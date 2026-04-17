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कैसे तलाक के दर्द ने बाहर निकलीं हंसिका मोटवानी? ‘श्री राम’ भक्त ‘हनुमान’ ने ऐसे की मदद...

Hansika Motwani: एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी ने बिजनेसमैन सुहेल कथूरिया से तलाक के बाद अपनी चुप्पी तोड़ी. उन्होंने अपनी शादी को ‘गलत ट्रेन’ बताया और कहा कि उन्हें अलग होने का कोई मलाल नहीं है. मुश्किल वक्त में हनुमान चालीसा और थेरेपी ने उनकी मदद की. ट्रोलिंग और मेंटल हेल्थ पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो आज भी प्यार में यकीन रखती हैं.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Apr 17, 2026, 08:13 AM IST
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Hansika Motwani on Her Divorce
Hansika Motwani on Her Divorce

Hansika Motwani on Her Divorce: एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी की शादीशुदा जिंदगी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. साल 2022 में हंसिका ने बिजनेसमैन सुहेल कथूरिया के साथ बड़े धूमधाम से शादी की थी. लेकिन अफसोस कि ये रिश्ता ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया और शादी के महज 4 साल बाद ही दोनों का रिश्ता टूट गया. साल 2026 में हंसिका और सुहेल का कानूनी तौर पर तलाक हो गया है. अपनी पर्सनल लाइफ पर अब तक चुप रहने वाली हंसिका ने आखिरकार एक इंटरव्यू में अपना दर्द बयां किया है. 

उन्होंने कहा कि जो लोग उनके बारे में गलत खबरें फैला रहे थे, उन्हें उनका मसाला मिल गया. उन्होंने कहा कि, ‘वो सिर्फ क्लिकबेट और हेडलाइंस चाहते थे और उन्हें वो मिल गई. मैंने इस पर कभी बात नहीं की और ना ही आगे करना चाहती हूं. क्योंकि मेरे लिए ये चीजें अब मायने नहीं रखतीं’. हंसिका ने अपनी शादी टूटने को एक ट्रेन का सफर बताते हुए कहा, ‘अगर आप किसी गलत ट्रेन में चढ़ गए हो, तो समझदारी इसी में है कि आप उससे तुरंत बाहर निकल जाओ. गलत ट्रेन में रहकर अपना सफर खराब करने का कोई मतलब नहीं है’.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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डार्क स्पेस और परिवार का साथ

हंसिका ने बताया कि पिछला कुछ समय उनके लिए काफी मुश्किलों भरा रहा. वो एक ‘डार्क स्पेस’ यानी मानसिक रूप से काफी परेशान थीं. लेकिन इस मुश्किल घड़ी में उनके भाई और उनकी मां ने उनका पूरा साथ दिया. हंसिका कहती हैं कि, ‘मेरे परिवार ने मुझे टूटते हुए देखा है. उन्होंने मुझसे बस यही कहा कि जो तुम्हें सही लगता है वही करो’. एक्ट्रेस ने साफ किया कि उनके और सुहेल के बीच असल में क्या हुआ था, ये सिर्फ वही दोनों जानते हैं. किसी तीसरे इंसान को इनके बीच की असली सच्चाई का पता नहीं हो सकता.

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हनुमान जी की भक्ति से मिली ताकत

तलाक के इस तनावपूर्ण माहौल से निकलने के लिए हंसिका ने आध्यात्म का सहारा लिया. उन्होंने बताया कि पिछले 2 सालों में वो भगवान की भक्ति में काफी डूब गई हैं और खासकर हनुमान जी पर उनका भरोसा बहुत बढ़ गया है. हंसिका अब हर मंगलवार और शनिवार को सुबह उठते ही ‘हनुमान चालीसा’ का पाठ करती हैं. उन्होंने कहा कि, ‘जब भी मैं परेशान या बेचैन होती हूं, तो हनुमान चालीसा पढ़ने से मुझे हिम्मत मिलती है. इसी भक्ति की वजह से मैं अपने तलाक के बुरे दौर से लड़ पाई और खुद को संभाल पाई’.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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थेरेपी और मेंटल हेल्थ पर काम

हंसिका ने माना कि वो पहले मेंटल हेल्थ यानी मेंटल हेल्थ को लेकर ज्यादा जागरूक नहीं थीं. लेकिन जब वो एंग्जाइटी और तनाव से जूझने लगीं, तो उनकी एक सहेली ने उन्हें डॉक्टर से मिलने की सलाह दी. हंसिका ने थेरेपी लेना शुरू किया, जिससे उन्हें अपनी घबराहट और नेगेटिव सोच को कंट्रोल करने में काफी मदद मिली. एक्ट्रेस का मानना है कि अब वो पहले से बेहतर महसूस कर रही हैं और अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दे रही हैं. इस डार्क फेज ने उन्हें अंदर से काफी मजबूत बना दिया है.

प्यार में अब भी है भरोसा

जब हंसिका से पूछा गया कि क्या वो अपनी जिंदगी में दोबारा प्यार को मौका देंगी, तो उन्होंने पॉजिटिव जवाब दिया. हंसिका ने कहा कि, ‘हां, क्यों नहीं. अगर मेरी किस्मत में दोबारा प्यार पाना लिखा होगा, तो वो मुझे जरूर मिलेगा. मैं प्यार में यकीन करती हूं क्योंकि प्यार एक खूबसूरत अहसास है’. हालांकि, फिलहाल वो किसी जल्दबाजी में नहीं हैं. उन्होंने सब कुछ यूनिवर्स पर छोड़ दिया है. उनका मानना है कि जब सही वक्त आएगा, तो कुदरत उन्हें उनके सही साथी से खुद मिला देगी. अभी वो अपनी खुशी पर ध्यान दे रही हैं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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बचपन का करियर और पुरानी बातें

हंसिका ने अपने करियर की शुरुआत महज 8 साल की उम्र में की थी. उन्हें ‘शाका लाका बूम बूम’ और ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ जैसे सीरियल्स से काफी शोहरत मिली थी. सुहेल के साथ शादी के वक्त उन्हें काफी ट्रोल भी किया गया था क्योंकि सुहेल की ये दूसरी शादी थी और उनकी पहली पत्नी हंसिका की दोस्त थीं. हंसिका के वकील के मुताबिक, दोनों के बीच रोज-रोज के झगड़े और अलग सोच की वजह से ये रिश्ता खत्म हुआ. हंसिका ने शूटिंग के दिनों को याद करते हुए बताया कि कैसे उनकी मां ने उन्हें हर मोड़ पर सपोर्ट किया है.

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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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