127 किलो सोने की तस्करी, 1 साल की जेल... सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी राहत, फिर कैसे एक्ट्रेस रान्या राव को मिली जमानत?

Ranya Rao Gold Smuggling Case: कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस हर्षवर्धिनी रान्या उर्फ रान्या राव अब जेल से बाहर आ चुकी हैं. बुधवार को उनकी एक साल की हिरासत पूरी होने के बाद रिहाई हो गई. उन पर सोना तस्करी का बड़ा मामला दर्ज था. यह हिरासत COFEPOSA एक्ट के तहत दी गई थी, जो बिना ट्रायल के एक साल तक रोकने की अनुमति देता है. अधिकारियों ने साफ किया है कि अब उनकी हिरासत को आगे बढ़ाने की कोई तैयारी नहीं है. ऐसे में तय समय पूरा होते ही उन्हें रिहा कर दिया गया.

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