ड्रग केस में आर्यन खान की गिरफ्तारी देख क्यों टूट गई थीं रिया चक्रवर्ती? सुशांत सिंह की मौत के बाद झेला था ट्रॉमा

Rhea Chakraborty Comment On Aryan Khan: साल 2020 में सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद लंबे समय तक मुश्किलों का सामना करने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती अब धीरे-धीरे अपनी जिंदगी और करियर पर दोबारा ध्यान दे रही हैं. इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो दौर उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था. एक्ट्रेस और उनके पूरे परिवार को लोगों की नजरों और जजमेंट का सामना करना पड़ा था. हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान रिया ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के एनसीबी केस पर खुलकर बात की. एक्ट्रेस ने बताया कि जब उन्होंने आर्यन को उस दौर से गुजरते देखा था, तो उन्हें अपना पुराना दर्द याद आ गया था.

आर्यन खान की गिरफ्तारी पर क्या बोलीं रिया?

एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती ने बताया कि आर्यन खान की कानूनी लड़ाई और उन पर बनी मीडिया हेडलाइन्स को देखकर उन्हें अपने भाई शोविक चक्रवर्ती की याद आ गई थी, जिसे एनसीबी ने गिरफ्तार किया था और बाद में कोर्ट ने उन्हें बेकसूर माना था. रिया ने बताया, 'जब मैंने देखा कि आर्यन किस दौर से गुजर रहे हैं, तो मैं पुरानी यादों में चली गई थी. क्योंकि वो सब कुछ बिल्कुल वैसे ही मेरे भाई के साथ भी हुआ था. असल में, मेरी कहानी से ज्यादा वो मेरे भाई शोविक की कहानी जैसा लग रहा था. दोनों में काफी कुछ कॉमन था. उस वक्त टीवी पर ये सब देखना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल था.'

जेल में बिताए कड़वे सच का किया खुलासा

इंटरव्यू के दौरान रिया ने जेल के अंदर बिताए अपने दिनों का कड़वा सच भी शेयर किया. उन्होंने बताया कि जेल में रहना किसी भी इंसान के आत्मसम्मान को पूरी तरह तोड़ देता है. एक्ट्रेस ने बताया कि, 'जेल का सबसे मुश्किल हिस्सा खुद जेल ही है. जब आपको ये अहसास होता है कि आप अब समाज का हिस्सा नहीं हैं, तो आपकी पहचान सिर्फ एक नंबर बनकर रह जाती है और आप इंसान नहीं रहते. समाज आपको अपने बीच रहने लायक नहीं समझता और आपको सबसे अलग कर दिया जाता है. ये चीज आपके ईगो और सेल्फ-रिस्पेक्ट को पूरी तरह से कुचल कर रख देती है.'

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रिया चक्रवर्ती वर्कफ्रंट

बता दें कि 14 जून 2020 को बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की लाश उनके मुंबई वाले घर पर मिली थी. इसे एक सुसाइड के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन फिर परिवार ने आरोप लगाया कि केस में कुछ गड़बड़ है. शक की सुई सुशांत की गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती पर आई थी, जिसके बाद ड्रग्स लेने जैसे संगीन आरोपों की इस मामले में एंट्री हुई और रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा था. हालांकि, रिया को बाद में कोर्ट ने सभी मामलों से बरी कर दिया. हाल ही में रिया 'एमटीवी रोडीज: डबल क्रॉस' में नजर आई थीं. इसके साथ ही उन्होंने 'चैप्टर 2' नाम से अपना खुद का क्लोदिंग ब्रांड लॉन्च किया था और बिजनेस की दुनिया में कदम रखा.