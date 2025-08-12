सच में एक-दूसरे को डेट कर रहे मृणाल-धनुष? आखिरकार एक्ट्रेस ने कर दिया खुलासा, बोलीं- ‘हम दोनों...’

Mrunal Thakur Breaks Silence On Her Dating Rumours: काफी समय से मृणाल ठाकुर और साउथ सुपरस्टार धनुष अपने डेटिंग रूमर्स को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. हाल ही में मृणाल ने आखिरकार अपने डेटिंग रूमर्स पर चुप्पी तोड़ते हुए बताया कि आखिर सच क्या है? दोनों को कई बार साथ देखा गया, जिसके बाद बॉलीवुड और कोलिवुड में उनके रिश्ते को लेकर चर्चा तेज हो गई. अब एक इंटरव्यू में मृणाल ने साफ कर दिया है कि ये खबरें बिल्कुल सच नहीं हैं और उनका रिश्ता सिर्फ दोस्ती का है.

उन्होंने इन सभी अफवाहों को खारिज करते हुए बताया कि ऐसा कुछ नहीं है. इंटरव्यू के दौरान जब उनके रिश्तों को लेकर पूछा गया तो मृणाल ने हंसते हुए बताया कि धनुष सिर्फ उनके अच्छे दोस्त हैं. उन्होंने बताया कि मीडिया में फैल रही ये बातें सिर्फ अफवाह हैं और इनमें कोई सच्चाई नहीं है. मृणाल ने कहा कि उनको इन सभी तरह की अफवाहों पर हंसी आती है और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनके और धनुष के बीच कुछ भी रोमांटिक नहीं है.

कैसे हुई इन अफवाहों की शुरुआत

मृणाल ने ये भी साफ किया कि 'सन ऑफ सरदार 2' की स्क्रीनिंग पर धनुष के आने के पीछे उनका कोई हाथ नहीं था. उन्होंने बताया कि धनुष को इस इवेंट में अजय देवगन ने बुलाया था, न कि उन्होंने. इस तरह उन्होंने ये गलतफहमी भी दूर कर दी कि उन्होंने फिल्म की स्क्रीनिंग पर धनुष को बुलाया था. इन अफवाहों की शुरुआत तब हुई जब मृणाल को ‘तेरे इश्क में’ फिल्म के रैप-अप पार्टी में देखा गया, जिसमें धनुष और आनंद एल राय भी नजर आए थे.

Sholay 50 Years: गब्बर सिंह के पिता का नाम क्या था? आप भी हैं 'शोले' के दीवाने तो इन 10 सवालों के जवाब बताइए

वायरल हुआ था दोनों का वीडियो

इसके अलावा, 'सन ऑफ सरदार 2' की स्क्रीनिंग के दौरान दोनों की एक छोटी-सी मुलाकात का वीडियो वायरल हुआ, जिसने इन अफवाहों को और हवा दे दी. इतना ही नहीं, मृणाल ने हाल ही में धनुष की बहनों को इंस्टाग्राम पर फॉलो करना भी शुरू किया, जिसके बाद ये चर्चाएं और तेज हो गईं. हालांकि, दोनों कलाकार अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चुप्पी साधे रहे. मृणाल के इस बयान के बाद अब ये अटकलें फिलहाल के लिए थमती नजर आ रही हैं.

पहले से शादीशुदा हैं धनुष

वहीं, अगर धनुष की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनकी पहले एक शादी हो चुकी है, जो निर्देशक ऐश्वर्या रजनीकांत के हुई थी. शादी के 18 साल बाद दोनों ने तलाक लिया. दोनों ने 2004 में शादी की थी और 2022 में दोनों अलग हो गए, जिसके बाद उन्होंने अपने करियर पर ध्यान दिया. उनके दो बच्चे हैं लिंगा और यातरा. हालांकि, फैंस अभी भी मृणाल और धनुष के रिश्ते को लेकर काफी एक्साइटेड हैं, लेकिन मृणाल का बयान इस मामले में फिलहाल आखिरी शब्द माना जा रहा है.