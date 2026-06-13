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34 साल की वो हसीना... जिसने सलमान खान की फिल्म के लिए उठाया बड़ा रिस्क, महीनों तक चली गई याददाश्त

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के साथ किसी भी फिल्म में काम करने के लिए हर कलाकार एक्साइटेड रहता है. लेकिन इस 34 साल की एक्ट्रेस ने भाईजान की फिल्म के दौरान एक ऐसा रिस्क ले लिया, जिसने 6 महीने के लिए उनकी जिंदगी बदल दी.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jun 13, 2026, 09:37 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 09:37 PM IST
34 साल की वो हसीना... जिसने सलमान खान की फिल्म के लिए उठाया बड़ा रिस्क, महीनों तक चली गई याददाश्त

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यू में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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