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Hindi Newsबॉलीवुड127 किलो सोने की तस्करी, 1 साल की जेल... सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी राहत, फिर कैसे एक्ट्रेस रान्या राव को मिली जमानत?

127 किलो सोने की तस्करी, 1 साल की जेल... सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी राहत, फिर कैसे एक्ट्रेस रान्या राव को मिली जमानत?

Ranya Rao: कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव एक साल बाद जेल से बाहर आ गई हैं. सोना तस्करी के बड़े मामले में पकड़ी गई रान्या के पास से भारी मात्रा में गोल्ड मिला था. सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली, फिर भी तय समय पूरा होते ही रिहाई हो गई. लेकिन सवाल सिर्फ एक - जब एक्ट्रेस को सुप्रीम कोर्ट ने राहत नहीं दी बावजूद इसके उनको जमानत कैसे मिली? 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Apr 24, 2026, 07:19 AM IST
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Kannada Actress Ranya Rao Gold Smuggling Case
Kannada Actress Ranya Rao Gold Smuggling Case

Ranya Rao Gold Smuggling Case: कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस हर्षवर्धिनी रान्या उर्फ रान्या राव अब जेल से बाहर आ चुकी हैं. बुधवार को उनकी एक साल की हिरासत पूरी होने के बाद रिहाई हो गई. उन पर सोना तस्करी का बड़ा मामला दर्ज था. यह हिरासत COFEPOSA एक्ट के तहत दी गई थी, जो बिना ट्रायल के एक साल तक रोकने की अनुमति देता है. अधिकारियों ने साफ किया है कि अब उनकी हिरासत को आगे बढ़ाने की कोई तैयारी नहीं है. ऐसे में तय समय पूरा होते ही उन्हें रिहा कर दिया गया.

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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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