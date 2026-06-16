निर्देशक नाग अश्विन की फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' साल 2024 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक रही. इस साइंस-फिक्शन फिल्म में अमिताभ बच्चन, कमल हासन, प्रभास और दीपिका पादुकोण ने अहम भूमिकाएं निभाई थीं. फिल्म को दर्शकों का जबरदस्त प्यार मिला और इसने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की.अब फिल्म के दूसरे भाग ‘कल्कि 2’ को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. इसी बीच फिल्म फिर से सुर्खियों में आ गई है.
खबरें आ रही हैं कि दीपिका पादुकोण अब सीक्वल का हिस्सा नहीं होंगी. उनके बाहर होने के बाद नई कास्टिंग को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं.सोशल मीडिया और फिल्मी गलियारों में यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि आलिया भट्ट अब ‘कल्कि’ यूनिवर्स से जुड़ सकती हैं. अगर ऐसा होता है तो यह पहली बार होगा जब आलिया, प्रभास और निर्देशक नाग अश्विन के साथ काम करती नजर आएंगी. हालांकि, अभी तक मेकर्स की ओर से इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.फिलहाल यह खबर सिर्फ चर्चाओं और रिपोर्ट्स पर आधारित है, लेकिन फैंस इस संभावित कास्टिंग को लेकर काफी उत्साहित हैं.
लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है, उससे ये साफ नजर आ रहा है कि शायद कल्कि के मेकर्स को पार्ट 2 के लिए नई एक्ट्रेस मिल गई है. आइए जानते हैं रेस में किस अदाकारा का नाम शामिल है. साउथ सुपरस्टार प्रभास की अपकमिंग फिल्म कल्कि 2 का फैंस बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. साल 2024 में साइंस फिक्शन माइथोलॉजिकल फिल्म ने अपनी शानदार कहानी से सभी को प्रभावित किया था और मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई. दीपिका पादुकोण ने इस मूवी में अहम किरदार निभाया था.
लेकिन कल्कि के सीक्वल से दीपिका के बाहर होने से मेकर्स के लिए लीड एक्ट्रेस की मुसीबत खड़ी हो गई और लगभग एक साल बाद भी कल्कि पार्ट 2 के लिए कोई पक्का रिप्लेसमेंट नहीं मिल सका. मिड डे की खबर की मानें तो कल्कि 2 में अब बॉलीवुड की लेडी सुपरस्टार आलिया भट्ट (Alia Bhatt) अपनी फ्रेंड दीपिका पादुकोण को रिप्लेस कर सकती हैं.
बताया जा रहा है कि कल्कि के मेकर्स आलिया से इस मामले को लेकर विचार विर्मश कर रहे हैं. हालांकि, अभी तक कल्कि 2 में आलिया की एंट्री को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा सकती. इससे पहले कल्कि 2 को लेकर अभिनेत्री साई पल्लवी का नाम भी सामने आ चुका है. बता दें इस मूवी में प्रभास के अलावा अभिनेता अमिताभ बच्चन और कमल हासन ने भी लीड रोल प्ले किया है.
हाल ही में ये खबर सामने आई कि कल्कि 2 की शूटिंग शुरू हो गई है और मेकर्स आने वाले समय में इसे जल्द से जल्द रिलीज करने की तैयारी में है. प्रभास और अमिताभ बच्चन ने अपने-अपने किरदारों के लिए शूट शुरू किया है. बता दें कि कल्कि में अमिताभ अश्वत्थामा और प्रभास कर्ण के किरदार में नजर आएंगे.