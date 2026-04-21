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पाकिस्तान में आलिया भट्ट की PHOTOS के साथ हुई छेड़छाड़! वायरल होते ही भड़क उठे भारतीय फैंस, जमकर लगाई क्लास

Alia Bhatt AI Controversy: सोशल मीडिया पर आलिया भट्ट की कुछ तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही है, जो लोगों का खूब ध्यान खींच रही हैं. दरअसल, इन तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ की गई है. उनके लुक को पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है, जिसको देखने के बाद भारतीय फैंस का गुस्सा चरम पर है और वो इसके लिए सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा भी जाहिर कर रहे हैं. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Apr 21, 2026, 12:34 PM IST
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Alia Bhatt Pakistan AI Controversy
Alia Bhatt Pakistan AI Controversy

Alia Bhatt Pakistan AI Controversy: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते इस्तेमाल ने अब फिल्मी सितारों के लिए नई परेशानी खड़ी कर दी है. कई बार लोग बिना इजाजत सेलेब्रिटीज की तस्वीरों को एडिट करके गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं. इस वजह से अब कई बड़े कलाकार अपनी पहचान और इमेज की सुरक्षा को लेकर सतर्क हो गए हैं. अमिताभ बच्चन और सलमान खान जैसे सितारे पहले ही अपनी पर्सनैलिटी राइट्स को लेकर कानूनी सुरक्षा की मांग कर चुके हैं. अब इसी तरह का एक नया मामला सामने आया है. 

जहां आलिया भट्ट की तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ की गई है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पाकिस्तानी कपड़ों के ब्रांड वाजयेशा ऑफिशियल ने कुछ तस्वीरें शेयर कीं. इन तस्वीरों में दावा किया गया कि आलिया उनके ‘प्योर शीशा सिल्क कलेक्शन’ को प्रमोट कर रही हैं. पोस्ट के कैप्शन में लिखा है आलिया भट्ट को भी उनका कलेक्शन पसंद आया. जैसे ही ये तस्वीरें सामने आईं, फैंस हैरान रह गए क्योंकि ये साफ तौर पर एडिट की हुई और एआई से बनाई गई तस्वीरें लग रही थीं. असल में ये सब आलिया की पुरानी तस्वीरें हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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सोशल मीडिया पर वायरल हो रहीं तस्वीरें 

फैंस ने तुरंत उस पाकिस्तानी ब्रांड की इस हरकत पर नाराजगी जाहिर करते हुए सोशल मीडिया पर जमकर फटकार लगाई. कई लोगों ने कमेंट किया कि ये पूरी तरह फेक और गलत मार्केटिंग है. कुछ यूजर्स ने लिखा कि इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए. वहीं, ब्रांड की तरफ से जवाब भी आया जिसमें उन्होंने कहा कि इसे ज्यादा से ज्यादा वायरल किया जाए ताकि सबको पता चल सके. इस तरह के जवाब ने विवाद को और बढ़ा दिया और मामला इंटरनेट पर तेजी से फैल गया, जिसके बाद मामला सुर्खियों में आ गया. 

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नहीं ली गई आलिया से इजाजत  

इसी बीच ये भी साफ हो गया कि आलिया भट्ट ने इस प्रमोशन के लिए कोई इजाजत नहीं दी थी. उनकी तस्वीरों को बिना इजाजत एडिट करके इस्तेमाल किया गया था. आजकल एआई की मदद से किसी भी चेहरे को बदलना आसान हो गया है, लेकिन इसके गलत इस्तेमाल से बड़ी समस्याएं पैदा हो रही हैं. सेलेब्रिटीज की पहचान का गलत इस्तेमाल विज्ञापन और सोशल मीडिया पर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे उनकी इमेज को नुकसान पहुंच सकता है. आलिया लंबे समय बाद  वह बड़े पर्दे पर वापसी करने वाली हैं. 

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आलिया भट्ट की आने वाली फिल्में

वे जल्द ही स्पाई थ्रिलर फिल्म ‘अल्फा’ में नजर आएंगी, जिसे शिव रवैल ने डायरेक्ट किया है. ये यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की एक खास फिल्म मानी जा रही है. इस फिल्म में शरवरी, अनिल कपूर और बॉबी देओल भी अहम किरदार निभा रहे हैं. ये फिल्म इसी साल 10 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इसके अलावा आलिया एक और बड़ी फिल्म ‘लव एंड वॉर’ को लेकर भी चर्चा में हैं. इस फिल्म में उनके साथ रणबीर कपूर और विक्की कौशल नजर आएंगे. इस फिल्म को संजय लीला भंसाली डायरेक्ट कर रहे हैं, जो अपनी ग्रैंडनेस के लिए जाने जाते हैं. 

क्या होते हैं पर्सनैलिटी राइट्स? 

फैंस इस फिल्म का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इसमें तीन बड़े सितारे एक साथ नजर आएंगे. दोनों ही प्रोजेक्ट्स को लेकर आलिया काफी उत्साहित हैं और वापसी की तैयारी कर रही हैं. अब बात करते हैं पर्सनैलिटी राइट्स की, जिनका जिक्र इस पूरे विवाद में हुआ है. इसका मतलब होता है किसी भी शख्स को अपनी पहचान जैसे नाम, चेहरा, आवाज या तस्वीर के इस्तेमाल पर पूरा अधिकार होना. कोई भी इंसान या कंपनी बिना इजाजत किसी सेलिब्रिटी की पहचान का इस्तेमाल नहीं कर सकती. इसमें दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक पब्लिसिटी राइट और दूसरा प्राइवेसी राइट. 

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About the Author
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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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