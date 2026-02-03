Advertisement
7 साल बाद रिया चक्रवर्ती की एक्टिंग में वापसी, नेटफ्लिक्स की 'फैमिली बिजनेस' में मिला तगड़ा रोल, टीजर आउट

7 साल बाद रिया चक्रवर्ती की एक्टिंग में वापसी, नेटफ्लिक्स की ‘फैमिली बिजनेस’ में मिला तगड़ा रोल, टीजर आउट

Rhea Chakraborty 7 साल बाद एक्टिंग की दुनिया में लौट आई हैं. एक्ट्रेस कॉरपोरेट ड्रामा थ्रिलर सीरीज फैमिली बिजनेस में जल्द नजर आएंगी. जिसका टीजर आउट हो गया है.

 

Feb 03, 2026
रिया चक्रवर्ती
रिया चक्रवर्ती

Rhea Chakraborty in Family Bussiness Series: अनिल कपूर और विजय वर्मा का कॉरपोरेट ड्रामा थ्रिलर सीरीज 'फैमिली बिजनेस' का फर्स्ट लुक टीजर रिलीज हो गया है. इस चंद मिनट के टीजर में अनिल कपूर ग्रे हेयर में बड़े बिजनेसमैन जेह डावर के रोल में हैं. जिसमें उनके साथ विजय वर्मा और रिया चक्रवर्ती नजर आए.

7 साल बाद रिया की वापसी

खास बात है कि इस सीरीज से रिया एक्टिंग की दुनिया में 7 साल बाद वापसी कर रही हैं. सीरीज के टीजर में रिया चक्रवर्ती दिखीं. रिया जैसे ही इस सीरीज के टीजर में नजर आईं तो वो हाईलाइट हो गई. इस टीजर में एक्ट्रेस जैसे ही दिखीं तो फैंस इमोशनल हो गए और सोशल मीडिया पर कमेंट्स करने लगे.

A post shared by Netflix India (@netflix_in)

फैंस हुए खुश

कुछ कमेंट्स में लिखा गया- 'जो कुछ भी उन्होंने झेला, उसके बाद उन्हें प्यार और सम्मान मिलना ही चाहिए. वेलमक रिया कभी खुद पर हार नहीं मानी. यही सबसे ज्यादा मायने रखता है.' कई लोगों ने उनके कमबैक की ताकत को भी बताया, जैसे '7 साल बाद और वे एक्टिंग में वापस आ गईं. ये बहुत पावरफुल फील होता है जो कुछ उन्होंने झेला, बहुत कम लोग उसे संभाल पाते और फिर भी मुस्कुरा पाते. हमेशा रेस्पेक्ट.' कुछ ने उनकी वापसी को इंस्पिरेशनल बताया. एक और यूजर ने लिखा- , 'उन्होंने हर मुश्किल के बाद उठकर दिखाया और उनकी जर्नी हिम्मत की मिसाल है. उन्हें सिर्फ सम्मान नहीं, बल्कि माफी भी मिलनी चाहिए.'

2026 की बिगेस्ट एक्शन थ्रिलर फिल्म में यामी गौतम की एंट्री! रणवीर की 'धुरंधर 2' में निभा सकती हैं ये खास रोल

क्या है फैमिली बिजनेस की स्टोरी?

फैमिली बिजनेस सीरीज में रिया चक्रवर्ती की एंट्री से सभी फैंस के चेहरे खिल उठे हैं. हंसल मेहता निर्देशित इस सीरीज की कहानी एक दूरदर्शी अरबपति की है. जो एक उभरता हुआ बिजनेसमन होता है और भारत के सबसे बड़े समूह की कमान संभालता है और उसे अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुनता है. कुछ वक्त बाद उसे अचानक फायर कर दिया जाता है. ये अपनी हार स्वीकार नहीं पाता और बिजनेसमैन पर पलटवार का प्लान बनाता है.ये सीरीज जल्द ही नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी. लेकिन, डेट का अभी तक ऐलान नहीं हुआ है.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

