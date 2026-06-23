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1800 करोड़ी ‘धुरंधर’ के नक्शेकदम पर चली ‘वेलकम टू द जंगल’! कमाई के लिए मेकर्स ने खेला बड़ा दांव; क्या ऑडियंस को थिएटर्स तक खींच पाएंगे 34 कलाकार

Welcome to the Jungle Movie: अक्षय कुमार की सुपरहिट कॉमेडी फ्रेंचाइजी ‘वेलकम टू द जंगल’ इस हफ्ते थिएटर्स में धमाल मचाने आ रही है. लेकिन मेकर्स ने फिल्म की कमाई बढ़ाने के लिए एक ऐसा सीक्रेट प्लान बनाया है, जो पूरी इंडस्ट्री में नया ट्रेंड सेट कर रहा है. जानिए क्या है मेकर्स का ये मास्टरस्ट्रोक.

Written ByVandana Saini
Published: Jun 23, 2026, 09:21 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 09:21 AM IST
1800 करोड़ी ‘धुरंधर’ के नक्शेकदम पर चली ‘वेलकम टू द जंगल’! कमाई के लिए मेकर्स ने खेला बड़ा दांव; क्या ऑडियंस को थिएटर्स तक खींच पाएंगे 34 कलाकार
Image Credit: Welcome to the Jungle Paid Preview

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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