/34 साल की वो हसीना... जिसने सलमान खान की फिल्म के लिए उठाया बड़ा रिस्क, महीनों तक चली गई याददाश्त

आमिर खान की फिल्म 'गजनी' तो आपको याद ही होगी, जिसमें एक्टर को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की दिक्कत होती है और चीजों को याद करने के लिए वो अपनी बॉडी पर एक नोट लिख लेता था. ये तो थी फिल्म की कहानी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड की एक हीरोइन का रियल लाइफ में ऐसी समस्या हो गई थी. जी हां, इस प्रॉब्लम के कारण करीब 6 महीने के लिए एक्ट्रेस ने अपनी याददाश्त खो दी थी और उस समय का उन्हें कुछ भी याद नहीं है. इस समस्या के पीछे की वजह एक्टर सलमान खान की फिल्म है.