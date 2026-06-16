Mithun Chakraborty Future Son-in-law: बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर और राजनेता मिथुन चक्रवर्ती के घर खुशियों ने दस्तक दी है. उनकी प्यारी बेटी दिशानी चक्रवर्ती ने अपने काफी पुराने बॉयफ्रेंड माइल्स मंटजारिस के साथ सगाई कर ली है. इस खास पल की जानकारी खुद दिशानी ने सोशल मीडिया के जरिए फैंस के साथ शेयर की. उन्होंने अपने मंगेतर के साथ कुछ बेहद खूबसूरत और रोमांटिक तस्वीरें पोस्ट की हैं, जिन्हें देखकर फैंस उन्हें लगातार बधाइयां दे रहे हैं. चक्रवर्ती परिवार में इस वक्त जश्न का माहौल है.
हाल ही में दिशानी चक्रवर्ती ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर 12 जून, 2026 की तारीख के साथ कुछ बेहद खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं. साथ ही उन्होंने एक प्यारा सा कैप्शन लिखते हुए बताया कि ये उनकी जिंदगी का अब तक का सबसे आसान और बेहतरीन एक्सपीरियंस है. सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही इन तस्वीरों में उनके पार्टनर माइल्स समंदर के किनारे घुटनों पर बैठे नजर आ रहे हैं. वे बेहद रोमांटिक अंदाज में दिशानी को प्रपोज कर रहे हैं. दोनों की इन तस्वीरों को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं.
सनफ्लावर्स औक जलती मोमबत्तियों के बीच इस प्यारे कपल ने एक-दूसरे का हाथ थामकर अपने रिश्ते को नया नाम दे दिया. सोशल मीडिया पर सामने आईं इन बेहद रोमांटिक तस्वीरों को देखकर फैंस लगातार बधाई दे रहे हैं. लोगों को इनका ये अंदाज बेहद पसंद आ रहा है. इसी बीच हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के बड़े बेटे और दिशानी के भाई मिमोह चक्रवर्ती ने भी इस पोस्ट पर अपना प्यार बरसाया है. उन्होंने कमेंट सेक्शन में दिल वाले इमोजी शेयर कर कपल को अपनी शुभकामनाएं दी हैं.
अब हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर मिथुन चक्रवर्ती के होने वाले दामाद माइल्स मंटजारिस कौन हैं? माइल्स को फिल्म जगत की चमक-दमक और लाइमलाइट से दूर रहना ही अच्छा लगता है. वे कैमरे के पीछे रहकर काम करना पसंद करते हैं. पेशे से वे एक ‘स्टेडीकैम ऑपरेटर’ और ‘कलरिस्ट’ हैं. उनका काम फिल्मों और वीडियो प्रोडक्शन को खूबसूरत बनाना है. आजकल सोशल मीडिया पर लोग दिशानी और माइल्स की जोड़ी को बहुत पसंद कर रहे हैं. फैंस इन दोनों पर जमकर अपना प्यार लुटा रहे हैं.
दिशानी चक्रवर्ती को मिथुन चक्रवर्ती और योगिता बाली ने गोद लिया था. परिवार में उनके तीन बड़े भाई मिमोह, उश्मेय और नमाशी चक्रवर्ती हैं, जो उन्हें जान से ज्यादा चाहते हैं. एक पुराने इंटरव्यू में दिशानी ने अपनी परवरिश पर खुलकर बात की थी. उन्होंने बताया कि उनके पिता ने उन्हें हमेशा जमीन से जुड़े रहने की नसीहत दी है. मिथुन चक्रवर्ती ने उन्हें सिखाया कि लाइफ में हमेशा एक अच्छा इंसान बनना सबसे जरूरी है और इंसान को अपने काम का सम्मान करना चाहिए. आज दिशानी अपने पूरे परिवार की लाडली हैं.
दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती जल्द ही फिल्म ‘बंटवारा 1947’ में दिखाई देंगे. ये फिल्म इसी साल 13 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है. इसके साथ ही बॉलीवुड और टॉलीवुड के सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती, रजनीकांत की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘जेलर 2’ में भी एक दमदार और खास भूमिका निभाते नजर आएंगे. इन दोनों ही बड़ी फिल्मों में उनका बेहतरीन अंदाज देखने को मिलेगा. अभिनेता के फैंस उन्हें दोबारा बड़े पर्दे पर अलग-अलग किरदारों में देखने के लिए काफी समय से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.