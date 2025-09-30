एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़ा है पूरा मामला

Rhea Chakraborty: बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत के मामले में बड़ी राहत दे दी है. एनसीबी ने एक्ट्रेस रिया को का पासपोर्ट वापस करने और जमानत की शर्तों को कम करने का निर्देश दिया है.
Trending Photos
Rhea Chakraborty: बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को आज (30 सितंबर) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. कोर्ट ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) को अभिनेत्री का पासपोर्ट लौटाने का निर्देश दिया है, जिससे सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में लगाई गई उनका जमानत की शर्तों में काफी ढील मिल गई है. इससे, पहले दिवंगत एक्टर सुशांत की मौत के बाद रिया को गिरफ्तार किया गया था और अगले महीने उन्हें एनसीबी के पास पासपोर्ट जमा करने की शर्त पर जमानत मिल गई थी.
वकील ने दायर की थी नई याचिका
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, वकील अयाज खान के द्वारा दायर नई याचिका में एक्ट्रेस ने इस शर्त से राहत दिए जाने का आग्रह किया है, क्योंकि इस वजह से उन्हें विदेश से मिलने वाले मौको को गंवाना पड़ा. इस बीच एनसीबी के अधिकारी वकील एसके हलवासिया ने उनके अनुरोध का विरोध करते हुए कहा कि उनके साथ किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह व्यवहार किया जाना चाहिए. एनसीबी अधिकारी ने यह भी आग्रह किया कि सिर्फ उनके सेलिब्रिटी होने के कारण उन्हें कोई राहत नहीं मिलनी चाहिए.
न्यायमूर्ति गोखले ने उन्हें राहत देते हुए कहा कि 'मुकदमे के समापन तक उनकी उपलब्धता पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है.' इसी मामले के अन्य अभियुक्तों को भी इसी तरह की राहत मिली है. अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि रिया चक्रवर्ती लगातार मान्य यात्राओं से लौटती रही हैं, मुकदमे की कार्यवाही में भाग लेती रही हैं और जांच में पूरा सहयोग करती रही हैं.
रिया ने बताया पूरी तरह बदल गया था जीवन
एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती ने हाल ही में एक कार्यक्रम में साल 2020 के सुशांत सिंह राजपूत मौत के मामले के बाद जीवन-परिवर्तनकारी अनुभव के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि लोगों ने कहा कि वह तुम्हारी वजह से नहीं गया. मुझे हमेशा से पता था कि मैंने कुछ नहीं किया है. लेकिन जब क्लीन चिट मिली, तब भी मैं खुश नहीं थी. मैं बस अपने माता-पिता और उनकी प्रतिष्ठा के लिए खुश थी. लेकिन अब हम पहले जैसे बेफिक्र परिवार नहीं रहे, यह वापस नहीं आ सकता. उस पल ने हम सभी को हमारी पूरी जिंदगी के लिए पूरी तरह से बदल दिया.'
साल 2020 में हुई थी सुशांत की मौत
बता दें कि एक्टर सुशांत सिंह राजपूत साल 2020 में अपने मुंबई वाले आवास पर मृत पाए गए थे, जिसके बाद एक हाई-प्रोफाइल जांच शुरू हुई, जिसने हर किसी का ध्यान खींच लिया. शुरुआत में इसे मामले को एक आकस्मिक मृत्यु माना गया, लेकिन जल्द ही इस मामले ने मीडिया की गहन जांच और सार्वजनिक बहस को जन्म दिया. बाद में सीबीआई ने उनकी मौत से जुड़े कई राज का पता लगाने की कोशिश की. महीनों तक जांच के बाद सीबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंची कि रिया या उनके किसी करीबी का मौत में शामिल होने का कोई सबूत नहीं है, जिससे उन्हें क्लीन चिट मिल गई और उनके खिलाफ आरोपों का अध्याय बंद हो गया.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.