Advertisement
trendingNow12937533
Hindi Newsबॉलीवुड

कार्तिक आर्यन ने खरीदा मुंबई में नया ऑफिस स्पेस, करोड़ों में है इस आलीशान जगह की कीमत

Kartik Aaryan buys office space: बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन ने मुंबई में एक नया ऑफिस स्पेस खरीदा है. कार्तिक ने अपने माता-पिता माला तिवारी और मनीष तिवारी के साथ मिलकर मुंबई के अंधेरी वेस्ट इलाके में शानदार ऑफिस स्पेस खरीदा है. इस ऑफिस की कीमत जानकर आपके होश ही उड़ जाएंगे. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Sep 26, 2025, 03:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कार्तिक आर्यन ने मुंबई में खरीदा नया ऑफिस
कार्तिक आर्यन ने मुंबई में खरीदा नया ऑफिस

Kartik Aaryan Buy New Office: बॉलीवुड के हैडसंम हंक ने 13 साल पहले 2011 में फिल्म 'प्यार का पंचनामा' से से अपने करियर की शुरुआत करने वाले एक्टर कार्तिक आर्यन आज किसी भी पहचान के मोहताज नहीं हैं. अब तक कार्तिक एक से एक ब्लॉकबस्ट फिल्में और करीब 22 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं. इन दिनों कार्टिक अपनी अपकमिंग फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. इसी बीच एक्टर ने मुंबई में एक नया दफ्तर खरीदा है. कार्तिक ने अपने माता-पिता माला तिवारी और मनीष तिवारी के साथ मिलकर मुंबई के अंधेरी वेस्ट इलाके में शानदार ऑफिस स्पेस खरीदा है. इस ऑफिस की कीमत जानकर आपके होश ही उड़ जाएंगे. 

इतने करोड़ में खरीदा ऑफिस
इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन (IGR) की वेबसाइट पर स्क्वायर यार्ड्स द्वारा प्राप्त प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, कार्तिक ने यह डील सितंबर 2025 में की है. कार्तिक आर्यन ने अपने माता-पिता माला तिवारी और मनीष तिवारी के साथ मुंबई के अंधेरी वेस्ट इलाके में 13 करोड़ रुपये में एक ऑफिस स्पेस खरीदा है. स्क्वायर यार्ड्स द्वारा समीक्षा किए गए आईजीआर के प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, यह ऑफिस स्थान सिग्नेचर बाय लोटस में स्थित है. इसका RERA कार्पेट एरिया 176.98 वर्ग मीटर (1,905 स्क्वायर फीट) और निर्मित क्षेत्रफल 194.67 वर्ग मीटर (2,095 स्क्वायर फीट) है. इस ऑफिस के साथ तीन कार पार्किंग का स्पेस भी हैं. इस लेनदेन में 78 लाख रुपये का स्टांप ड्यूटी और 30,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन फीस शामिल है.

 

Add Zee News as a Preferred Source

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

Kartik Aaryan

Trending news

शेख हसीना को ले आइए सीमांचल हम... ओवैसी ने घुसपैठियों के मुद्दे पर सरकार को घेरा
Bihar Assembly elections
शेख हसीना को ले आइए सीमांचल हम... ओवैसी ने घुसपैठियों के मुद्दे पर सरकार को घेरा
ISI की यूनिट 412 की खुली पोल, भारत की जासूसी के लिए खर्च करती है 4000 करोड़
ISI
ISI की यूनिट 412 की खुली पोल, भारत की जासूसी के लिए खर्च करती है 4000 करोड़
मिग-21 मेरे जीवन का एक बड़ा हिस्सा रहा है... आखिरी उड़ान पर बोले शुभांशु शुक्ला
MIG- 21 Retirement
मिग-21 मेरे जीवन का एक बड़ा हिस्सा रहा है... आखिरी उड़ान पर बोले शुभांशु शुक्ला
तुम्हें भूलेगा नहीं ये देश! चीन के जख्मों के बीच समुद्र से आया था युद्ध का घोड़ा
air force mig 21
तुम्हें भूलेगा नहीं ये देश! चीन के जख्मों के बीच समुद्र से आया था युद्ध का घोड़ा
लद्दाख हिंसा के बाद फुल एक्शन में सरकार, उपराज्यपाल ने बताया कब तक लौटेगी शांति?
Ladakh
लद्दाख हिंसा के बाद फुल एक्शन में सरकार, उपराज्यपाल ने बताया कब तक लौटेगी शांति?
आस्‍था के आधार पर नहीं हुआ अयोध्‍या केस का फैसला, पूर्व CJI चंद्रचूड़ ने दी सफाई
Ayodhya case
आस्‍था के आधार पर नहीं हुआ अयोध्‍या केस का फैसला, पूर्व CJI चंद्रचूड़ ने दी सफाई
गांधी परिवार के वायनाड आने पर क्यों मचा विवाद? जिला कांग्रेस अध्यक्ष को हटाया गया
Wayanad
गांधी परिवार के वायनाड आने पर क्यों मचा विवाद? जिला कांग्रेस अध्यक्ष को हटाया गया
कितने पैसे लेकर टैक्स में लूट की दी छूट? निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी से पूछा सवाल
Nishikant Dubey
कितने पैसे लेकर टैक्स में लूट की दी छूट? निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी से पूछा सवाल
नवरात्रि के 5वें दिन PM मोदी ने की स्कंदमाता की उपासना, सुख-समृद्धि की प्रार्थना
skandamata mantra
नवरात्रि के 5वें दिन PM मोदी ने की स्कंदमाता की उपासना, सुख-समृद्धि की प्रार्थना
लेह में हिंसा के बाद तनाव जारी, स्कूल-कॉलेज बंद; लोगों को घरों में रहने की सलाह
Ladakh
लेह में हिंसा के बाद तनाव जारी, स्कूल-कॉलेज बंद; लोगों को घरों में रहने की सलाह
;