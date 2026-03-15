33 साल की वो खूबसूरती की मलिका, जिसने ऑडिशन में 400 लड़कियों को दी मात, ब्लॉकबस्टर रहा डेब्यू, आज 600 करोड़ की हैं मालकिन

Alia Bhatt Debut Film: हम यहां किसी और की नहीं बल्कि 15 मार्च को अपना 33वां जन्मदिम मनाने वाली बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस आलिया भट्ट की बात कर रहे हैं, जो आज हिट फिल्मों की गारंटी बन चुकी हैं. आलिया को इंडस्ट्री में 14 साल हो चुके हैं और वे अब तक 17 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी हैं. हालांकि, यहां तक पहुंचने का उनका सफर आसान नहीं था. आलिया ने अपने करियर की शुरुआत साल 2012 में रिलीज हुई फिल्म ‘स्टूडेंट ऑफ द ईयर’ से की थी, जो बॉक्स ऑफिस पर बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई थी.

इस फिल्म में रोल पाने के लिए उन्हें करीब 400 लड़कियों के साथ ऑडिशन देना पड़ा था. कड़ी टक्कर के बावजूद आलिया ने अपनी मेहनत और कॉन्फिडेंस के दम पर ये मौका हासिल किया. यहीं से उनके फिल्मी करियर की असली शुरुआत हुई. इस फिल्म का डायरेक्टर करण जौहर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि इस रोल के लिए देशभर से लगभग 400 लड़कियों का स्क्रीन टेस्ट लिया गया था. इतने बड़े कॉम्पिटिशन में सही चेहरा चुनना आसान नहीं था. इसी दौरान आलिया भी ऑडिशन देने पहुंचीं.

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ऑडिशन के बाद बदली किस्मत की कहानी

उनकी पर्सनालिटी और कॉन्फिडेंस ने सभी का ध्यान खींच लिया. करण जौहर को भी लगा कि इस लड़की में कुछ अलग बात है. हालांकि, उन्होंने आलिया को एक जरूरी सलाह भी दी थी. करण ने आलिया से कहा था कि अगर वे इस फिल्म में काम करना चाहती हैं तो उन्हें थोड़ा वजन कम करना होगा. आलिया ने इस बात को सीरियस लिया और खुद पर कड़ी मेहनत शुरू कर दी. बताया जाता है कि उन्होंने सिर्फ 3 महीनों में काफी वजन घटाया था. इसके बाद जब वे दोबारा कैमरे के सामने आईं तो पूरी तरह तैयार नजर आईं.

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खूब वायरल हुआ था पुराना ऑडिशन वीडियो

उनकी मेहनत देखकर टीम भी काफी इंप्रेस हुई. इतना ही नहीं, कई सालों बाद आलिया का एक पुराना ऑडिशन वीडियो भी काफी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था. इस वीडियो में वे फिल्म ‘वेक अप सिड’ के डायलॉग बोलती दिखाई देती हैं. बताया जाता है कि करण जौहर के करीबी दोस्त निरंजन अयंगर ने ही सबसे पहले आलिया का नाम इस फिल्म के लिए सुझाया था. इसके बाद उनका स्क्रीन टेस्ट लिया गया और टीम को उनका काम पसंद आया. फिर उन्हें फिल्म में लीड रोल दे दिया गया.

पहली फिल्म से मिली बड़ी पहचान

‘स्टूडेंट ऑफ द ईयर’ रिलीज होने के बाद आलिया भट्ट ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. पहली ही फिल्म के बाद वे दर्शकों के बीच पहचान बनाने में कामयाब रहीं. इसके बाद उन्होंने कई अलग तरह की फिल्मों में काम किया और अपनी एक्टिंग से लोगों को इंप्रेस किया. उन्होंने अपने करियर में ‘हाईवे’, ‘उड़ता पंजाब’, ‘राजी’, ‘गली बॉय’, ‘गंगूबाई काठियावाड़ी’, ‘ब्रह्मास्त्र’ और ‘रॉकी और रानी की प्रेम कहानी’ जैसी फिल्मों में अपने दमदार अभिनय का लोह मनवा चुकी है और काफी तारीफें भी बटोर चुकी हैं.

नेशनल अवॉर्ड, पर्सनल लाइफ और वर्कफ्रंट

अपने शानदार करियर के दौरान आलिया को कई बड़े अवॉर्ड भी मिले. फिल्म ‘राजी’ और ‘गंगूबाई काठियावाड़ी’ के लिए उन्हें नेशनल अवॉर्ड से सम्मानित किया गया. एक्टिंग के साथ-साथ उन्होंने फिल्म प्रोडक्शन में भी कदम रखा और ‘डार्लिंग्स’ जैसी फिल्म को प्रोड्यूस किया. निजी जिंदगी की बात करें तो आलिया मशहूर फिल्ममेकर महेश भट्ट की बेटी हैं. उन्होंने साल 2022 में अभिनेता रणबीर कपूर से शादी की और दोनों की एक बेटी है, जिसका नाम राहा रखा गया है. अब वे जल्द कई बड़े प्रोजेक्ट्स में नजर आने वाली हैं.