34 साल की एक्ट्रेस ने एक्स भाभी को कोर्ट में घसीटा, ठोका 2 करोड़ का मानहानि मुकदमा, अदालत पहुंचा फैमिली ड्रामा

टीवी और बॉलीवुड इंडस्ट्री में नाम कमाने वाली एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी ने एक्स-सिस्टर-इन-लॉ मुस्कान नैंसी जेम्स के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया है. एक्ट्रेस ने मुंबई की सेशंस कोर्ट में अपनी एक्स भाभी पर 2 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा ठोका है.
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34 साल की एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी टीवी और बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक जाना-माना चेहरा हैं, जो साउथ सिनेमा में भी अपनी पहचान बना चुकी हैं. मगर इन दिनों एक्ट्रेस अपनी किसी फिल्म को लेकर नहीं बल्कि फैमिली ड्रामा के चलते सुर्खियों में छाई हुई है. उन्होंने हाल ही में अपनी एक्स भाभी पर 2 करोड़ रुपए का मानहानि मुकदमा ठोक दिया है, जिसे उन्होंने मुंबई की सेशंस कोर्ट में दायर किया है. एक्ट्रेस ने अपनी याचिका में कोर्ट से ये मांग की है कि उनकी भाभी मुस्कान नैंसी जेम्स को उनके खिलाफ किसी भी तरह का बयान इंटरनेट पर देने से रोका जाए और उन्हें पब्लिकली माफी मांगने का आदेश दिया जाए.
सोशल मीडिया पर काफी दिनों से चल रहा ये ड्रामा अब कोर्ट तक पहुंच चुका है और दोनों ही पार्टी के बीच ये बहस अब और भी ज्यादा बढ़ गई है. एक्ट्रेस के अनुसार, ये पूरा विवाद 27 लाख रुपए के लोन के चलते हो रहा है, जो उनकी एक्स भाभी मुस्कान ने अपने पति प्रशांत मोटवानी के साथ शादी के दौरान ली थी. उन्होंने ये दावा किया कि मुस्कान ने अब तक इस पैसे को लौटाया नहीं है.
इमेज खराब करने की हो रही कोशिश
एक्ट्रेस हंसिका ने अपनी इस याचिका में ये साफ किया कि उनका अपने भाई की पर्सनल लाइफ में कोई रोल नहीं था और न ही उन्होंने कभी दखल दिया. एक्ट्रेस ने बताया कि वो अपने भाई से अलग रहती थीं, इसलिए उन्हें भाई-भाभी के बीच चल रहे विवाद के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी. उन्होंने कहा कि उनकी भाभी उनपर झूठे आरोप और उनकी पब्लिक इमेज खराब करने की कोशिश कर रही हैं. खबर अभी अपडेट की जा रही है...
कहां से शुरू हुआ पूरा मामला?
आपको बता दें कि इस मामले की शुरुआत उस समय हुई जब मुस्कान नैंसी जेम्स ने अपने पति और ननद हंसिका के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज कराई. इस FIR में उन्होंने क्रूरता, उत्पीड़न और शादी में महंगे गिफ्ट की मांग जैसे कई और गंभीर आरोप लगाए. एक्ट्रेस की भाभी ने इस एफआईआर में ये भी दावा किया कि मानसिक तनाव के कारण उन्हें बेल्स पाल्सी जैसी गंभीर बीमारी से गुजरना पड़ रहा है. हालांकि अपनी एक्स भाभी के इन आरोपों को एक्ट्रेस ने पूरी तरह गलत बताया है और उन्हें खारिज कर दिया है. वहीं, वो पहले भी बॉम्बे हाई कोर्ट में FIR रद्द करने की याचिका फाइल कर चुकी थीं, जिस पर कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है.
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