हॉलीवुड डेब्यू को तैयार है ये हसीना, प्रियंका-दीपिका के बाद जमाएंगी धाक; एक्शन अवतार ने बढ़ाया फैंस का एक्साइटमेंट

आजकल बॉलीवुड सितारे सिर्फ हिंदी फिल्मों तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि इंटरनेशनल फिल्मों और वेब सीरीज में भी अपनी पहचान बना रहे हैं. प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण और आलिया भट्ट के बाद अब दिशा पाटनी भी ग्लोबल एंटरटेनमेंट की दुनिया में कदम रखने जा रही हैं. उनकी पहली इंटरनेशनल फिल्म ‘द पोर्टल ऑफ फोर्स’ का ट्रेलर रिलीज हो गया है, जिसे सोशल मीडिया पर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. ट्रेलर में दिशा पाटनी दमदार एक्शन करती नजर आ रही हैं. फिल्म की कहानी एक रहस्यमयी और काल्पनिक दुनिया पर आधारित है, जो दर्शकों को नए एडवेंचर का अनुभव कराती है. ‘द पोर्टल ऑफ फोर्स’ दरअसल ‘स्टेटिगार्ड्स वर्सेज होलीगार्ड्स’ नाम की नई फिल्म सीरीज की पहली मूवी है. ट्रेलर देखने के बाद फैंस फिल्म को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं.

हॉलीवुड में छाने को तैयार दिशा पाटनी

इस कहानी को लाडो ओखोटनिकोव ने तैयार किया है. फिल्म में दो प्राचीन शक्तियों के बीच संघर्ष दिखाया गया है. एक पक्ष दुनिया में नियम और संतुलन बनाए रखने की बात करता है, जबकि दूसरा पक्ष अलग सोच और अलग रास्ते पर चलता है. इसी संघर्ष के बीच दिशा पाटनी का किरदार जेसिका सामने आता है, जो पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा है.

Add Zee News as a Preferred Source

वो 5 मिनट 22 सेकेंड का रोमांटिक गाना...36 साल बाद भी जिसे सुनकर मिलता है सुकून, आज भी बाद भी खूब गुनगुनाते हैं लोग; बना गया आइकॉनिक

फिल्म में जेसिका को एक ऐसी लड़की के रूप में दिखाया गया है, जिसका संबंध दोनों विरोधी पक्षों से है. वह दोनों गुटों के लीडर की बेटी है. यही वजह है कि उसे दो अलग-अलग दुनियाओं के बीच एक पुल माना जा रहा है. ट्रेलर में दिखाया गया है कि दुनिया का भविष्य उसी के फैसले पर निर्भर होता है.

ट्रेलर में कई ऐसे सीन्स हैं, जहां जेसिका अपनी शक्तियों को समझने और उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती है. उसके सामने सिर्फ दुश्मनों से लड़ने की चुनौती नहीं होती, बल्कि खुद को पहचानने और सही रास्ता चुनने की भी बड़ी जिम्मेदारी होती है.

'द पोर्टल ऑफ फोर्स' से करेंगी शुरुआत

ट्रेलर में दिशा पाटनी का एक्शन अवतार सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है. वह कई खतरनाक लड़ाई वाले सीन्स में नजर आती हैं. कभी तलवारों के साथ, तो कभी रहस्यमयी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए दिशा दिखाई देती हैं. इस फिल्म की एक और खास बात इसकी स्टार कास्ट है. दिशा पाटनी के साथ फिल्म में हॉलीवुड के कई बड़े कलाकार भी नजर आएंगे. इनमें केविन स्पेसी, डॉल्फ लुंडग्रेन और टायरेस गिब्सन जैसे नाम शामिल हैं.

1 घंटे 42 मिनट की कॉमेडी ड्रामा फिल्म...देखते-देखते कर देगी इमोशनल, हर सीन है एंटरटेनमेंट से भरपूर; OTT पर टॉप ट्रेंडिंग

दिशा पाटनी ने इस फिल्म को लेकर खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा, "मैं लंबे समय से इस ट्रेलर के रिलीज होने का इंतजार कर रही थी. पहली इंटरनेशनल मूवी में काम करना मेरे लिए एक साथ रोमांचक और डराने वाला अनुभव रहा. अलग-अलग देशों के कलाकारों के साथ काम करते हुए मुझे काफी कुछ सीखने को मिला." दिशा ने कहा, ''मुझे हमेशा से एक्शन फिल्मों में काम करना पसंद रहा है. बॉलीवुड में मैंने जो अनुभव हासिल किया, अब उसे ग्लोबली दिखाने का मौका मिला है. यह मेरे करियर का बेहद खास पल है.''