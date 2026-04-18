Advertisement
trendingNow13183849
Hindi Newsबॉलीवुड33 साल पहले आई वो फिल्म...जिसमें खलनायिका बनी थी आशिकी गर्ल, सुपरहिट फिल्म की फ्लॉप कॉपी; IMDb रेटिंग 3.8

33 साल पहले आई वो फिल्म...जिसमें खलनायिका बनी थी 'आशिकी' गर्ल, सुपरहिट फिल्म की फ्लॉप कॉपी; IMDb रेटिंग 3.8

साल 1993 में जया प्रदा और जितेंद्र की एक फिल्म आई थी, जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप नहीं डिजास्टर साबित हुई. इसमें आशिकी फेम अनु अग्रवाल विलेन के रोल में थीं.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Apr 18, 2026, 09:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

33 साल पहले आई वो फिल्म...जिसमें खलनायिका बनी थी 'आशिकी' गर्ल, सुपरहिट फिल्म की फ्लॉप कॉपी; IMDb रेटिंग 3.8

'आशिकी' फेम अभिनेत्री अनु अग्रवाल अक्सर सोशल मीडिया पर जिंदगी से जुड़े अपने किस्से-कहानियों को प्रशंसकों के साथ साझा करती रहती हैं. इसी कड़ी में उन्होंने साल 1993 में रिलीज फिल्म 'खलनायिका' से जुड़े 'ब्रेस्टफीडिंग' वाले सीन पर बात की. अभिनेत्री का मानना है कि वो सीन बोल्ड नहीं बल्कि स्वाभाविक था. ‘खलनायिका’ फिल्म का जिक्र करते हुए अभिनेत्री अनु अग्रवाल ने कहा कि फिल्म के उस चर्चित सीन को उन्होंने कभी बोल्ड नहीं माना. उन्होंने इसे जीवन की सबसे स्वाभाविक चीज बताया. उन्होंने साफ कहा कि अभिनय के दौरान उन्हें किरदार की मांग के अनुसार काम करना पड़ता है, भले ही बाहर से वह कितना भी विवादास्पद क्यों न लगे.

 ‘खलनायिका’ बनी थी 'आशिकी' गर्ल

साल 1993 में रिलीज हुई फिल्म में अनु अग्रवाल ने एक चालाक नैनी (आया) का किरदार निभाया था. फिल्म के एक महत्वपूर्ण सीन में वह उस परिवार के बच्चे को दूध पिलाती नजर आती हैं, ताकि बच्चे को उसकी असली मां से अलग किया जा सके. कई लोगों ने इस सीन को बोल्ड बताया था, लेकिन अनु अग्रवाल के लिए यह सिर्फ किरदार की मांग थी.

अनु ने इंस्टाग्राम पर इस सीन की तीन तस्वीरों को पोस्ट करते हुए लिखा, “खलनायिका. फिल्म में एक ऐसा पल था, जिसे कई लोगों ने बोल्ड कहा. मेरे लिए यह बोल्ड नहीं था. यह सबसे स्वाभाविक चीज थी.”

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने आगे कहा, “एक एक्टर के तौर पर मुझे सही और गलत के अपने नजरिए से हटकर सोचना पड़ा. किरदार को पूरी सच्चाई से निभाने के लिए मुझे उसके हर काम को सही ठहराते हुए देखना पड़ा. यह मेरे लिए बस एक और सीन था, जिसे मुझे निभाना था. असल में फिल्म में और भी कई सीन इससे कहीं ज्यादा मुश्किल थे." 'खल-नायिका' अमेरिकी फिल्म ‘द हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल’ का हिंदी रीमेक थी. फिल्म का निर्देशन सावन कुमार ने किया था. इसमें जितेंद्र, जया प्रदा और अनु अग्रवाल मुख्य भूमिकाओं में थे.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

क्या थी फिल्म की कहानी?

कहानी एक गर्भवती महिला के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसके पति पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगता है. इसके बाद वह अपने पति और अजन्मे बच्चे की मौत का बदला लेने के लिए साजिश रचती है.

अनु अग्रवाल ने 1990 में फिल्मी करियर की शुरुआत की. उन्होंने ‘गजब तमाशा’, ‘किंग अंकल’, ‘खल-नायिका’, ‘जनम कुंडली’ और ‘राम शास्त्र’ जैसी फिल्मों में काम किया. उनकी आखिरी फिल्म ‘रिटर्न ऑफ ज्वेल थीफ’ 1996 में रिलीज हुई थी. 1999 में अनु अग्रवाल एक गंभीर कार दुर्घटना का शिकार हो गई थीं.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

Anu Aggarwal

Trending news

चेहरे पर खुशी और आंखों में आंसू लेकर हज के लिए रवाना हुए कश्मीरी
Kashmir news
चेहरे पर खुशी और आंखों में आंसू लेकर हज के लिए रवाना हुए कश्मीरी
समान सैलरी से लेकर मैटरनिटी लाभ तक, भारतीय महिलाओं को मिलते हैं ये अधिकार
Women rights
समान सैलरी से लेकर मैटरनिटी लाभ तक, भारतीय महिलाओं को मिलते हैं ये अधिकार
अड़ंगा, कुतर्क, डाका... बिल का विरोध करने वालों पर बरस कर बोले मोदी- फिर लाएंगे बिल
PM Modi speech
अड़ंगा, कुतर्क, डाका... बिल का विरोध करने वालों पर बरस कर बोले मोदी- फिर लाएंगे बिल
घाटी में 85 सालों बाद कश्मीरी कुंभ की वापसी, 10 दिन तक होगा आयोजन
Jammu-Kashmir News
घाटी में 85 सालों बाद कश्मीरी कुंभ की वापसी, 10 दिन तक होगा आयोजन
बिल गिरने पर कांग्रेसियों के जश्न की कसक हर नारी के दिल में रहेगी, विपक्ष पर बरसे PM
PM Modi speech
बिल गिरने पर कांग्रेसियों के जश्न की कसक हर नारी के दिल में रहेगी, विपक्ष पर बरसे PM
नोटबंदी से लेकर GST तक...12 साल में किन-किन मुद्दों पर PM मोदी ने देश को दिया संदेश?
PM Modi speech
नोटबंदी से लेकर GST तक...12 साल में किन-किन मुद्दों पर PM मोदी ने देश को दिया संदेश?
नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर आज रात बात करूंगा, कोयंबटूर में DMK पर गरजे मोदी
Nari Shakti Vandan Adhiniyam
नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर आज रात बात करूंगा, कोयंबटूर में DMK पर गरजे मोदी
LPG के बाद अब बिजली का झटका, महंगी होने जा रही इलेक्ट्रिसिटी; कितना यूनिट बढ़ेगा बिल
Bengaluru
LPG के बाद अब बिजली का झटका, महंगी होने जा रही इलेक्ट्रिसिटी; कितना यूनिट बढ़ेगा बिल
पोंगल पर खजूर कौन खाता है, बिंदी-तिलक के बाद Ad पर घिरा लेंसकार्ट, क्या कहेंगे बंसल?
Lenskart
पोंगल पर खजूर कौन खाता है, बिंदी-तिलक के बाद Ad पर घिरा लेंसकार्ट, क्या कहेंगे बंसल?
फिर बजेगा भारत का डंका... 2027 में लॉन्च होगा G20 सैटेलाइट, ISRO चीफ ने की घोषणा
G20 Satellite
फिर बजेगा भारत का डंका... 2027 में लॉन्च होगा G20 सैटेलाइट, ISRO चीफ ने की घोषणा