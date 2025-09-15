घर पर फायरिंग के बाद पहली बार नजर आईं दिशा पाटनी, ब्लैक बैकलेस ड्रेस में दिखा सिजलिंग अंदाज
घर पर फायरिंग के बाद पहली बार नजर आईं दिशा पाटनी, ब्लैक बैकलेस ड्रेस में दिखा सिजलिंग अंदाज

Disha Patni Look: बीते दिनों दिशा पाटनी के उत्तर प्रदेश के बरेली में स्थित घर पर फायरिंग हुई, जहां उनके माता-पिता और बहन खुशबू रहते हैं. खुशबू ने अनिरुद्धाचार्य महाराज को लेकर एक टिप्पणी की थी, जिसे प्रेमानंद जी महाराज से भी जोड़कर देखा गया. नतीजतन उनके घर पर फायरिंग हुई. अब दिशा न्यूयॉर्क में नजर आईं.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Sep 15, 2025, 06:21 AM IST
घर पर फायरिंग के बाद पहली बार नजर आईं दिशा पाटनी, ब्लैक बैकलेस ड्रेस में दिखा सिजलिंग अंदाज

बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी इन दिनों सुर्खियों में हैं. दरअसल, हाल ही में उनके घर पर फायरिंग हुई है. अब इस घटना के बाद पहली फर्स्ट पब्लिक अपीरियंस दी है. उन्होंने न्यूयॉर्क में एक इवेंट अटेंड किया दिशा ने इस इवेंट की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की है. दिशा ने खुद इस घटना पर कोई बयान नहीं दिया है.

दिशा न्यू यॉर्क में एक क्लोदिंग ब्रांड के इवेंट में पहुंची थी. यहां क्लोदिंग ब्रांड के नए कलेक्शन को लेकर एक इवेंट रखा गया था. वीडियो में दिशा को ब्लैक कलर की बैकलेस ड्रेस में देखा गया. दिशा ने डीपनेक ब्लैक ड्रेस पहनी थी. साथ ही हाई हील्स कैरी की उन्होंने सड़क पर हंसते हुए पोज दिए. दिशा ने इस लुक को नो मेकअप लुक और कर्ली हेयरस्टाइल से कंप्लीट किया. फैंस को उनका ये लुक काफी पसंद आ रहा है. उनके इस वीडियो पर एक्ट्रेस मौनी रॉय, जैकलीन फर्नांडिस ने भी रिएक्ट किया है. बता दें कि दिशा पाटनी केल्विन क्लेन की ब्रांड एंबेसडर हैं. ये लुक फैंस को पसंद आ रहा है. उन्होंने बरेली में घर के बाहर गोलीबारी के कुछ दिन में ही ये फोटोज शेयर की हैं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

दिशा पाटनी के घर के बाहर क्यों हुई फायरिंग? दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर के बाहर पर सवार दो आरोपी बाइकसवारों ने गोलीबारी की थी. बता दें, चर्चित अपराधी गोल्डी बरार के गुर्गे रोहित गोदारा की आईडी से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ली है. उन्होंने स्वामी अनिरुद्धाचार्य और स्वामी प्रेमानंद पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर गुस्सा जताया है. भविष्य में ऐसा करने से जान से भी मारने की धमकी दी है.

बीते दिनों दिशा पाटनी के उत्तर प्रदेश के बरेली में स्थित घर पर फायरिंग हुई, जहां उनके माता-पिता और बहन खुशबू रहते हैं. खुशबू ने अनिरुद्धाचार्य महाराज को लेकर एक टिप्पणी की थी, जिसे प्रेमानंद जी महाराज से भी जोड़कर देखा गया. नतीजतन उनके घर पर फायरिंग हुई. अब दिशा न्यूयॉर्क में नजर आईं.

;