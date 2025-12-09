Advertisement
trendingNow13034889
Hindi Newsबॉलीवुड

33 साल की उम्र में ये हसीना कराना चाहती हैं एग फ्रीजिंग, गायनोलॉजिस्ट से की मुलाकात, कहा- 'पहले से ही एक बच्चा....'

Rhea Chakraborty: बॉलीवुड की 33 साल की फेमस हसीना ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में एग फ्रीजिंग को लेकर अपनी बात रखी. इस वीडियो में उन्होंने बताया कि एग फ्रीजिंग के लिए वो एक गायनोलॉजिस्ट से मिली हैं, क्योंकि उनका बिजनेस और करियर उनकी पहली प्राथमिकता है. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Dec 09, 2025, 03:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती
एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती

Rhea Chakraborty: बॉलीवुड इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती ने अपनी लाइफ में एक बुरा वक्त भी झेला है, लेकिन अब वह सब कुछ भूलकर जिंदगी में आगे बढ़ रही हैं और अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर फोकस कर रही हैं. रिया अब पॉडकास्ट चला रही है. एक्ट्रेस ने हाल ही में पॉडकास्ट 'चैप्टर 2' के नए एपिसोड में अपनी पर्सनल लाइफ, शादी और बच्चों को लेकर अपने विचार बताएं हैं. रिया ने पॉडकास्ट में गेस्ट हुमा कुरैशी से बात करते समय बताया कि वो 33 साल की उम्र में एग फ्रीजिंग करवाने के बारे में सोच रही हैं. इसके लिए रिया ने हाल ही में एक गायनोलॉजिस्ट से भी बात की है. 

गायनेकोलॉजिस्ट से मिली हसीना 
रिया चक्रवर्ती ने अपने यूट्यूब चैनल पर हुमा कुरैशी संग बातचीत करते हुए बताया कि 'मैं 33 साल की हूं और हाल ही में मैंने एग फ्रीजिंग के लिए एक गायनोलॉजिस्ट के पास गई थी. मैं ऐसा करने के बारे में सोच रही हूं.' एग फ्रीजिंग महिलाओं की फर्टिलिटी को फ्यूचर के लिए सेफ करने की एक प्रक्रिया है और आज के समय में इसे कई महिलाएं अपना रही हैं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

उम्र के ऐसे दौर में हसीना
अपने पॉडकास्ट में रिया ने बताया कि वो इस समय उम्र के ऐसे दौर में हैं, जहां बॉडी क्लॉक आपको बता रही है कि बच्चे पैदा करने की ये सही उम्र है. लेकिन मन कह रहा है कि आपका पहले से ही एक बच्चा है, आपका ब्रांड, आपका बिजनेस और आपको उस बच्चे की देखभाल करनी है. उनकी बातें शादी और मां बनने से जुड़ी उम्मीदों के बारे में उनकी पहले भी कही गई बातों जैसी ही हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

शादी के लिए 'सही उम्र' में विश्वास नहीं करती एक्ट्रेस
बता दें कि ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे के साथ पहले हुई बातचीत में उन्होंने सवाल उठाया था कि महिलाओं पर पुरुषों के मुकाबले 'सेटल डाउन' करने के लिए ज्यादा जोर क्यों डाला जाता है और जोर देकर कहा कि वह शादी के लिए 'सही उम्र' में विश्वास नहीं करती और बाद में शादी करने के लिए तैयार हैं. वहीं एग-फ्रीजिंग प्रोसेस के बारे में बात करते हुए रिया ने माना कि यह आसान नहीं है. उन्होंने कहा, 'एग फ्रीजिंग से तकलीफ होती है, लेकिन अगर इससे मदद मिलती है तो इसे करें,' उन्होंने साफ किया कि महिलाओं को इसे ग्लैमरस या रोमांटिक फैसले के बजाय एक प्रैक्टिकल ऑप्शन के तौर पर देखना चाहिए. फिलहाल उन्होंने जोर देकर कहा कि उनका फोकस पूरी तरह से अपने करियर और पर्सनल ग्रोथ पर है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

पॉडकास्ट में बताई वजह 
रिया ने बताया कि 20 और 30 की उम्र वाली उनकी कई दोस्तों ने पहले ही एग फ्रीजिंग का ऑप्शन चुन लिया है, जिससे उन्हें अपने लिए इस रास्ते पर सोचने में ज्यादा आराम महसूस हुआ है. उन्होंने बताया '32 साल की उम्र में मुझे लगता है कि परिवार शुरू करने के बारे में सोचने से पहले मुझे अपने करियर में बहुत कुछ हासिल करना है.' यह बताते हुए कि मां बनने में देरी करना उनकी अभी की जरूरतों से मेल खाता है. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

Rhea Chakraborty

Trending news

जहां 25 लोगों की हुई मौत, जमींदोज होगा गोवा का वो नाइटक्लब, ब्लूकॉर्नर नोटिस जारी
Goa Nightclub Fire
जहां 25 लोगों की हुई मौत, जमींदोज होगा गोवा का वो नाइटक्लब, ब्लूकॉर्नर नोटिस जारी
संकट के समय पीएम मोदी ने कैसे की मदद? शेख हसीना ने पहली बार खोल दिए सारे राज
Sheikh Hasina
संकट के समय पीएम मोदी ने कैसे की मदद? शेख हसीना ने पहली बार खोल दिए सारे राज
बंगाल को नहीं चाहिए मदद, हम खुद चलाएंगे योजनाएं... CM ममता ने केंद्र पर साधा निशाना
Mamata Banerjee
बंगाल को नहीं चाहिए मदद, हम खुद चलाएंगे योजनाएं... CM ममता ने केंद्र पर साधा निशाना
'सबकुछ अच्छा हो...', यतींद्र सिद्धारमैया के CM वाले बयान पर बोले डीके शिवकुमार
Karnataka News
'सबकुछ अच्छा हो...', यतींद्र सिद्धारमैया के CM वाले बयान पर बोले डीके शिवकुमार
25 मौतों के 'गुनहगार'! गोवा के लूथरा बंधु 5 घंटे में कैसे फरार; दिल्ली से दुबई तक...
Goa Nightclub Fire
25 मौतों के 'गुनहगार'! गोवा के लूथरा बंधु 5 घंटे में कैसे फरार; दिल्ली से दुबई तक...
NIA की रडार पर दिल्ली के गुनहगार, 'व्हाइट कॉलर मॉड्यूल' का टेस्टिंग सेंटर मिला!
Delhi Blast 2025
NIA की रडार पर दिल्ली के गुनहगार, 'व्हाइट कॉलर मॉड्यूल' का टेस्टिंग सेंटर मिला!
अच्छा, शाम तक लिस्ट दे दूंगा... संसद में भाषण के बीच शाह से कांग्रेस ने क्या मांगा?
amit shah
अच्छा, शाम तक लिस्ट दे दूंगा... संसद में भाषण के बीच शाह से कांग्रेस ने क्या मांगा?
SIR का संविधान में कोई प्रावधान नहीं', मनीष तिवारी ने चुनाव आयोग पर उठाया बड़ा सवाल
Congress MP Manish Tewari
SIR का संविधान में कोई प्रावधान नहीं', मनीष तिवारी ने चुनाव आयोग पर उठाया बड़ा सवाल
ईंटें फेंकते-फेंकते नवजोत सिंह सिद्धू की राजनीति खत्म हो गई? भाजपा का फैसला चौंकाएगा
Navjot Singh Sindhu
ईंटें फेंकते-फेंकते नवजोत सिंह सिद्धू की राजनीति खत्म हो गई? भाजपा का फैसला चौंकाएगा
पैसों की तंगी, नौकरी की तलाश और...कबड्डी प्लेयर ने क्यों छोड़ दी दुनिया?
Maharashtra news
पैसों की तंगी, नौकरी की तलाश और...कबड्डी प्लेयर ने क्यों छोड़ दी दुनिया?