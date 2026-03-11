34 साल की इस हसीना ने सहेली के पति से रचाई थी शादी, अब 4 साल बाद ले रही तलाक; एलिमनी से भी किया इनकार

Hansika Motwani Divorce: जानी-मानी एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी अपनी खूबसूरती के लिए काफी चर्चा में रहती हैं. उन्होंने चाइल्ड एक्टर के तौर पर काफी शोहरत बटोरी थी, लेकिन बड़े होने के बाद एक्टिंग में उनका सिक्का नहीं चला. एक्ट्रेस ने हिमेश रेशमिया की फिल्म 'आप का सुरूर' से लीड एक्ट्रेस के तौर पर बॉलीवुड डेब्यू किया था, लेकिन उन्हें वह सफलता हासिल नहीं हुई, जिसकी उन्हें तलाश थी. हमेशा से हंसिका अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी चर्चा में रही हैं.

हंसिका-सोहेल का हुआ तलाक

हाल ही में हंसिका की शादी को लेकर एक नई खबर सामने आई है. उनका पति सोहेल कथूरिया से तलाक हो गया है. दरअसल, काफी समय से उनकी शादी में दरार की खबरें आ रही थीं, जिस पर अब मुहर लग गई है. मुंबई की बांद्रा कोर्ट ने हंसिका और सोहेल का तलाक को मंजूरी दे दी है. दोनों ने अपनी चर साल पुरानी शादी को खत्म कर दिया है. इस शादी से कपल को कोई बच्चा नहीं है.

आपसी सहमति से हुआ तलाक

जानकारी के मुताबिक, दोनों ने तलाक का फैसला आपसी सहमति से लिया है. इस तलाक में किसी भी तरह की एलिमनी की मांग नहीं की गई और बिना शर्त के कोर्ट से ये तलाक ले लिया गया. हंसिका के वकील अदनान ने बताया कि दोनों ने शादी तो की थी, लेकिन एक वक्त के बाद दोनों को ये समझ आ गया कि उनके व्यवहार और जीवनशैली में काफी ज्यादा फर्क है, जिससे दोनों के बीच दिक्कत बढ़ने लगीं. इसी वजह से दोनों ने तलाक लेने का फैसला लिया. कोर्ट ने कपल के तलाक को मंजूरी दे दी.

साल 2024 से अलग रह रहे थे दोनों

दायर की गई याचिका में कहा गया कि कपल के परिवार वालों और दोस्तों ने दोनों को समझाने और शादी को एक और मौका देने की कोशिश की थी, लेकिन कई प्रयासों के बावजूद दोनों में सामंजस्य नहीं बन पाया. इसके बाद दोनों ने तलाक लेने का फैसला कर लिया. दोनों 2 जुलाई 2024 से अलग रह रहे थे, जबकि उनकी शादी 4 दिसंबर 2022 को हुई थी.

सहेली के पति से की थी हंसिका ने शादी

दरअसल, सोहेल पहले हंसिका की करीबी दोस्त के पति थे. हंसिका पर उनकी दोस्त का घर तोड़ने का आरोप भी लगा था. इस वजह से सोशल मीडिया पर उन्हें काफी ट्रोल किया गया और लोगों ने उन्हें 'होम ब्रेकर' (घर तोड़ने वाली) तक कह दिया था. सोहेल की पहली पत्नी रिंकी बजाज हंसिका की दोस्त थीं. इतना ही नहीं, हंसिका उनकी पहली शादी में शामिल भी हुई थीं, जिसकी तस्वीरें उस समय इंटरनेट पर काफी तेजी से वायरल हुई थीं.