Welcome to the Jungle Paid Preview: बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार एक बार फिर ऑडियंस को हंसाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. उनकी सबसे पॉपुलर कॉमेडी फिल्मों में से एक ‘वेलकम’ का तीसरा पार्ट ‘वेलकम टू द जंगल’ इस हफ्ते सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रहा है. इस फिल्म को लेकर सोशल मीडिया से लेकर ऑडियंस के बीच भारी बज बना हुआ है. मेकर्स इस बात को अच्छे से जानते हैं कि लोग इस फ्रेंचाइजी को कितना पसंद करते हैं. इसलिए फिल्म की बंपर ओपनिंग और तगड़ी कमाई के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है.
फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए मेकर्स ने एक खास पैंतरा आजमाया है. मेकर्स अब डायरेक्टर आदित्य धर की राह पर चल पड़े हैं. दरअसल, आदित्य धर ने अपनी फिल्म ‘धुरंधर’ की कमाई बढ़ाने के लिए रिलीज से पहले पेड प्रीव्यू का आइडिया निकाला था, जो काफी कामयाब रहा. ट्रेड एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इस फॉर्मूले से ‘धुरंधर’ फिल्म के कलेक्शन में भारी इजाफा हुआ था. अब यही फार्मूला अक्षय कुमार की इस नई फिल्म के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है. हालांकि, इससे पहले ‘भूत बंगला’ भी ये फार्मूला आजमा चुकी है.
अगर आप भी अक्षय कुमार के बड़े फैन हैं और उनकी नई फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो आपके लिए एक शानदार खबर है. उनकी मच-अवेटेड फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ इसी हफ्ते 26 जून यानी शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. लेकिन अगर आप शुक्रवार तक का इंतजार नहीं करना चाहते, तो आपके लिए एक खास मौका है. फिल्म के पेड प्रीव्यू गुरुवार शाम 7:30 बजे से ही शुरू हो जाएंगे. यानी आप इस फिल्म को रिलीज से एक दिन पहले ही देख सकते हैं, जिसके लिए टिकटों की बुकिंग भी शुरू हो चुकी है.
वहीं, शुक्रवार से आम शो देखने वालों के लिए एडवांस बुकिंग आज यानी 23 जून से खोल दी गई है. बॉलीवुड में पेड प्रीव्यू का ये नया ट्रेंड आजकल काफी पॉपुलर हो रहा है. इससे पहले खुद अक्षय कुमार की फिल्म ‘भूत बंगला’ के लिए भी मेकर्स ने यही तरीका अपनाया था, जिसे अच्छा रिस्पॉन्स मिला. अब एक बार फिर ‘वेलकम टू द जंगल’ के जरिए ये पैंतरे अपनाया जा रहा है. वैसे भी इस समय सिनेमाघरों में बड़ी फिल्मों की एडवांस बुकिंग को लेकर काफी होड़ मची रहती है. मेकर्स को उम्मीद है कि पेड प्रीव्यू से फिल्म को तगड़ी शुरुआत मिलेगी.
इस फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी इसकी भारी-भरकम स्टार कास्ट है. मेकर्स ने फिल्म में बॉलीवुड के कई बड़े चेहरों को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया है. सबसे खास बात ये है कि रवीना टंडन और अक्षय कुमार कई सालों के बाद एक बार फिर पर्दे पर साथ नजर आने वाले हैं. इन दोनों के अलावा फिल्म में परेश रावल, दिशा पाटनी, संजय दत्त, सुनील शेट्टी, अरशद वारसी, श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर, जॉनी लीवर, राजपाल यादव, कृष्णा अभिषेक, लारा दत्ता, जैकलीन फर्नांडिज और किकू शारदा जैसे कई बड़े कलाकार ऑडियंस का एंटरटेनमेंट करेंगे.
फिल्ममेकर अहमद खान के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. इस धांसू फिल्म को ए.ए. नाडियाडवाला, केप ऑफ गुड फिल्म्स और स्टार स्टूडियोज 18 मिलकर सीता फिल्म्स और राकेश डांग के साथ पेश कर रहे हैं. अगर इसके प्रोड्यूसर्स की बात करें तो राकेश डांग और वेदांत विकास बाली ने इसे मिलकर संभाला है. वहीं फिरोज ए. नाडियाडवाला भी बतौर निर्माता इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं. हाल ही में सेंसर बोर्ड ने फिल्म को हरी झंडी दे दी है, लेकिन इसके लिए मेकर्स को कुल 18 कट्स लगाने पड़े हैं.