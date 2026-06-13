/34 साल की वो हसीना... जिसने सलमान खान की फिल्म के लिए उठाया बड़ा रिस्क, महीनों तक चली गई याददाश्त

आमिर खान की फिल्म 'गजनी' तो आपको याद ही होगी, जिसमें एक्टर को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की दिक्कत होती है और चीजों को याद करने के लिए वो अपनी बॉडी पर एक नोट लिख लेता था. ये तो थी फिल्म की कहानी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड की एक हीरोइन का रियल लाइफ में ऐसी समस्या हो गई थी. जी हां, इस प्रॉब्लम के कारण करीब 6 महीने के लिए एक्ट्रेस ने अपनी याददाश्त खो दी थी और उस समय का उन्हें कुछ भी याद नहीं है. इस समस्या के पीछे की वजह एक्टर सलमान खान की फिल्म है.
34 साल की दिशा पाटनी ने हाल ही में एक चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिसे सुनकर उनके फैंस हैरान रह गए हैं. दिशा ने बताया कि फिल्म की शूटिंग के दौरान उनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ, जिसने उन्हें अंदर तक डरा दिया. एक्ट्रेस के साथ ये हादसा सलमान खान की फिल्म 'भारत' की तैयारी के दौरान हुआ.
दिशा पटानी फिल्म 'भारत' में एक गाने की शूटिंग कर रही थीं, जिसके लिए वो जिमनास्टिक की ट्रेनिंग ले रही थीं. इसी दौरान उनके सिर में गंभीर चोट लग गई. ये हादसा इतना डराने वाला था कि करीब 6 महीने के लिए एक्ट्रेस की याददाश्त चली गई थी. दिशा ने इस हादसे के बारे में खुलकर बात करते हुए बताया कि वो उन महीनों की बातें पूरी तरह से भूल चुकी थीं. दिशा ने कहा, 'अगर मैं याद करना भी चाहूं, तो मुझे कुछ भी याद नहीं आता.'
दिशा पाटनी ने साल 2022 में, अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर रिकवरी के दौरान एक फोटो शेयर की थी, जिसमें वो बर्फ के पानी में अपने पैरों को डुबोए बैठी थीं. इस तस्वीर के कैप्शन में उन्होंने लिखा, 'क्या मैं एक हफ्ते के लिए चोट से राहत पा सकती हूं...मैं इतनी अनाड़ी क्यों हूं. फिर से पुरानी रिकवरी वाली सिचुएशन में.'इस दौरान दिशा ने अपने फैंस को हेल्दी लाइफ जीने के लिए इंस्पायर किया.
बात करें एक्ट्रेस के काम के बारे में, दिशा पाटनी कई सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुकी हैं, जिसमें न सिर्फ हिंदी फिल्में शामिल हैं, बल्कि तमिल और तेलुगु सिनेमा की फिल्में भी हैं. वहीं जल्द ही वो अक्षय कुमार के साथ फिल्म 'वेलकम टू जंगल' में नजर आने वाली हैं.