू अर्जुन, महेश बाबू ही नहीं… 33 साल की नेशनल अवॉर्ड विनिंग एक्ट्रेस भी हुईं ‘जसकीरत’ की फैन, रणवीर सिंह की ‘धुरंधर 2’ का क्रेज बरकरार

साल 2026 की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली एक्शन फिल्म ‘धुरंधर: द रिवेंज’ इस समय सिनेमाघरों और बॉक्स ऑफिस दोनों पर जबरदस्त सफलता हासिल कर रही है. फिल्म को न केवल फैंस बल्कि फिल्म इंडस्ट्री की कई बड़ी हस्तियों ने भी खूब पसंद किया है. वहीं साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन, महेश बाबू, जूनियर एनटीआर, विजय देवरकोंडा और करण जौहर जैसे बड़े सेलिब्रिटी भी उसकी तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं. अब इस लिस्ट में एक और नाम शामिल हो गया है और वो नेशनल अवॉर्ड विनिंग एक्ट्रेस आलिया भट्ट का हैं. उन्होंने हाल ही में अपने सोशल मीडिया पर एक स्टोरी शेयर कर एक्टर रणवीर सिंह के किरदार ‘जसकीरत’ की जमकर तारीफ की है.

फिल्म ‘गंगूबाई काठियावाड़ी' के लिए नेशनल अवॉर्ड जीतने वाली आलिया भट्ट ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर रणवीर सिंह द्वारा निभाए गए फिल्म ‘धुरंधर 2’ में ‘जसकीरत’ के किरदार की काफी तारीफ की है. उन्होंने एक्शन और ड्रामा की तारीफ करते हुए फिल्म में दिखाए गए एक खास पल का जिक्र किया है, जिसने उन पर गहरा प्रभाव छोड़ा है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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आलिया को भा गया ‘जसकीरत’
आलिया भट्ट ने फिल्म के आखिरी सीन यानी जसकीरत के सीन को शेयर करते हुए कहा एक्टिंग और डायरेक्शन दोनों की जितनी तारीफ की जाए कम है. रणवीर सिंह के इस इमोशनल सीन के बारे में आलिया ने लिखा, ‘जसकीरत सिंह रंगी और ये पल... सब कुछ है. डायरेक्टर और एक्टर का कमाल का तालमेल!’ आलिया का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है और अपनो को-स्टार रणवीर सिंह की तारीफ करने के लिए लोग उनकी प्रशंसा भी कर रहे हैं. 

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फिल्म के बारे में
आदित्य धर द्वारा डायरेक्ट की गई फिल्म ‘धुरंधर: द रिवेंज’ पहले पार्ट की बिगनिंग स्टोरी है, जो स्टोरी को मैन लीड के मन की गहराई में ले जाती है. रणवीर सिंह ‘जसकिरत सिंह रंगी’, उर्फ हमजा अली मजारी का किरदार निभाते हैं, जो पाकिस्तान के आपराधिक और आतंकी नेटवर्क में घुसकर उसे तबाह करने में सफल रहते हैं, जहां वो एक भारतीय जासूस बनकर गए थे. 

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