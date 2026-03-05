Advertisement
ईरान में खामेनेई की मौत से क्यों डरी ये बॉलीवुड एक्ट्रेस? खुलकर बयां किया डर, बोलीं- 'अगर वहां गई, तो वे मुझे मार देंगे...'

ईरान में खामेनेई की मौत से क्यों डरी ये बॉलीवुड एक्ट्रेस? खुलकर बयां किया डर, बोलीं- ‘अगर वहां गई, तो वे मुझे मार देंगे...’

Actress on Khamenei Death: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान की रहने वाली एक्ट्रेस एलनाज नोरूजी का बयान तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने सभी को हौरान कर दिया है. उन्होंने कहा कि वे अब अपने देश ईरान नहीं जा सकतीं, क्योंकि उन्हें अपनी जान का खतरा है. वॉर जैसे हालात और परिवार से संपर्क टूटने को लेकर भी उन्होंने चिंता जाहिर की. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Mar 05, 2026, 08:39 AM IST
Elnaaz Norouzi on Khamenei Death

Elnaaz Norouzi on Khamenei Death: मिडिल ईस्ट में हालात अचानक बहुत तनावपूर्ण हो गए हैं. 28 फरवरी को ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमले में मौत की खबर सामने आई. इसके बाद ईरान ने भी वहां मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी हमले किए. इस पूरी घटना से तनाव और बढ़ गया है. इसी बीच 2015 में भारत आकर बसीं ईरान मूल की एक्ट्रेस एलनाज नोरूजी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

एलनाज इन दिनों अक्षय कुमार के साथ गेम शो ‘व्हील ऑफ फॉर्च्यून’ होस्ट कर रही हैं. वे लंबे समय से ईरान की मौजूदा सरकार की आलोचना करती रही हैं और कई बार विरोध प्रदर्शनों में भी शामिल हुई हैं. हाल ही में दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वे अपने देश वापस नहीं जा सकतीं, क्योंकि उन्हें अपनी जान का खतरा है. उनका मानना है कि उनकी खुली आलोचना की वजह से हालात और गंभीर हो सकते हैं. एलनाज का जन्म ईरान में हुआ था, लेकिन जब वे 8 साल की थीं तब उनका परिवार जर्मनी चला गया. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

एलनाज बोलीं- ईरान की सच्चाई लोग नहीं समझते

उनके माता-पिता तो विदेश में बस चुके हैं, लेकिन उनके कई रिश्तेदार अब भी ईरान में रहते हैं. वे आखिरी बार साल 2018 में अपने देश गई थीं. उन्होंने बताया कि आज जो संघर्ष दिख रहा है, उसकी जड़ें कई दशक पुरानी हैं और बाहर के लोग अक्सर ईरान की असली स्थिति को समझ नहीं पाते. उन्होंने कहा कि ज्यादातर ईरानी लोग इस्लामिक रिपब्लिक की विचारधारा से सहमत नहीं हैं. उनके मुताबिक देश की जनता पढ़ी-लिखी और जागरूक है और बेहतर राजनीतिक भविष्य चाहती है. 

सरकार के खिलाफ बोलने पर जान का खतरा

उन्होंने कहा, ‘जब हम ईरान की बात करते हैं तो इस्लामिक रिपब्लिक और वहां के लोगों में फर्क समझना जरूरी है’. एलनाज का कहना है कि कभी ईरान के रिश्ते अमेरिका और इजरायल जैसे देशों से बेहतर हुआ करते थे. एलनाज ने साफ कहा, ‘मैं ईरान में कदम भी नहीं रख सकती. अगर गई तो मुझे मार दिया जाएगा’. उन्होंने बताया कि 2022 में महसा अमीनी की मौत के बाद जब देशभर में प्रदर्शन हुए, तब उन्होंने खुलकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाई थी. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

परिवार से संपर्क टूटा, इंटरनेट बंद होने की चिंता

उनका मानना है कि वहां आम नागरिक भी सिर्फ बोलने पर जेल जा सकते हैं. यही वजह है कि वह अपने परिवार को लेकर हमेशा चिंतित रहती हैं. इस समय उनका सबसे बड़ा डर अपने परिवार को लेकर है. उन्होंने बताया, ‘ये युद्ध जैसी स्थिति है. इंटरनेट बंद है और मैं कल से अपने परिवार से बात नहीं कर पाई हूं’. उन्होंने ये भी कहा कि बहुत से लोग देश छोड़ना चाहते हैं, लेकिन बाहर जाना आसान नहीं होता. वीजा, पैसे और कानूनी शर्तें पूरी करना हर किसी के बस की बात नहीं है.

युवाओं को चाहिए बदलाव, एलनाज ने याद किया पुराना ईरान

एलनाज ने ईरान के इतिहास को याद करते हुए कहा कि कभी ये देश कल्चर फॉर्म से काफी खुला और अलग था. लोग अपने पहनावे और विचारों में ज्यादा आजादी महसूस करते थे. उनके मुताबिक आज की युवा पीढ़ी खासकर जेनरेशन जेड लोकतांत्रिक बदलाव चाहती है. वहीं, अगर वर्कफ्रंट की बात करें तो एलनाज नोरूजी ने 2017 में पाकिस्तानी फिल्म से करियर शुरू किया और ‘सेक्रेड गेम्स’, ‘अभय’ और ‘मेड इन हेवन’ जैसे प्रोजेक्ट्स से पहचान बनाई.

