33 साल बाद 'बल्लू' से फिर होगा आमना-सामना! ‘खलनायक रिटर्न्स’ में हुई एक और धांसू स्टार की एंट्री, डबल हुई फैंस की एक्साइटमेंट

Khalnayak Returns: 33 साल पहले आई एक कल्ट क्लासिक फिल्म ‘खलनायक’ के सीक्वल को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है. संजय दत्त की मोस्ट अवेटेड ‘खलनायक रिटर्न्स’ में अब एक और दमदार स्टार की एंट्री कन्फर्म हो गई है. खुद अभिनेता ने इस खबर पर मुहर लगाई है. इस खुलासे के बाद फिल्म को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ गई है. आखिर कौन है ये स्टार और क्या होगा उसका रोल, चलिए बताते हैं.
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Sanjay Dutt Khalnayak Returns: ‘धुरंधर’ और ‘धुरंधर 2’ की जबरदस्त सक्सेस के बाद संजय दत्त ने पिछले महीने अपनी 33 साल पुरानी सुपरहिट और कल्ट क्लासिक फिल्म ‘खलनायक’ के सीक्वल यानी ‘खलनायक रिटर्न्स’ का ऐलान किया था. 24 अप्रैल को उन्होंने इस फिल्म का टीजर भी जारी किया था, जिसे फैंस ने खूब पसंद किया. टीजर सामने आते ही फिल्म को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त एक्साइटमेंट देखने को मिली. अब इस मोस्ट अवेटेड गैंगस्टर ड्रामा फिल्म से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आई है, जो फैंस का खूब ध्यान खींच रही है.
फिल्म में एक ऐसे एक्टर की वापसी होने जा रही है, जिसने 33 साल पहले भी फिल्म में भी अहम किरदार निभाया था और वो कोई नहीं बल्कि जैकी श्रॉफ हैं. जी हां, ये साफ हो चुका है कि ‘खलनायक रिटर्न्स’ में जैकी श्रॉफ भी नजर आएंगे. इस बात की पुष्टि खुद उन्होंने की. पहली फिल्म में जैकी श्रॉफ ने इंस्पेक्टर राम कुमार सिन्हा का किरदार निभाया था, जो संजय दत्त यानी ‘बल्लू’ को पकड़कर जेल पहुंचाता है. सीक्वल में भी वे कानून के रखवाले के ही किरदार में दिखाई देंगे. उनकी वापसी की खबर से फिल्म को लेकर फै काफी खुश और एक्साइटेड हैं.
हाल ही में एक बातचीत के दौरान जब जैकी श्रॉफ से ‘खलनायक रिटर्न्स’ को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने फिल्म की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा, ‘बहुत शानदार... मुझे इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है’. इसके बाद जब उनसे पूछा गया, ‘क्या वे भी इस फिल्म का हिस्सा हैं?’, तो जैकी श्रॉफ ने बिना किसी झिझक के जवाब देते हुए कहा, ‘100 परसेंट... कमिश्नर तो होगा ही ना’. उनके इस बयान ने फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ा दी है. माना जा रहा है कि वे ‘खलनायक रिटर्न्स’ में एक अहम और दमदार भूमिका निभाते नजर आ सकते हैं.
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फिल्म ‘खलनायक रिटर्न्स’ को लेकर लोगों की एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है. हाल ही में जैकी श्रॉफ ने भी इस सीक्वल को लेकर बड़ा अपडेट साझा किया. उन्होंने बताया कि इस फिल्म के संबंध में उनकी बातचीत निर्माता-निर्देशक सुभाष घई और अभिनेता संजय दत्त से हो चुकी है. इससे साफ हिंट मिलता है कि प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है. लंबे समय से इस सीक्वल का इंतजार कर रहे फैंस के लिए ये खबर किसी खुशखबरी से कम नहीं है. खासकर पुराने कलाकारों की संभावित वापसी ने दर्शकों की उम्मीदों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है.
1993 में रिलीज हुई ‘खलनायक’ उस दौर की सबसे हिट फिल्मों में से एक थी. फिल्म में संजय दत्त ने बल्लू नाम के खतरनाक अपराधी का किरदार निभाया था, जबकि जैकी श्रॉफ इंस्पेक्टर राम कुमार सिन्हा की भूमिका में नजर आए थे. दोनों के बीच चलने वाला पीछा और टकराव दर्शकों को शुरू से आखिर तक बांधे रखता था. वहीं, माधुरी दीक्षित ने गंगोत्री देवी बनकर कहानी में रोमांस और इमोशन का तड़का लगाया था. फिल्म में तीनों कलाकारों की शानदार केमिस्ट्री और दमदार अभिनय की खूब तारीफ हुई थी, जिसने मूवी को यादगार बना दिया.
‘खलनायक’ अपने समय की सबसे चर्चित और सफल फिल्मों में गिनी जाती है. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया था और बाद में कल्ट क्लासिक का दर्जा हासिल कर लिया. अब इसके सीक्वल को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. खबरों के मुताबिक, संजय दत्त और जैकी श्रॉफ एक बार फिर अपने पुराने किरदारों में नजर आ सकते हैं. हालांकि, अभी तक यs साफ नहीं हो पाया है कि माधुरी दीक्षित भी फिल्म का हिस्सा बनेंगी या नहीं. इसी वजह से फैंस इस बड़े अपडेट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
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