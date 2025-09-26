कार्तिक आर्यन ने खरीदा मुंबई में नया ऑफिस स्पेस, करोड़ों में है इस आलीशान जगह की कीमत

Kartik Aaryan Buy New Office: बॉलीवुड के हैडसंम हंक ने 13 साल पहले 2011 में फिल्म 'प्यार का पंचनामा' से से अपने करियर की शुरुआत करने वाले एक्टर कार्तिक आर्यन आज किसी भी पहचान के मोहताज नहीं हैं. अब तक कार्तिक एक से एक ब्लॉकबस्ट फिल्में और करीब 22 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं. इन दिनों कार्टिक अपनी अपकमिंग फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. इसी बीच एक्टर ने मुंबई में एक नया दफ्तर खरीदा है. कार्तिक ने अपने माता-पिता माला तिवारी और मनीष तिवारी के साथ मिलकर मुंबई के अंधेरी वेस्ट इलाके में शानदार ऑफिस स्पेस खरीदा है. इस ऑफिस की कीमत जानकर आपके होश ही उड़ जाएंगे.

इतने करोड़ में खरीदा ऑफिस

इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन (IGR) की वेबसाइट पर स्क्वायर यार्ड्स द्वारा प्राप्त प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, कार्तिक ने यह डील सितंबर 2025 में की है. कार्तिक आर्यन ने अपने माता-पिता माला तिवारी और मनीष तिवारी के साथ मुंबई के अंधेरी वेस्ट इलाके में 13 करोड़ रुपये में एक ऑफिस स्पेस खरीदा है. स्क्वायर यार्ड्स द्वारा समीक्षा किए गए आईजीआर के प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, यह ऑफिस स्थान सिग्नेचर बाय लोटस में स्थित है. इसका RERA कार्पेट एरिया 176.98 वर्ग मीटर (1,905 स्क्वायर फीट) और निर्मित क्षेत्रफल 194.67 वर्ग मीटर (2,095 स्क्वायर फीट) है. इस ऑफिस के साथ तीन कार पार्किंग का स्पेस भी हैं. इस लेनदेन में 78 लाख रुपये का स्टांप ड्यूटी और 30,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन फीस शामिल है.