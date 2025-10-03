Advertisement
33 साल की हसीना ने दी गुडन्यूज, 5 साल की लड़ाई के बाद मिली बड़ी कामयाबी, बोलीं- 'अब तैयार हूं....सत्यमेव जयते'

Rhea Chakraborty: बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई हैं. दरअसल, नारकॉटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो ने एक्ट्रेस को 5 साल बाद उनका पासपोर्ट लौटा दिया है. अब वो अपनी मर्जी से कभी भी विदेश की यात्रा कर सकती हैं.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Oct 03, 2025, 09:38 PM IST
Rhea Chakraborty: बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती काफी लंबे समय से पर्दे से गायब नजर आईं. हालांकि, जिंदगी को आगे बढ़ाने और पॉजिटिविटी के साथ लाइफ जीने के जज्बे ने उन्हें कभी हारने नहीं दिया.  बीते लंबे समय से रिया दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के जुड़े ड्रग्स मामले में फंसी हुई थी. इस दौर को याद कर एक्ट्रेस आज भी इमोशनल हो जाती हैं. अब इस मामले में एक्ट्रेस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है. रिया चक्रवर्ती को पांच साल बाद फिर से अपना भारतीय पासपोर्ट हाथ में मिल गया है और इसकी खुशी उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की.

5 साल बाद एक्ट्रेस को मिला पासपोर्ट
5 साल बाद ही सही, लेकिन एक्ट्रेस रिया को एनसीबी (नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो) ने पासपोर्ट वापस कर दिया है. पासपोर्ट को वापस पाकर एक्ट्रेस काफी खुश है. इसको लेकर एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया. ड्रग्स केस से बड़ी राहत मिलने के बाद उन्हें पासपोर्ट वापस मिला है. दरअसल, हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को पासपोर्ट लौटाने का आदेश दिया था. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

रिया ने शेयर की पोस्ट 
रिया चक्रवर्ती ने शुक्रवार (3 अक्टूबर) को अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर पासपोर्ट की तस्वीर शेयर की और इसके साथ कैप्शन भी लिखा. रिया ने कैप्शन में लिखा- 'पिछले पांच सालों में धैर्य ही मेरा एकमात्र पासपोर्ट था. अनगिनत लड़ाइयां, अंतहीन उम्मीद. आज मैं फिर से अपना पासपोर्ट थाम रही हूं. अब तैयार हूं अपने जीवन के नए अध्याय के लिए! सत्यमेव जयते.' इस पोस्ट पर कई सेलिब्रिटीज और फैंस ने अपनी प्रतिक्रिया दी. 

क्या था मामला?
एक्ट्रेस रिया की पोस्ट पर सेलिब्रिटी दोस्त फातिमा सना शेख, शिबानी दांडेकर ने उन्हें बधाई दी है. कहा है कि अब वो बेझिझक वेकेशन के लिए फॉरेन ट्रिप पर जा सकती हैं. जानकारी बता दें कि रिया को 8 सितंबर, 2020 को एनसीबी ने उनके भाई और अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया था. उन पर सुशांत के लिए ड्रग्स की व्यवस्था और खरीद का आरोप था. यह मामला सुशांत के पिता की शिकायत के बाद शुरू हुआ था. जिसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स के उपयोग की व्यापक जांच शुरू हुई. अक्टूबर 2020 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिया को जमानत दे दी थी, लेकिन उनके पासपोर्ट को एनसीबी के पास रखने की शर्त थी. जिसके वजह से उन्हें विदेश यात्रा में काफी परेशानी हो रही थी. विदेश यात्रा के लिए एक्ट्रेस को हर बार ट्रायल कोर्ट से अनुमति लेनी पड़ती थी.

