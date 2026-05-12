कौन है सीरत कपूर? जिन्हें ट्रोलर्स ने बताया 'अल्लू अर्जुन की प्रॉपर्टी'; भड़कीं हसीना ने दिया जवाब

Who Is Seerat Kapoor: सीरत कपूर ने सोशल मीडिया पर उन्हें ‘अल्लू अर्जुन की प्रॉपर्टी’ कहने वाले ट्रोल को करारा जवाब दिया है. एक्ट्रेस ने कहा कि कोई भी महिला किसी की जायदाद नहीं होती और हर इंसान की अपनी पहचान होती है.
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Who Is Seerat Kapoor: हाल ही में साउथ एक्ट्रेस सीरत कपूर ने उन पर भद्दा कमेंट करने वाले एक शख्स पर भड़क गईं और फटकार लगा दी. दरअसल, सीरत ने अल्लू अर्जुन के 44वें जन्मदिन पर कुछ तस्वीरें शेयर की. इसमें वो अल्लू अर्जुन के साथ उनके प्राइवेट जेट में थीं. इस पोस्ट को फैंस ने जहां पसंद किया, वहीं कई यूजर्स ने गलत टिप्पणियां की. इसी बीच हाल ही में सीरत ने अपनी एक तस्वीर शेयर की, जिसपर एक कमेंट देख उनका गुस्सा फट पड़ा.
दरअसल, सोशल मीडिया अचानक सीरत कपूर ट्रेंड होने लगी. उन्होंने तेलुगू सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के 'कुछ बेहद घटिया फैंस' को उनकी बेहूदगी पर जमकर फटकार लगाई है. एक्टर के 44 साल के होने पर सीरत ने उनके साथ प्राइवेट जेट से विदेश यात्रा की कुछ अनदेखी तस्वीरें पोस्ट कीं. कई लोगों को यह जानकर हैरानी हुई कि अल्लू अर्जुन और सीरत करीबी दोस्त हैं. कुछ बेहूदा यूजर्स ने इस पर अपमानजनक टिप्पणियां शुरू कर दीं. लेकिन हद तब हो गई, जब सीरत कपूर के एक हालिया पोस्ट पर बेहद घटिया बातें की गईं. यहां तक कि उन्हें 'अल्लू अर्जुन की प्रॉपर्टी' कहा गया. जाहिर है, पानी सिर के ऊपर हो गया. लिहाजा, एक्ट्रेस ने भी ऐसी छोटी मानसिकता वाले यूजर्स को जमकर लताड़ लगाई है.
दरअसल, हाल ही सीरत कपूर ने लेसी ब्राउन आउटफिट में अपनी एक फोटो शेयर की. इसके साथ ही उन्होंने लिखा, 'वीकेंड में एंट्री, बिल्कुल अपनी ही प्रेरणा की तरह (स्टार इमोजी).' वैसे तो इस पोस्ट पर सीरत के फैंस ने जमकर प्यार लुटाया. किसी ने दिल वाली इमोजी शेयर की, तो किसी ने कॉमेंट पर उनकी तारीफ की. लेकिन एक बेहूदा इंस्टाग्राम यूजर ऐसा भी है, जिसने उन्हें 'अल्लू अर्जुन की प्रॉपर्टी' कहा और साथ में आंख में दिल वाली इमोजी डाला.
सीरत कपूर एक एक्ट्रेस, मॉडल, कोरियोग्राफर और डांसर हैं. वह तेलुगू सिनेमा में काम करती हैं. हालांकि, उन्होंने बॉलीवुड में भी काम किया है. एक्टर बनने से पहले उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक असिस्टेंट कोरियोग्राफर के तौर पर की थी. साल 2014 में उन्होंने तेलुगू फिल्म 'रन राजा रन' से एक्टिंग में डेब्यू किया. उसी साल उन्होंने बॉलीवुड फिल्म 'ज़िद' से भी हिंदी सिनेमा में डेब्यू किया. सीरत को पिछली बार 2023 में JioHotstar की वेब सीरीज 'सेव द टाइगर्स' में और बड़े पर्दे पर 2024 में 'भामाकल्पम 2' और 'मनामे' जैसी फिल्मों में देखा गया था. बता दें कि सीरत कपूर को आखिरी बार 2023 की वेब सीरीज 'सेव द टाइगर' में देखा गया था. इसके बाद वो 2024 में 'भामाकलापम 2' और 'मनामे' में दिखाई दी थीं. इसके अलावा उन्होंने उषा परिणय के 'घल्लू घल्लू' सॉन्ग पर भी शानदार परफॉर्मेंस दी. वहीं आने वाले समय में वो 'झटस्या मरणम ध्रुवम' और 'द ब्लैक गोल्ड' में दिखाई देंगी.
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