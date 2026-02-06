Advertisement
trendingNow13099678
Hindi Newsबॉलीवुडफैमिली प्रेशर, भद्दे कमेंट्स…34 साल की इस हसीना ने चुकाई सपनों की कीमत, फिर सलमान खान का शो बना टर्निंग प्वाइंट, आज बनीं इंडस्ट्री की ‘डांसिंग क्वीन’

फैमिली प्रेशर, भद्दे कमेंट्स…34 साल की इस हसीना ने चुकाई सपनों की कीमत, फिर सलमान खान का शो बना टर्निंग प्वाइंट, आज बनीं इंडस्ट्री की ‘डांसिंग क्वीन’


34 Year Old Dancing Queen:  फिल्म जगत में नाम कमाना आसान नहीं होता, खासकर जब कोई दूसरे देश से आकर बॉलीवुड में जगह बनाए. आज हम एक ऐसी ही एक्ट्रेस के बारे में बात करे रहे हैं, जिन्होंने मुश्किल सफर तय किया और आज 'डांसिंग क्वीन' के नाम से जानी जाती हैं. उन्होंने अपने अदाओं और हिट गानों से दर्शकों का दिल जीत लिया. आइए जानते हैं इस हसीना के बारे में

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Feb 06, 2026, 08:47 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फैमिली प्रेशर, भद्दे कमेंट्स…34 साल की इस हसीना ने चुकाई सपनों की कीमत, फिर सलमान खान का शो बना टर्निंग प्वाइंट, आज बनीं इंडस्ट्री की ‘डांसिंग क्वीन’

34 Year Old Dancing Queen: हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम बनाना कोई आम बात नहीं है. मगर इस हसीना ने विदेशी मूल के होने के बावजूद अपनी मेहनत और टैलेंट से बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाई. आज हम जिस हसीना के बात करे रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि ‘दिलबर गर्ल’ नोरा फतेही हैं, जिनका जन्म आज 6 फरवरी को हुआ था. सफल फिल्मों में अपने शानदार डांस के स्टेप्स डाल चुकीं नोरा को काफी पसंद किया जाता है. हालांकि, करियर बनाने का उनका सफर आसान नहीं बल्कि मुश्किल भरा रहा. शुरुआत में उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा, खासकर भाषा और फैमिली प्रेशर की वजह से. नोरा एक कनजरवेटिव फैमिली से आती हैं, उनके घर में डांस को लेकर सख्ती थी.

सलमान के शो ने बदली हसीना की जिंदगी 
नोरा ने अपने करियर में आने वाली मुश्किलों के बारे में खुलकर बात करते हुए एक इंटरव्यू में बताया कि वो अपने कमरे में छिप-छिपाकर डांस की प्रैक्टिस करती थीं, ताकि परिवार को पता न चले. बाहर निकलकर ऑडिशन देने जातीं, लेकिन हिंदी न आने की वजह से मुश्किलें बढ़ जातीं. लोग उनका मजाक उड़ाते और कई बार तो भद्दे कमेंट्स का सामना भी करना पड़ता. कई बार तो वह रो पड़ती थीं. तमाम मुश्किलों के बीच नोरा और उनके करियर दोनों के लिए सलमान खान का शो 'बिग बॉस' टर्निंग प्वाइंट साबित हुआ. नोरा ने 'बिग बॉस' के 9वें सीजन में वाइल्ड कार्ड एंट्री लीं. शुरुआत में उन्हें दिक्कत हुई लेकिन शो के दौरान उनके डांस, परफॉर्मेंस ने दर्शकों का दिल जीत लिया. 'बिग बॉस' ने उन्हें घर-घर पहुंचाया और लोकप्रिय बनाने में मदद की. यही नहीं इस शो ने उनके लिए बॉलीवुड के दरवाजे खोल दिए.

हिंट गानों का रिकॉर्ड
'बिग बॉस' के बाद नोरा की किस्मत पलट गई. उन्हें 'सत्यमेव जयते 2' में 'कमरिया' गाने से बड़ा ब्रेक मिला, जो सुपरहिट हुआ. उसके बाद 'दिलबर', 'ओ साकी साकी', 'गुलाबी' जैसे गाने आए, जिनमें उनका डांस देखकर लोगों ने तालियां बजाई और सराहना की. आज नोरा को 'डांसिंग क्वीन' भी कहा जाता है. उनके इंस्टाग्राम पर बड़ी संख्या में फॉलोअर्स हैं और उनके डांस को पसंद करने वालों की लिस्ट भी लंबी है, उनका हर स्टेप वायरल होता है. नोरा ने कई इंटरव्यू में बताया कि 'बिग बॉस' उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था. उससे पहले लोग उन्हें सिर्फ एक विदेशी लड़की समझते थे, लेकिन शो ने उनकी मेहनत और जज्बे को दिखाया. वहीं आज नोरा, रैपर बादशाह के म्यूजिक टूर में भी नजर आती हैं, जिसमें विदेशी दर्शक उन्हें खूब पसंद कर रहे हैं.  

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nora Fatehi (@norafatehi)

नोरा फतेही नेटवर्थ 
नोरा फतेही के करियर की शुरुआत भले ही मुश्किलों के साथ हुई हो, मगर आज वो इंडस्ट्री की हाईएस्ट पैड डांसिंग क्वीन बन गई हैं. वो अपने एक गाने के लिए लगभग 2 करोड़ रुपए की तगड़ी रकम वसूलती हैं. वहीं बात करें नोरा की नेटवर्थ की तो, खबरों के मुताबिक वो 30-50 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालकिन हैं. नोरा ने ये इनकम सिर्फ म्यूजिक वीडियो से नहीं बल्कि वेब सीरीज से भी कमाई है. हाल ही में ईशान खट्टर और भूमि पेनडेकर की वेब सीरीज ‘द रॉयल्स’ में वो नजर आई थीं.  

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

...और पढ़ें

TAGS

Nora Fatehi BirthdaySalman Khan

Trending news

दुनिया में ये मुस्लिम देश पीएम मोदी का क्यों बना स्पेशल? तीसरी बार करने जा रहे विजिट
Anwar Ibrahim
दुनिया में ये मुस्लिम देश पीएम मोदी का क्यों बना स्पेशल? तीसरी बार करने जा रहे विजिट
सिर्फ सवाल पूछने के आधार पर पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती...SC ने क्यों कही ये बात?
Supreme Court
सिर्फ सवाल पूछने के आधार पर पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती...SC ने क्यों कही ये बात?
पीएम मोदी की मलेशिया यात्रा में अहम रहेगा भगोड़े जाकिर नाइक का मुद्दा?
Zakir Naik
पीएम मोदी की मलेशिया यात्रा में अहम रहेगा भगोड़े जाकिर नाइक का मुद्दा?
'शादी का झांसा देकर रेप तभी माना जा सकता है जब...', किस मामले पर SC ने की ये टिप्पणी
Supreme Court
'शादी का झांसा देकर रेप तभी माना जा सकता है जब...', किस मामले पर SC ने की ये टिप्पणी
चुनाव से पहले सीएम ममता ने चला बड़ा दांव, क्या BJP-कांग्रेस के लिए खड़ी होगी मुश्किल
West Bengal assembly election
चुनाव से पहले सीएम ममता ने चला बड़ा दांव, क्या BJP-कांग्रेस के लिए खड़ी होगी मुश्किल
तो रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा भारत? ट्रंप के झूठे दावों को करारा जवाब
India Oil Trade
तो रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा भारत? ट्रंप के झूठे दावों को करारा जवाब
देश के हर कोने में दर्जनों स्लीपर सेल एक्टिव, एंटी टेरर यूनिट ने शुरू की छानबीन
National News
देश के हर कोने में दर्जनों स्लीपर सेल एक्टिव, एंटी टेरर यूनिट ने शुरू की छानबीन
विकसित भारत से लेकर 'मोदी की कब्र खुदेगी' के नारे तक...', PM के भाषण की बड़ी बातें
PM Modi speech
विकसित भारत से लेकर 'मोदी की कब्र खुदेगी' के नारे तक...', PM के भाषण की बड़ी बातें
BCCI मामले में अनुराग ठाकुर को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हटाया आजीवन बैन
Anurag Thakur
BCCI मामले में अनुराग ठाकुर को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हटाया आजीवन बैन
पंजाब सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहने पर पीएम मोदी का राहुल गांधी पर निशाना
National News
पंजाब सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहने पर पीएम मोदी का राहुल गांधी पर निशाना