समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' के लिए आलिया भट्ट ने ली थी फीस? एक्ट्रेस ने दिया चौंकाने वाला जवाब

बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट इन दिनों अपनी फिल्म 'अल्फा' को लेकर चर्चा में हैं. YRF की इस स्पाई थ्रिलर के साथ आलिया भी स्पाई यूनिवर्स में कदम रख रही हैं, जिसे लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह है. आलिया भी अपनी फिल्म प्रमोट करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही हैं.
बीते दिनों फिल्म 'अल्फा' के प्रमोशन के लिए आलिया, शरवरी वाघ के साथ समय रैना के कॉन्ट्रोवर्शियल शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' में भी पहुंची थीं. जहां वह खूब एंजॉय करती नजर आईं. हालांकि, इस दौरान वह थोड़ी नर्वस भी लग रही थीं. हाल ही में जब एक्ट्रेस ने अपनी फिल्म प्रमोशन के सिलसिले में जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी जयपुर पहुंचीं. जहां उनसे इस शो में जाने को लेकर सवाल किया गया, जिस पर एक्ट्रेस ने बहुत ही मजेदार अंदाज में जवाब दिया.
'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' में आलिया भट्ट ने ली थी फीस?
इस दौरान उनकी को-स्टार शरवरी वाघ भी उनके साथ मौजूद रहीं. इसी दौरान उन्होंने समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' में शिरकत करने को लेकर भी बात की. प्रमोशन के दौरान एक स्टूडेंट ने आलिया से पूछा कि आखिर वह इस शो में आने के लिए कैसे मान गईं? जबकि ये बहुत ही अनफिल्टर्ड शो है. इसपर ऑडियंस में बैठे लोगों में से किसी ने कहा- 'पैसा'. ये सुनकर आलिया हस पड़ीं और बोलीं- 'किसने बोला ये? किसी गरीब आदमी ने.'
आलिया भट्ट के इस जवाब को सुनकर ऑडियंस में बैठे सभी लोग हस पड़े और जोर-जोर से चिल्लाने लगे. वहीं सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है. इतना ही नहीं, समय रैना ने भी एक्ट्रेस का ये वीडियो अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया और कैप्शन में लिखा- 'हाहाहा फुल किल.' सोशल मीडिया यूजर भी इस वीडियो पर मजाकिया अंदाज में कमेंट कर रहे हैं.
अल्फा की बात करें तो शिव रवैल द्वारा निर्देशित ये स्पाई-थ्रिलर 3 जुलाई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इस फिल्म में आलिया भट्ट और शरवरी वाघ लीड रोल में हैं और इनके साथ बॉबी देओल और अनिल कपूर जैसे स्टार भी अहम भूमिका में हैं. बता दें, 'अल्फा' यशराज फिल्म्स की स्पाई यूनिवर्स की पहली फीमेल लीड स्पाई-थ्रिलर फिल्म है, जिसमें आलिया लीड रोल में हैं. इससे पहले वाईआरएफ की इस स्पाई यूनिवर्स की 'एक था टाइगर', 'टाइगर जिंदा है', 'वॉर', 'पठान', 'टाइगर 3' और 'वॉर 2' जैसी फिल्में शामिल हैं.