/निक जोनास को पसंद है बॉलीवुड गॉसिप, बताया प्रियंका चोपड़ा से शादी के बाद क्या मिला सबसे बड़ा फायदा

सिंगर-एक्टर निक जोनास ने बताया है कि ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा से शादी के बाद उन्हें जो चीज सबसे ज्यादा पसंद है, वह है बॉलीवुड गॉसिप से अपडेट रहना. जोनास ब्रदर्स की नई पॉडकास्ट सीरीज 'हे जोनास!' के एक एपिसोड में, जिसमें निक, प्रियंका चोपड़ा, केविन जोनास और जो जोनास शामिल थे.
इस दौरान निक के दोनों भाई केविन और जो जोनास के साथ प्रियंका ने खुलकर बातें की और अपनी करियर,प्यार,बेटी औऱ साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी कई सारी मजेदार बातें शेयर की हैं. इसमें निक जोनास ने इंस्टाग्राम पर अपनी पत्नी को भेजे गए सबसे पहले डायरेक्ट मैसेज के पीछे की कहानी बताई और खुलासा किया कि कैसे उनके भाई केविन जोनास ने उन्हें एक-दूसरे के करीब लाने में एक अहम भूमिका निभाई है.
निक जोनस ने बताया कि उनके भाई केविन जोनस ने ही उन्हें प्रियंका चोपड़ा के हॉलीवुड डेब्यू शो ‘क्वांटिको’ के बारे में बताया था. निक ने शो का एक बिलबोर्ड देखा था, फिर घर जाकर ट्विटर पर प्रियंका चोपड़ा को सर्च किया था. केविन ने बताया कि निक ने पूछा, 'क्या तुमने ‘क्वांटिको’ शो देखा है? और उस शो का एक बिलबोर्ड भी है. ट्विटर पर तुम्हें ढूंढा कि क्या तुम मुझे फ़ॉलो करती हो और कमाल था वो मुझे फॉलो करती थी.
इसके बाद पहली बार इस शो में दोनों की वो मशहूर चैट का पहली झलक दिखाई गई जिसकी चर्चा अक्सर कपल करता हुआ दिखता है. प्रियंका चोपड़ा के ट्विटर DM में आए टेक्स्ट मैसेज में लिखा था, 'हेलो, मैंने कुछ लोगों से सुना है कि हमें मिलना चाहिए. मैं इन लोगों की बात से सहमत हूं क्या आप जल्द ही LA में होंगी?' प्रियंका ने जवाब दिया, 'अरे… ग्राहम ने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है… चलो टेक्स्ट पर बात करते हैं, ज़्यादा प्राइवेट रहेगा. मेरी टीम इसे देख सकती है.'
सिंगर ने मजाक में कहा कि उनकी लगभग आठ साल की शादी का सबसे बड़ा फायदा यह रहा है कि उन्हें बॉलीवुड की ताजा खबरों और गॉसिप के बारे में पता चलता रहता है. निक ने कहा, 'इन आठ सालों में मुझे जो चीज सबसे ज्यादा पसंद आई, वह है बॉलीवुड की गॉसिप जो मुझे सुनने को मिली.' प्रियंका ने अपने पति की टांग खींचते हुए कहा, "हमारी पूरी शादी में तुम्हें यही सबसे ज्यादा पसंद आया? उनका पूरा फीड गॉसिप से भरा रहता है.'
उन्होंने आगे बताया कि निक को अक्सर बॉलीवुड में ब्रेकअप के बारे में उनसे पहले ही पता चल जाता है. "मुझे पता नहीं चलता कि किसका किसके साथ ब्रेकअप हो गया है और तुम ही मुझे बताते हो. अक्सर ऐसा तब होता है जब मैं किसी को टेक्स्ट कर रही होती हूं और कहती हूं, 'अरे, फलां-फलां को मेरा प्यार देना.' और वह कहते हैं, 'नहीं, उनका ब्रेकअप हो गया है.' और मैं कहती हूं, 'ओह, तो तुम गॉसिप पर नजर रखते हो.'"
निक ने हंसते हुए माना, "हां, मैं रखता हूं." केविन और जो ने उनसे खुलकर पूछा कि वह किसके अपडेट्स और गॉसिप को फोलो करते हैं, लेकिन निक ने नाम बताने से इनकार कर दिया.
उन्होंने कहा, "मैं नाम नहीं बता सकता. वे हमारे दोस्त हैं." सिंगर ने यह भी माना कि वह चुपके से कुछ बॉलीवुड गॉसिप पेजों को फॉलो करते हैं. उन्होंने आगे कहा, "कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं जिन्हें मैं 'घोस्ट फॉलो' करता हूं, जानते हो? वहां कुछ अच्छी गॉसिप मिलती है. ऐसी कई कहानियां होती हैं जिन्हें फॉलो करना पड़ता है."
निक और प्रियंका की बात करें तो, दोनों की पहली मुलाकात 2017 में ऑस्कर की आफ्टर-पार्टी में हुई थी और 2018 में उन्होंने एक-दूसरे को डेट करना शुरू किया. उसी साल उनकी सगाई हुई और दिसंबर 2018 में जोधपुर के उम्मेद भवन पैलेस में उन्होंने शादी की, जिसमें ईसाई और हिंदू दोनों रीति-रिवाजों का पालन किया गया. 2022 में, सरोगेसी के जरिए उनकी बेटी मालती मैरी चोपड़ा जोनास का जन्म हुआ.