Advertisement
trendingNow13081011
Hindi Newsबॉलीवुडबॉलीवुड का वो सितारा...जिसने 9 साल में दी 6 सुपरहिट फिल्में, महज 34 साल में दुनिया को कहा अलविदा; आज भी फैंस के दिलों में हैं जिंदा

बॉलीवुड का वो सितारा...जिसने 9 साल में दी 6 सुपरहिट फिल्में, महज 34 साल में दुनिया को कहा अलविदा; आज भी फैंस के दिलों में हैं जिंदा

बॉलीवुड के ऐसा भी एक स्टार था, जिसने अपने करियर के पीक पर जाकर ऐसा कदम उठाया जिससे पूरा देश सदमे में आ गया था. टीवी से लेकर बॉलीवुड तक पहचान बनाने वाले इस सितारे के निधन ने उनके करोड़ों फैंस का दिल तोड़ दिया था. चलिए आपको भी एक्टर की फिल्मी लाइफ के बारे में बताते हैं.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Jan 20, 2026, 10:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बॉलीवुड का वो सितारा...जिसने 9 साल में दी 6 सुपरहिट फिल्में, महज 34 साल में दुनिया को कहा अलविदा; आज भी फैंस के दिलों में हैं जिंदा

बॉलीवुड के चमकते सितारे सुशांत सिंह राजपूत की अदाकारी और मेहनत को हर कोई जानता है, लेकिन शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि बचपन से ही उन्हें विज्ञान और अंतरिक्ष के बारे में गहरी रुचि थी. 'सोनचिरैया' के लखना और 'काय पो छे' के ईशान भट्ट के जरिए लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने वाले बॉलीवुड के रियल स्टार सुशांत छोटी उम्र में ही तारों, ग्रहों और एयरोस्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में सीखना चाहते थे. उनकी आसमान के सितारों से दोस्ती थीं और वह टेलीस्कोप के जरिए उनके बारे में जानने की कोशिश करते थे.

सुशांत सिंह राजपूत ने टीवी से की शुरुआत 

सुशांत का जन्म 21 जनवरी 1986 को बिहार के पटना जिले के मलडीहा में हुआ था. वे चार बहनों के इकलौते भाई थे. बचपन में उनका नाम गुलशन था, और स्कूल में इसी नाम से जाने जाते थे. परिवार में सबसे छोटे होने की वजह से उन्हें हमेशा भरपूर प्यार मिला. लेकिन, साल 2002 में उनकी मां का निधन हो गया. इसके बाद उनका परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया. यहां पढ़ाई के साथ-साथ उन्होंने विज्ञान और अंतरिक्ष में अपनी रुचि को और गहरा किया.

Add Zee News as a Preferred Source

पढ़ाई में हमेशा से तेज रहने वाले सुशांत ने ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एग्जाम (एआईईईई) में सातवां स्थान हासिल किया. उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की, लेकिन धीरे-धीरे उनका दिल अभिनय की ओर खिंचने लगा. वह श्यामक डावर के डांस ग्रुप में शामिल हुए और थिएटर वर्कशॉप में भाग लेने लगे. मुंबई आने के बाद सुशांत ने बैकग्राउंड डांसर और थिएटर कलाकार के रूप में छोटे-छोटे प्रोजेक्ट किए. 

उन्होंने बैरी जॉन की एक्टिंग वर्कशॉप में प्रशिक्षण लिया और धीरे-धीरे छोटे पर्दे की दुनिया में कदम रखा. पहला ब्रेक उन्हें टीवी शो 'किस देश में है मेरा दिल' में मिला, लेकिन असली पहचान उन्हें 'पवित्र रिश्ता' से मिली. इस शो ने उन्हें घर-घर में लोकप्रिय बना दिया और उनका अभिनय दर्शकों के दिलों में बस गया.

बॉलीवुड का  रियल सुपरस्टार

बॉलीवुड में कदम रखने के बाद सुशांत ने कई फिल्मों में काम किया. उनकी पहली फिल्म 'काय पो छे' थी, जिसके बाद उन्होंने 'सोनचिरैया', 'शुद्ध देसी रोमांस', 'पीके', 'ब्योमकेश बख्शी', और 'एमएस धोनी : द अनटोल्ड स्टोरी' जैसी फिल्मों में शानदार अभिनय किया.

सुशांत सिर्फ अभिनय में ही नहीं, बल्कि मार्शल आर्ट्स, डांस और कैमरे के पीछे के काम में भी काफी निपुण थे. उन्होंने फिल्म 'राज 2' में सहायक निर्देशक के रूप में काम किया और शूटिंग के दौरान तकनीकी ज्ञान को भी गहराई से समझा. एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद कहा था कि अगर वे अभिनय की दुनिया में नहीं आते, तो विज्ञान या एयरोस्पेस की दुनिया में होते. उनके पास टेलीस्कोप था, जिससे वह ब्रह्मांड में होने वाली घटनाओं को देख पाते थे.

टेलीस्कोप से करते थे 'बातचीत'

अभिनेता रणवीर शौरी ने बताया था कि सुशांत ने फिलिप रोथ को पढ़ा था, वाल्डो इमर्सन को भी, वह ईई कमिंग्स को कोट किया करते थे. वह रात में अनंत की ओर देखा करते थे और कहा करते थे कि तारे किस तरह अंतरंग होकर एक-दूसरे को गले लगा रहे हैं. उनके पास 200 किलो का भारी-भरकम टेलीस्कोप था. उन्होंने आसमान की मैपिंग की थी. वह ब्लैक होल और चांद के गड्ढों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते थे.

सुशांत ने मेहनत और प्रतिभा के दम पर कई पुरस्कारों को हासिल किया. खासकर 'एमएस धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी' के लिए उन्हें भरपूर प्रशंसा मिली. लेकिन, 14 जून 2020 को उनका अचानक निधन हो गया, जो फिल्म इंडस्ट्री और उनके फैंस के लिए बड़ा झटका था.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

actor sushant singh rajput

Trending news

भारत की सबसे ऊंची जगह पर शख्स ने किया शर्मिंदगी वाला काम, फूटा लोगों का गुस्सा
viral video
भारत की सबसे ऊंची जगह पर शख्स ने किया शर्मिंदगी वाला काम, फूटा लोगों का गुस्सा
बंगाल में चुनाव से पहले खलबली, ममता के गढ़ में बीजेपी ने भेजे बाहरी नेता
West Bengal
बंगाल में चुनाव से पहले खलबली, ममता के गढ़ में बीजेपी ने भेजे बाहरी नेता
ठंड गई नहीं… लौटने वाली है और खतरनाक रूप में! 21 जनवरी से शुरू होगा मौसम का 'खेल'
weather update
ठंड गई नहीं… लौटने वाली है और खतरनाक रूप में! 21 जनवरी से शुरू होगा मौसम का 'खेल'
पंजाब में अब गैंगस्टरों की खैर नहीं, पकड़ने के लिए पुलिस ने चलाया ऑपरेशन
Punjab
पंजाब में अब गैंगस्टरों की खैर नहीं, पकड़ने के लिए पुलिस ने चलाया ऑपरेशन
आवारा कुत्तों का मामला, SC ने मेनका गांधी को लगाई फटकार, पूछा- मंत्री रहते क्या किया
Supreme Court
आवारा कुत्तों का मामला, SC ने मेनका गांधी को लगाई फटकार, पूछा- मंत्री रहते क्या किया
क्या मिलेगा मनमाने हवाई किराये से छुटकारा? 'सुप्रीम' रडार पर आईं एयरलाइन कंपनियां
airline fare
क्या मिलेगा मनमाने हवाई किराये से छुटकारा? 'सुप्रीम' रडार पर आईं एयरलाइन कंपनियां
क्या ढाई-ढाई साल के लिए शिंदे की शर्त मान गई BJP? इस दिन मुंबई को मिल जाएगा नया मेयर
BMC Mayor Election 2026
क्या ढाई-ढाई साल के लिए शिंदे की शर्त मान गई BJP? इस दिन मुंबई को मिल जाएगा नया मेयर
बुर्ज खलीफा बनाने वाली EMAAR के साथ घपला, श्रवण गुप्ता, जिसने दो देशों में दिखा धोखा
Shravan Gupta
बुर्ज खलीफा बनाने वाली EMAAR के साथ घपला, श्रवण गुप्ता, जिसने दो देशों में दिखा धोखा
बूथ लेवल से राष्ट्रीय स्तर तक... बीजेपी ने एक झटके में कैसे पूरे किए संगठन के चुनाव
BJP
बूथ लेवल से राष्ट्रीय स्तर तक... बीजेपी ने एक झटके में कैसे पूरे किए संगठन के चुनाव
25 साल पहले विनाशकारी भूकंप ने कर दिया था तबाह, फिर कैसे हुई कच्छ की कायापलट
Gujarat news
25 साल पहले विनाशकारी भूकंप ने कर दिया था तबाह, फिर कैसे हुई कच्छ की कायापलट