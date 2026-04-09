एक साल भी नहीं चला रिश्ता! ‘कटहल’ एक्ट्रेस सान्या मल्होत्रा - ऋषभ रिखीराम शर्मा हुए अलग, इंस्टाग्राम पर किया अनफॉलो

कॉमेडी-क्राइम ड्रामा फिल्म ‘कटहल’ (Kathal) एक्ट्रेस सान्या मल्होत्रा (Sanya Malhotra)और ऋषभ शर्मा (Rishab Rikhiram Sharma) एक दूसरे को पिछले एक साल से डेट कर रहे थे. लेकिन खबरों के मुताबिक, अब दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला ले लिया है.
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‘कटहल’ (Kathal) एक्ट्रेस सान्या मल्होत्रा जल्द ही राजकुमार राव के साथ फिल्म ‘टोस्टर’ (Toaster) में दर्शकों को हंसाती हुई नजर आएंगी. ये कॉमेडी -ड्रामा 15 अप्रैल, 2026 को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है, जिसका ट्रेलर इंटरनेट पर सुर्खियां बटोर रहा है. इसी बीच सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक खबर ने एक्ट्रेस को फिर से सुर्खियों में ला दिया है. खबरों के मुताबिक, एक्ट्रेस पिछले एक साल से सितार वादक ऋषभ रिखीराम शर्मा को डेट कर रही थीं, जो अब दूसरे से अलग हो गए हैं. इन वायरल खबरों के अनुसार, दोनों ने एक दूसरे को सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है.
सान्या मल्होत्रा और सितार वादक ऋषभ रिखीराम शर्मा की ब्रेकअप की खबरें पूरे इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं, जिसके बाद एक्ट्रेस के फैंस अपना रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं कई लोगों को इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. हालांकि, सान्या मल्होत्रा और ऋषभ रिखीराम शर्मा ने कभी भी अपने रिश्ते को पब्लिकली नहीं स्वीकारा और ना ही पहले ऐसी कोई हिंट दी गई कि वो डेट कर रहे हैं.
कैसे वायरल हुई ब्रेकअप की न्यूज?
एक्ट्रेस सान्या मल्होत्रा और सितार वादक ऋषभ रिखीराम शर्मा की ब्रेकअप की खबर ने उनके इस कथित रिश्ते को लेकर फैंस के बीच एक अलग ही जिज्ञासा जगा दी है, खासतौर पर तब जब खबरों में दावा किया गया कि दोनों ने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया और दोनों अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गए हैं. दोनों सितारों ने हमेशा अपना रिश्ता प्राइवेट ही रखा. लेकिन उनकी डेटिंग और फिर ब्रेकअप की खबरें उस समय तेज हो गईं, जब फैंस ने इस बात को नोटिस किया कि दोनों अब एक दूसरे को फॉलो नहीं कर रहे हैं.
कहां से शुरू हुई डेटिंग की खबरें?
सान्या मल्होत्रा और ऋषभ रिखीराम शर्मा की डेटिंग की खबरों की शुरुआत साल 2025 से हुई, जब इंटरनेट पर दोनों की साथ में कुछ फोटो वायरल हुईं. एक्ट्रेस के एक फैन ने सोशल मीडिया पर दोनों की एक ही जगह पर ली गई फोटो को शेयर किया था, जिसमें ऋषभ फैन के साथ पोज करते हुए नजर आ रहे थे, तो वहीं सान्या उनके पास खड़ी थीं. इन तस्वीरों को देखने के बाद लोगों ने ये अटकलें लगाना शुरू कर दिया कि दोनों डेट कर रहे हैं. वहीं कुछ समय बाद दोनों एक ही इवेंट की फोटो को पोस्ट करते हुए दिखाई दिए. आपको बता दें, ऋषभ रिखीराम शर्मा एक जाने-माने सितार वादक हैं, जो इस समय म्यूजिक कॉन्सर्ट 'सितार फॉर मेंटल हेल्थ' के लिए पूरे वर्ल्ड में टूर कर रहे हैं.
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