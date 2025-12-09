33 साल की उम्र में ये हसीना कराना चाहती हैं एग फ्रीजिंग, गायनोलॉजिस्ट से की मुलाकात, कहा- 'पहले से ही एक बच्चा....'

Rhea Chakraborty: बॉलीवुड इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती ने अपनी लाइफ में एक बुरा वक्त भी झेला है, लेकिन अब वह सब कुछ भूलकर जिंदगी में आगे बढ़ रही हैं और अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर फोकस कर रही हैं. रिया अब पॉडकास्ट चला रही है. एक्ट्रेस ने हाल ही में पॉडकास्ट 'चैप्टर 2' के नए एपिसोड में अपनी पर्सनल लाइफ, शादी और बच्चों को लेकर अपने विचार बताएं हैं. रिया ने पॉडकास्ट में गेस्ट हुमा कुरैशी से बात करते समय बताया कि वो 33 साल की उम्र में एग फ्रीजिंग करवाने के बारे में सोच रही हैं. इसके लिए रिया ने हाल ही में एक गायनोलॉजिस्ट से भी बात की है.

गायनेकोलॉजिस्ट से मिली हसीना

रिया चक्रवर्ती ने अपने यूट्यूब चैनल पर हुमा कुरैशी संग बातचीत करते हुए बताया कि 'मैं 33 साल की हूं और हाल ही में मैंने एग फ्रीजिंग के लिए एक गायनोलॉजिस्ट के पास गई थी. मैं ऐसा करने के बारे में सोच रही हूं.' एग फ्रीजिंग महिलाओं की फर्टिलिटी को फ्यूचर के लिए सेफ करने की एक प्रक्रिया है और आज के समय में इसे कई महिलाएं अपना रही हैं.

उम्र के ऐसे दौर में हसीना

अपने पॉडकास्ट में रिया ने बताया कि वो इस समय उम्र के ऐसे दौर में हैं, जहां बॉडी क्लॉक आपको बता रही है कि बच्चे पैदा करने की ये सही उम्र है. लेकिन मन कह रहा है कि आपका पहले से ही एक बच्चा है, आपका ब्रांड, आपका बिजनेस और आपको उस बच्चे की देखभाल करनी है. उनकी बातें शादी और मां बनने से जुड़ी उम्मीदों के बारे में उनकी पहले भी कही गई बातों जैसी ही हैं.

शादी के लिए 'सही उम्र' में विश्वास नहीं करती एक्ट्रेस

बता दें कि ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे के साथ पहले हुई बातचीत में उन्होंने सवाल उठाया था कि महिलाओं पर पुरुषों के मुकाबले 'सेटल डाउन' करने के लिए ज्यादा जोर क्यों डाला जाता है और जोर देकर कहा कि वह शादी के लिए 'सही उम्र' में विश्वास नहीं करती और बाद में शादी करने के लिए तैयार हैं. वहीं एग-फ्रीजिंग प्रोसेस के बारे में बात करते हुए रिया ने माना कि यह आसान नहीं है. उन्होंने कहा, 'एग फ्रीजिंग से तकलीफ होती है, लेकिन अगर इससे मदद मिलती है तो इसे करें,' उन्होंने साफ किया कि महिलाओं को इसे ग्लैमरस या रोमांटिक फैसले के बजाय एक प्रैक्टिकल ऑप्शन के तौर पर देखना चाहिए. फिलहाल उन्होंने जोर देकर कहा कि उनका फोकस पूरी तरह से अपने करियर और पर्सनल ग्रोथ पर है.

पॉडकास्ट में बताई वजह

रिया ने बताया कि 20 और 30 की उम्र वाली उनकी कई दोस्तों ने पहले ही एग फ्रीजिंग का ऑप्शन चुन लिया है, जिससे उन्हें अपने लिए इस रास्ते पर सोचने में ज्यादा आराम महसूस हुआ है. उन्होंने बताया '32 साल की उम्र में मुझे लगता है कि परिवार शुरू करने के बारे में सोचने से पहले मुझे अपने करियर में बहुत कुछ हासिल करना है.' यह बताते हुए कि मां बनने में देरी करना उनकी अभी की जरूरतों से मेल खाता है.