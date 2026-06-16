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कौन हैं मिथुन चक्रवर्ती के होने वाले दामाद? समंदर किनारे घुटनों पर बैठकर किया प्रपोज, खूबसूरत PHOTOS जीत लेंगी दिल

Mithun Chakraborty Son-in-law: बॉलीवुड के ‘डिस्को डांसर’ मिथुन चक्रवर्ती के घर जल्द ही शहनाई बजने वाली है. उनकी लाडली बेटी दिशानी चक्रवर्ती ने अपने लॉन्गटाइम विदेशी बॉयफ्रेंड से सगाई कर ली है. समंदर किनारे घुटनों पर बैठकर हुए इस रोमांटिक प्रपोजल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं.

Written ByVandana Saini
Published: Jun 16, 2026, 07:32 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 07:32 AM IST
कौन हैं मिथुन चक्रवर्ती के होने वाले दामाद? समंदर किनारे घुटनों पर बैठकर किया प्रपोज, खूबसूरत PHOTOS जीत लेंगी दिल
Image Credit: Mithun Chakraborty Future Son-in-law

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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