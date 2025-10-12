Advertisement
34 साल की वो हसीना, ऋतिक रोशन के साथ की करियर की शुरुआत, फ्लॉप के बावजूद बनीं टॉप एक्ट्रेस, पहचाना?

Pooja Hegde Birthday: एकट्रेस पूजा हेगड़े ने हिंदी ही नहीं, बल्कि तमिल और तेलुगू फिल्मों में काम कर अपना नाम बनाया है. हसीना बचपन से ही डांस और मॉडलिंग का शौक रखती थीं. एक्ट्रेस ने साल 2010 में मिस यूनिवर्स इंडिया ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और दूसरे स्थान पर रहीं.  

Edited By:  Kajol Gupta |Last Updated: Oct 12, 2025, 07:19 PM IST
पूजा हेगड़े
पूजा हेगड़े

Pooja Hegde Birthday: बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन के साथ अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाली अदाकारा पूजा हेगड़े सोमवार को अपना 35वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं. पूजा का जन्म 13 अक्टूबर 1990 को मुंबई में हुआ. उन्होंने सिर्फ हिंदी ही नहीं, बल्कि तमिल और तेलुगू फिल्मों में काम कर अपना नाम बनाया है. पूजा हेगड़े बचपन से ही डांस और मॉडलिंग का शौक रखती थीं. उन्होंने अपनी पढ़ाई मुंबई के मानेकजी कूपर एजुकेशन ट्रस्ट स्कूल से की और भरतनाट्यम डांस का प्रशिक्षण भी लिया. 

2010 में मिस यूनिवर्स इंडिया ब्यूटी कॉन्टेस्ट में लिया हिस्सा 
पूजा ने साल 2010 में मिस यूनिवर्स इंडिया ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और दूसरे स्थान पर रहीं. एक्ट्रेस ने कई मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स भी किए, जिसके बाद उन्होंने तमिल सिनेमा में एंट्री मारी. पूजा की पहली फिल्म थी साल 2012 में आई ‘मूगामूडी’. इस फिल्म में पूजा के साथ एक्टर जीवा थे. पूजा की पहली ही फिल्म पर्दे पर कमाल साबित हुई. साउथ में अपनी किस्मत आजमाने के बाद एक्ट्रेस ने ऋतिक रोशन के साथ हिंदी सिनेमा में कदम रखा. दोनों की ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म ‘मोहनजोदड़ो’ के गाने तो सुपरहिट रहे लेकिन फिल्म पर्दे पर फ्लॉप रही, लेकिन इससे एक्ट्रेस के करियर पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

पूजा ने तेलुगू सिनेमा में भी किया काम
पूजा ने तेलुगू सिनेमा में भी काम किया. साल 2014 में उनकी ‘ओका लैला कोसम’ फिल्म रिलीज हुई थी. फिल्म में वे नागा चैतन्य के साथ दिखी थीं. फिल्म को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और पूजा को बैक टू बैक फिल्में मिलने लगी. उन्होंने ‘महर्षि’, डीजे ‘आचार्य’, ‘बीस्ट’, ‘अला वैकुंठपूर्मुलु’, और ‘एफ3: फन एंड फ्रस्ट्रेशन’ फिल्मों में साउथ के बड़े स्टार्स के साथ काम किया. साउथ में अपना झंडा गाड़ने के बाद पूजा ने बॉलीवुड में वापसी की और सलमान खान, ऋतिक रोशन, रणवीर सिंह, और शाहिद कपूर के साथ फिल्में की. हालांकि उनकी ज्यादातर फिल्में हिंदी सिनेमा में फ्लॉप रहीं. इसी साल फरवरी में उनकी शाहिद कपूर के साथ फिल्म देवा रिलीज हुई थी, जो पर्दे पर कब आई और कब चली गई, पता ही नहीं चला.

पहली फिल्म मिलने का किस्सा काफी खास 
पूजा को हिंदी सिनेमा में पहली फिल्म मिलने का किस्सा भी बहुत रोचक है. फिल्म निर्देशक आशुतोष गोवारिकर की पत्नी को पूजा पहली नजर में ही पसंद आ गई थी जब उन्होंने उन्हें रणबीर कपूर के साथ एक विज्ञापन शो में देखा. आशुतोष गोवारिकर फिल्म के लिए नए चेहरे की तलाश में थे और अपनी पत्नी के कहने पर उन्होंने पूजा को फिल्म में कास्ट किया. (एजेंसी) 

