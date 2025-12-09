Advertisement
'द फैमिली मैन 3' का वो एक्टर, जिसे कभी मनोज बाजपेयी ने सिखायी थी एक्टिंग; उन्हीं के साथ शेयर की स्क्रीन

कभी पालिन कबाक ने मनोज बाजपेयी के वर्कशॉप में बैठकर उनसे सीख ली थी, वही आज उन्हीं के साथ एक बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं. यह अनुभव उनके लिए पेशेवर स्तर पर ही नहीं, बल्कि भावनात्मक रूप से भी बेहद खास है.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Dec 09, 2025, 11:24 PM IST
'द फैमिली मैन' जैसे बड़े और लोकप्रिय शो में काम करना किसी भी कलाकार के लिए बड़ी उपलब्धि माना जाता है. ऐसे में जब कोई उभरता अभिनेता इस तरह के शो का हिस्सा बनता है, तो दर्शक उसके काम को बारीकी से नोटिस करते हैं और अपनी प्रतिक्रिया देते हैं. इस कड़ी में अभिनेता पालिन कबाक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. 'द फैमिली मैन 3' में उन्होंने अपनी मेहनत से दर्शकों की तारीफें बटोरीं. 

'द फैमिली मैन 3' में पालिन की एक्टिंग, उनका स्क्रीन प्रेजेंस और उनका निभाया गया किरदार दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है. लेकिन इस सफलता के पीछे एक दिलचस्प कहानी भी छिपी है.

'द फैमिली मैन 3' को लेकर बोले पालिन कबाक

पालिन ने कहा, ''जब मैं एनएसडी के थर्ड ईयर में था, तब मनोज बाजपेयी ने एक पांच दिन की वर्कशॉप ली थी. उस समय मैं और मेरे साथी छात्र इस बात से बेहद उत्साहित थे कि हमें ऐसे अनुभवी अभिनेता से सीखने का मौका मिल रहा है. मेरे लिए उस वक्त यह सोचना भी मुश्किल था कि एक दिन मैं मनोज बाजपेयी के साथ इतने बड़े स्तर पर काम करूंगा. लेकिन 'द फैमिली मैन 3' ने यह सपना सच कर दिखाया.''

कभी मनोज बाजपेयी ने सिखायी थी एक्टिंग

उन्होंने कहा, ''मनोज बाजपेयी के साथ लगातार सीन शूट करना मेरे लिए ऐसा था जैसे किसी लाइव मास्टरक्लास का हिस्सा बन जाना, जहां आप हर पल कुछ नया सीखते जाते हैं.''

पालिन ने कहा, ''मैं खुशकिस्मत हूं कि मनोज बाजपेयी के अलावा इस सीरीज में मुझे कई अन्य शानदार कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला. शारिब हाशमी, जो शो में जे. के. के किरदार में हैं, वह बेहद सपोर्टिव हैं. वह सेट पर माहौल हल्का रखते थे और नए कलाकारों को हमेशा सहज महसूस कराते थे. वहीं दलीप ताहिल और जयदीप अहलावत जैसे कलाकारों की विनम्रता ने मुझे काफी प्रभावित किया. इतने बड़े कलाकारों के साथ काम करने के बाद मैंने अपने भीतर खुद में सकारात्मक बदलाव महसूस किया है.'' 'द फैमिली मैन 3' 21 नवंबर से अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है.

Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...

The Family Man 3

